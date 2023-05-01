В Орловской области завершился турнир по хоккею среди любительских команд

Фото: гала-матч Фото: Елена Зябкина

В соревнованиях принимали участие шесть команд - «Основа», «Арсенал», «Строитель», «Русагро», «Легион» и «СЛАМС». Победителя выявили в сложнейшей борьбе, длившейся почти три месяца.

По итогам турнира места определились следующим образом: золото чемпионата выиграла «Основа», серебро завоевала команда «Русагро», бронза досталась «Арсеналу», на четвертом месте «Легион», пятую строчку в тяжелой борьбе взяли «СЛАМС» и шестое место у «Строителя».

Одним из самых ожидаемых событий игры стало участие в матче легенд отечественного хоккея - Вячеслава Анисина, Юрия Леонова, Евгения Давыдова, Игоря Мишукова и Сергея Светлова.

Руководитель «Основы» Олег Карпиков поблагодарил спортсменов, которые приняли участие в соревновании, управление спорта региона и всех, кто содействовал в организации турнира. Помимо этого, глава команды-победительницы выразил признательность откликнувшимся на приглашение легендам советского и российского хоккея.

- Я очень рад, что нам удалось пригласить на закрытие сезона хоккейного турнира дивизиона 40+ среди любителей все шесть команд-участниц, а также легенд советского хоккея. На льду присутствуют олимпийские чемпионы, чемпионы мира, СССР. Команда «Основа» счастлива подарить всем жителям Орловщины такой праздник по закрытии турнира, - поделился Олег Карпиков.

Капитан команды «Арсенал», получившей по итогам турнира бронзовые медали, Владислав Симонов отметил высокий уровень организации заключительного матча:

- Все организовано на высшем уровне. Очень приятно поиграть с легендами хоккея.

Для зрителей была подготовлена насыщенная представлениями и интерактивом программа. Начался гала-матч с интригующего лазерного шоу и музыкального номера, за которыми следовало представление участников матча.

Капитан команды «Строитель» Андрей Агарков оценил предматчевое представление и выразил надежду на проведение таких же игр в будущем:

- Прекрасное шоу, сильные участники. Не было в Орле еще такого. Сам сезон выдался очень насыщенным по количеству матчей. Спасибо организаторам и участникам за то, что помогают нашему орловскому хоккею выйти на высший уровень, - заключил Андрей Агарков.

С приветственным словом ко всем присутствующим обратились председатель облсовета Леонид Музалевский и первый заместитель губернатора Владимир Ивановский. Они поблагодарили организаторов за этот праздник спорта, пожелали удачи на льду и хорошей игры.

В гала-матче против команды-победительницы «Основы» сыграли представители всех команд, принимавших участие в турнире. Между командами поделились и приглашенные хоккеисты.

Матч начался с символического вбрасывания с участием олимпийского чемпиона Владимира Мышкина, Леонида Музалевского, Владимира Ивановского и представителей команд «Основы» - Олега Карпикова и «Сборной» - олимпийского чемпиона, участника суперсерии Вячеслава Анисина.

Фото: момент гала-матча Фото: Елена Зябкина

Ледовая баталия стартовала ярко - неожиданные перехваты, суматоха около вратарской, попытки забросить стремительные шайбы в ворота - все то, чего и ожидают зрители от хорошего матча. К концу первого периода команда «Основа» вышла вперед.

Эмоциями от игры в перерыве поделились приглашенные легенды Вячеслав Анисин и Сергей Светлов.

- Настроение хорошее. Зрители на трибунах рады, поддерживают, аплодируют. Сейчас к третьему периоду кто-то из команды-соперницы устанет, а мы может прибавим, - отметил Вячеслав Анисин.

Значимость таких мероприятий оценил Сергей Светлов:

- Мне очень понравилось, все симпатично организовано, со спортивным азартом. Я считаю, что такие матчи очень значимы для тех, кто когда-то болел, кто не стал профессиональным хоккеистом и сейчас продолжают жить этой игрой. Это пример для молодежи, когда они смотрят на своих отцов, дедов, которые занимаются хоккеем и держат себя в тонусе, - поделился олимпийский чемпион.

Зрители гала-матча в перерывах между периодами смогли побороться за ценные подарки, принимая участие в различных активностях на льду.

Фото: шоу барабанов Фото: Елена Зябкина

После первого периода матч продолжился в более активном режиме, было видно, что хоккеисты прибавили и учли ошибки совершенные в начале игры. И болельщики вдоволь могли нарадоваться заброшенным в ворота шайбам. После каждого гола вся арена громко ликовала, поддерживая любимые команды.

Завершился гала-матч с по-настоящему хоккейным счетом 8:3 в пользу команды-победительницы турнира «Основы».

Впечатлениями от игры и прошедшего сезона поделился серебряный призер соревнований Андрей Савельев:

- Организация турнира на высшем уровне. Все команды соответствуют. Игра была на грани. Ребята очень сильные, подобрался состав к каждой команде исключительно замечательный. В этом сезоне команда «Русагро» заняла второе место, в прошлом - третье. В следующем сезоне, надеюсь, мы будем претендовать на золото, - отметил игрок «Русагро».

Фото: команда-победительница "Основа" Фото: Елена Зябкина

За ходом гала-матча следил и начальник Управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов. Он рассказал о значимости любительского хоккея для региона.

- Это замечательное мероприятие и мне очень приятно, что оно проходит при большом количестве зрителей, в том числе и юных. Сегодня был показан хороший хоккей с участием наших легенд. Это лучшее, что могло случиться по завершении хоккейного сезона. Очень приятно, что ветеранский хоккей выходит на новый уровень. Появились инициативные люди, которые не только сами играют, но и много делают, для того, чтобы хоккей популяризировался в нашем регионе, - поделился Алексей Берестов.

После завершения матча, зрители не спешили расходиться, ведь именно тогда они смогли насладиться барабанным шоу и долгожданным награждением призеров и победителей турнира Орловской области по хоккею с шайбой среди любительских команд 40+.