Руководитель главного орловского мусоросортировочного завода Юрий Парахин: «О дальнейшей судьбе предприятия я не могу сказать ничего»

Фото: пресс-конференция Юрия Парахина Фото: Ирина КАБАНОВА

В Орловской области вторую неделю не утихает скандал вокруг ведущего мусороперерабатывающего комплекса региона - АО "ЭкоСити". 24 апреля 2023 года предприятие приостановило свою работу, а его руководитель Юрий Парахин заявил, что если чиновники не примут меры для запуска завода, в регионе может произойти очередной мусорный коллапс. О причинах и возможных последствиях приостановки работы предприятия, вариантах выхода из кризисной ситуации и появлении конкурента Юрий Парахин рассказал журналистам в рамках экологической пресс-конференции.

Тарифный план "Как хотите, так и живите"

Свою речь Юрий Парахин начал с обозначения главной проблемы, мешающей АО "ЭкоСити" стабильно функционировать — тарифов для участников схемы обращения с отходами.

– В прошлом году мы попросили тарифный комитет утвердить нам тариф на основании расходов 2021 года. По нашим подсчетам, себестоимость переработки 1 тонны отходов на АО "ЭкоСити" составляет 1631 рубль. Нам вычеркнули значительную часть наших затрат, в которые входят заработная плата, расходы на приобретение сырья и материалов, на ремонт оборудования и так далее. В итоге из 1631 рубля было вычеркнуто более 50% затрат, и нам утвердили тариф в размере 803 рублей без НДС. На сегодняшний день за каждую тонну нам приходится фактически изыскивать 400 рублей и доплачивать, чтобы предприятие продолжало работать, - отметил Юрий Парахин.

По словам главы предприятия, из тарифа, утвержденного администрацией Орловской области, также убрали значительную часть расходов на сортировку коммунальных отходов. Вместе с тем, стоимость транспортирования остатков сортировки на полигон захоронения выросла. Соответственно, сортировать мусор стало невыгодно, убытки предприятия начали расти и со временем ситуация дошла до того, что работа завода была приостановлена.

Юрий Парахин подчеркнул, что за последние три месяца убытки АО "Экосити" перевалили за 15 миллионов рублей. Их погасило родственное придприятие, но ситуация к лучшему не изменилась: денег не хватало даже на замену масла в редукторах.

– Мы думали, что можем остановиться уже в начале марта. Я ходил на прием к прокурору Орловской области и говорил, что система рушится. В апреле начались субботники, мы стиснули зубы и приняли все, даже кладбищенские отходы, которые не могут перерабатываться данным объектом. Как только к нам в приемные барабаны попадают ограда или памятник, оборудование ломается, - рассказал Юрий Парахин.

По словам главы предприятия, на приемке кладбищенских отходов настоял регоператор "Зеленая роща". Итогом стало то, что за четыре дня все барабаны предприятия вышли из строя. Сейчас руководство завода изыскивает деньги и закупает запчасти для ремонта оборудования.

– Мы попытаемся в течение недели восстановить хотя бы один барабан и попробуем его запустить. О дальнейшей судьбе предприятия я не могу сказать ничего, потому что нам сказали: "Мы вам все равно не заплатим, как хотите, так и живите", - поделился руководитель.

Необходимо пояснить

Заявления Юрия Парахина прокомментировали в Управлении по тарифам и ценовой политике Орловской области. Там отметили, что в близлежащих регионах ЦФО аналогичные предприятия, которые осуществляют только обработку ТКО, работают с тарифами:

– Калужская область – Спецавтохозяйство Обнинск – 584,57 руб./т с НДС;

– Прогресс-транспортные технологии – 602,69 руб./т с НДС;

– Калужский завод по производству альтернативного топлива – 767,60 руб/т с НДС

– Курская область УМП «СУР» – 689,17 руб./т (НДС не облагается)

– Владимирская область – ООО «Экологис» -1017,94 руб. /т с НДС

– Липецк ООО «ПромТехПереработка» – 696,48 руб./т с НДС

В то же время на территории Орловской области для операторов по обработке ТКО на 2023 год утверждены следующие тарифы: ООО «Экоград» - 798,68 руб./т (рост 6,1%); ООО «Экопласт» - 663,64 руб./т (рост 3,0%); ООО «Русресурс» - 568,74 руб./т (рост 0%); АО «ЭкоСити» - 963,67 руб./т (рост 7,3 %);

– Особенностью тарифного регулирования текущего года является изменение ранее действовавшего порядка. Рост тарифа произошел с 1 января 2023 года, а не с 1 июля, как это было в предыдущие годы. Это повлечет получение регулируемыми организациями дополнительной выручки уже в 1 полугодии этого года, в т. ч. по АО «ЭкоСити» выручка дополнительно увеличится на 5 миллионов рублей, - сообщили в Управлении.

Появление конкурента и ответ губернатору

На фоне случившегося губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил запустить второй мусоросортировочный завод. Комментируя ситуацию, глава региона назвал приостановку работы завода шантажом и посоветовал руководству АО "Экосити" выполнять договорные обязательства. Помимо этого, Андрей Клычков заявил, что повышение тарифа отразится на жителях области, чья платежеспособность ему важнее интересов отдельных коммерческих предприятий.

В ответ на упреки главы региона Юрий Парахин отметил, что предложенные им меры по спасению завода не предусматривают повышения платы для жителей региона. По словам руководителя предприятия, кризисную ситуацию могло бы решить изменение тарифной логистики.

– Мы предложили в рамках того тарифа, который жители платят, убрать из строчки "Транспортирование" сумму, которую вы у нас вычеркнули при утверждении тарифа, и перенести ее на строчку "Сортировка". И не нужно будет повышать плату для жителей, - объяснил Парахин.

Что касается поручения губернатора по запуску второго завода, глава АО "Экосити" заявил, что он не выступает против появления очевидного конкурента, но не поддерживает строительство нового полигона.

– Общеизвестно, что другой мусоросортировочный завод – это "Экополис", который изначально был построен на территории заповедной зоны. Полигон там размещать нельзя. Я много знаю об этом рынке и много где был. В прошлом году я ездил в Чебоксары на завод, который работает на подобном оборудовании. Эффективность этого завода - 1-2%, - отметил Юрий Парахин.

Конечно, орловцам по большому счету все равно, на какой завод отправится их мусор. Куда больше жителей региона волнуют стихийные свалки, зловонные переполненные контейнеры и заваленные мешками контейнерные площадки. Повторения ситуации с мусорным коллапсом 2021 года, наверняка, не желают ни жители, ни власти. Остается надеяться, что меры по урегулированию ситуации будут приняты максимально оперативно и Орловщина не успеет утонуть в отходах.