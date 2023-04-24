День Победы в Орле 9 мая 2023: расписание мероприятий

Фото: пресс-служба мэрии Орла

Орловщина вместе со всей страной 9 мая отпразднует День Победы над немецко-фашистскими захватчиками. В регионе состоится более 80 мероприятий, посвященных 78-й годовщине Дня Победы. В рамках подготовки празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и 80-летия освобождения Орловщины учреждениями культуры Орловской области проводится большая подготовительная работа. Рассказываем, как пройдет в Орле День Победы 9 мая 2023: программа мероприятий, площадки, праздничные концерты.

Озвучили программу на аппаратном совещании в региональной администрации.

Центральными мероприятиями в день празднования 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов станут: памятные мемориальные мероприятия с возложением цветов к местам воинских захоронений в парках и скверах муниципальных образований Орловской области, торжественное собрание и праздничный концерт в академическом театре имени Тургенева, а также праздничные мероприятия в областной столице.

19 апреля Орловском музыкальном колледже стартовал традиционный ежегодный фестиваль «Дороги Победы». В его программе концерты, подготовленные преподавателями и студентами.

5 мая в Орловском государственном академическом театре имени Тургенева состоятся торжественное заседание и праздничный концерт. В фойе будут работать тематическая инсталляция и выставка, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В праздничные дни областные музеи будут открыты для посещения, предоставив возможность посетителям ознакомиться с тематическими экспозициями, пополненными новыми материалами о Великой Отечественной войне и подвигах воинов-земляков.

3-5 и 9 мая, по-традиции, в Орловском государственном театре для детей и молодежи «Свободное пространство» пройдет показ спектакля «Письма памяти». 9 мая этот спектакль будет благотворительным для жителей и гостей города. 6 и 7 мая в театре состоится показ спектакля «А зори здесь тихие».

Орловская детская библиотека имени Пришвина станет региональным координатором XIII Международной патриотической акции, посвященной Дню Победы «Читаем детям о войне». В ней примут участие все детские библиотеки региона. Акция пройдет по всей России 5 мая в 11:00 часов.

6 и 7 мая в Мемориальной мастерской Народного художника СССР А. И. Курнакова – филиале Орловского музея изобразительных искусств состоится интерактивное мероприятие для дошкольников и младших школьников. Ребята сделают открытки для ветеранов и тематические коллажи, узнают историю членов семьи Курнаковых, которые героически сражались на фронте в годы Великой Отечественной войны.

С 6 по 9 мая Орловский объединенный государственный литературный музей Тургенева предлагает посетить тематические экскурсии «Писатели орловцы на войне и о войне», которые пройдут в Музее писателей-орловцев.

Свою праздничную концертную программу на площади Ленина 6 мая представит Орловский областной колледж культуры и искусств.

8 мая в концертном зале Орловской государственной филармонии состоится концерт «Поклонимся великим тем годам». Прозвучат мелодии военных лет, патриотические песни советских композиторов.

8 мая Орловский областной центр народного творчества примет участие в ежегодной патриотической акции «Концерт ветерану» в рамках акции «Поем всем двором», а также покажет в Парке Победы праздничную концертную программу.

ОГАТ имени Тургенева покажет зрителям свои тематические спектакли: «Василий Теркин» и «Военные сны». С этими постновками театр выедет 6 и 10 мая в Должанский район и в поселок Кромы. На малой сцене театра с 11 мая пройдет III открытый региональный творческий фестиваль-конкурс «От героев былых времен…».

9 мая в Орловском краеведческом музее пройдет военно-патриотический квиз «Аты-баты, шли солдаты» в рамках масштабного международного проекта «Территория Победы», а также показ художественного фильма «Освобождение» о Великой Отечественной войне.

Библиотеки региона в праздничные дни организуют тематические выставки произведений, литературно-музыкальные композиции, интерактивные программы для школьников. Кроме того, на базе библиотеки для юных читателей будут организованы литературно-творческие занятия и мастер-классы.

Программу патриотических мероприятий подготовила и областная библиотека имени Бунина. Она будет включать организацию тематических выставок литературы, проведение патриотических исторических и музыкальных классных часов. С середины апреля и до конца мая в библиотеке развернется цикл книжных выставок «Победа – гордость и слава России».

В Туристском информационно-выставочном центре состоится традиционная ежегодная выставка работ участников и победителей XXVII областного конкурса имени Курнакова «Славлю Родину свою». Будет представлено более 250 работ: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, мелкая пластика и фотография.

В Орле на открытых площадках будут организованы многочисленные тематические концертные программы, в которых примут участие ведущие творческие коллективы областных и муниципальных учреждений культуры.

Уже сейчас орловцы смогут посетить виртуальную историко-документальную выставку «Вы взрослели под грохот снарядов…», на которой представлены уникальные архивные документы о судьбах детей военного времени, жизни на оккупированной территории, кадры с полей сражений, встреч ветеранов-однополчан. Она размещена на сайте Государственного архива Орловской области.