Фото: реготделение СРП

Орловский писатель Валерий Анишкин встретился со школьниками. Он поделился своими воспоминаниями о Великой Отечественной войне.

Встреча писателя со школьниками прошла в Урицкой центральной библиотеке. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского просветительского проекта «Вечный огонь». Валерий Анишкин рассказал ребятам про то, как вместе с мамой он вернулся из эвакуации. На тот момент ему было всего пять лет. Писатель вспомнил про разрушенный город, а также про то, как складывалась жизнь в первые годы на освобожденной земле.

По информации областного правительства, еще перед школьниками выступил журналист Геннадий Майоров, который представил свою военную прозу. Также он рассказал о поисковой работе по обнародованию неизвестных или забытых подвигов времен Великой Отечественной войны.