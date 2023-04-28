Куда сходить на праздничных выходных в Орле

Фото: драмтеатр «Русский стиль»

К концу подходит очередная рабочая неделя. Впереди три праздничных выходных. На Орловщине в эти дни пройдет масса культурных мероприятий: конное шоу, мастер-классы, спектакли для взрослых и детей, концерты и выставки, хоккейный матч. Эти события «Комсомолка» собрала в традиционной афише. Расскажем, куда сходить и что посмотреть на выходных, с 29 апреля по 1 мая, в Орле.

В грядущую субботу в зале филармонии с новой концертной программой выступят джазовые музыканты из Москвы, лауреаты и победители различных музыкальных конкурсов Антон Котиков, Мария Кулакова и Петр Талалай. Гости смогут насладиться звучанием различных инструментов: саксофон, дудук, флейта, губная гармоника, бансури, висл, электроарфа и ударные. В программу «Весеннее солнце» войдет авторская музыка и популярные джазовые композиции.

КОГДА? ГДЕ?

29 апреля, 18.30

Ул. Ленина, 23

(6+)

КОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В первый майский выходной жителей и гостей региона приглашают посетить конный клуб «Вязки». Там пройдет конное представление, посвященное открытию юбилейного сезона «Нам 10 лет!». Посетителей ожидает зрелищная программа, различные развлекательные мероприятия, катание на лошадях и фаэтоне, а также угощения. Подробнее расскажут по телефонам: +7 (910) 267-87-08, +7 (980) 769-00-06.

КОГДА? ГДЕ?

1 мая, 11.00

Орловский р-н, д. Вязки

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ОРЕЛ КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Выставка живописца Алексея Комова ждет гостей в Орловском краеведческом музее. Один из любимых жанров мастера – это городской пейзаж. Художник создал множество работ, на которых изобразил старинные города. Но, особое место среди них все равно занимает его малая родина – Орловщина.

- Больше всего Алексея Комова интересует облик Орла XIX века, его каменная летопись, проступающая на фоне современных архитектурных силуэтов. Современный Орел, увиденный и запечатленный Алексеем Комовым – это город ранним утром нового дня, либо вечером, когда зажигается освещение и мерцают огни, – рассказали про экспозицию в музее.

Кроме того, Алексей Комов известен своими панорамными полотнами, в которых автор раскрывает еще одну любимую тематику – пейзаж с русским храмом. В этих работах можно детально разглядеть состояние природы и объектов православной культуры.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 20 мая.

Ул. Гостиная, 2

(0+)

ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ

Спектакль с таким названием ждет зрителей в драмтеатре «Русский стиль». Сюжет закручивается вокруг мальчишки, которого похитили два молодых человека, Билл и Сэм. Хитрецы захотели получить у его богатого отца выкуп.

- Но хулиганистый, скорый на выдумку Джонни, который ни минуты посидеть на месте не может, устраивает своим захватчикам такую жизнь, от которой у них леденеет в жилах кровь. А выход из этой ситуации один – ждать, когда, наконец, чадолюбивый отец раскошелится, - рассказали о постановке в театре.

Правда финал для этих двух молодых людей окажется совсем не таким, как они ожидали.

КОГДА? ГДЕ?

30 апреля, 11.00

Ул. Тургенева, 18

(6+)

МАСТЕР-КЛАСС ПО КЕРАМИКЕ

В это воскресенье, 30 апреля, в Духовно-патриотическом центре «Вятский Посад» пройдет очередной праздник выходного дня. Всех желающих приглашают принять участие в мастер-классе в технике «керамика». Творческое занятие проведет педагог Ирина Монахова. Мастер-класс пройдет в двух группах: лепка «Сова» и роспись глиняной игрушки «Матрешка». Записаться можно по телефону: 8-980-360-07-61.

КОГДА? ГДЕ?

30 апреля, 12.00 и 13.00

П. вятский Посад, ул. Южная, 1 «а»

(7+)

СОРОКА-ВОРОВКА

На этих выходных на сцене Орловского академического театра имени Тургенева развернется спектакль по мотивам повести Александра Герцена. В центре постановки - главные герои, страстно любящие театр. Зрителю откроется жизнь закулисного мира, каскад сценических сюжетов и образов, а также личная драма актрисы.

- Ее судьба куда сложнее и трагичнее, чем жизнь героинь, которых она играет. Коварная графиня, муж, любовник, герой войны с Наполеоном, очаровательные китаянки, иностранные кавалеры — кто еще и на какие дерзкие и отчаянные поступки они готовы, - отмечают в ОГАТе.

КОГДА? ГДЕ?

29 апреля, 18.00

Пл. Ленина, 2

(12+)

ЗНАКОМСТВО С ГИТАРОЙ

Тематическая лекция и музыкальный мастер-класс подготовили для посетителей в Центральной библиотеке имени Пушкина. Здесь ждут всех, кто мечтает научиться играть на гитаре, но не знаете с чего начать. Творческое занятие проведет преподаватель по классу гитары в Кромской детской школе искусств Алина Антоненко. На мастер-классе научат разбираться в видах гитар, играть различные аккорды и мелодии. На все интересующие вопросы обязательно ответит преподаватель в ходе занятия.

КОГДА? ГДЕ? 30 апреля, 13.00

Ул. Комсомольская, 65

(10+)

ИВАНУШКИНА ДУДОЧКА

В эту субботу перед юными зрителями выступят артисты Белгородского театра кукол. Они подготовили для ребят сказку «Иванушкина дудочка». Она и станет главным предметом в постановке, ведь под дудочку начинают плясать все, как только она заиграет. Мальчишки и девчонки познакомятся с Иванушкой, у которого эту самую дудочку украл Толстячок. Но доброта на свете не иссякла: вернуть свое юноше помогали все. Спектакль пройдет на сцене Орловского театра кукол.

КОГДА? ГДЕ?

29 апреля, 11.00

Ул. Советская, 29

(0+)

ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ

В это воскресенье на ледовой арене в Орле пройдет гала-матч среди любительских команд 40 +, закрывающий игровой сезон. На лед выйдут команды из Орловской области: «Основа», «Легион», «СЛАМС», «Арсенал», «Русагро», «Строитель». Кроме того, в матче примут участие и легендарные хоккеисты: шестикратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады Владимир Мышкин, четырёхкратный чемпион мира, обладатель Кубка Канады Владимир Голиков, чемпионы мира Сергей Светлов и Евгений Давыдов, трёхкратный чемпион мира Вячеслав Анисин, чемпион СССР Игорь Мишуков.

КОГДА? ГДЕ?

30 апреля, 15.00

Ул. Зеленина, 4

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