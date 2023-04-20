Выходные в Орле: куда сходить 22-23 апреля

Фото: театр «Свободное пространство»

В приближающиеся субботу и воскресенье жителей и гостей региона ждут различные культурные мероприятия: выставки, спектакли для взрослых и детей, экскурсия по театру, мастер-класс, показ документального фильма о растениях и насекомых. «Комсомолка» собрала эти события в традиционной афише. Расскажем, куда сходить и что посмотреть на выходных, 22 и 23 апреля, в Орле.

МЕНЯ ПРИВОДИТ В ДВИЖЕНИЕ СВЕТ

Премьера документального фильма «A lumine motus/Меня приводит в движение свет» московского режиссера Светланы Быченко ждет зрителей в кинотеатре «ГриннФильм» в эту субботу.

По словам режиссера, гости смогут увидеть, как борются, чувствуют, видят и даже будто бы слышат растения. Лента покажет, что насекомые, лягушки, пауки — все со своим характером, и их жизнь наполнена яркими и завораживающими событиями.

Кино снимали в стиле макросъемки на протяжении двух лет в заповеднике «Белогорье» и «Воронинский» , в Липецкой и Псковской областях, а также в «Ботаническом саду» МГУ. Фильм перенесет зрителя в удивительный мир растений и насекомых.

КОГДА? ГДЕ?

22 апреля, 11.05

Кромское шоссе, 4

(6+)

ИГРОКИ

Спектакль по произведению Гоголя можно посмотреть в ОГАТ имени Тургенева 22 апреля. Детективный сюжет постановки зрителю раскроют артисты Санкт-Петербургского академического театра Комедии имени Н.П. Акимова. Действие пьесы происходит в провинциальной гостинице, где встречаются профессиональные карточные шулеры. Вместе они хотят обыграть местного помещика с помощью крапленых карт.

- Главный герой Ихарев, в отличие от своих «товарищей» по мастерству, не просто авантюрист и мошенник, он — одержимый человек, гений своего дела. Для него игра — это поэзия, недаром предметом его сердечных чувств является Аделаида Ивановна — волшебная колода карт, символ счастья и удачи героя, - рассказали о постановке в театре.

Но хитрый план имеет свои сложности: на самого искусного обманщика находится более ловкий хитрец.

КОГДА? ГДЕ?

22 апреля, 18.00

Пл. Ленина, 2

(12+)

РАМОНЬ. ОЛЬДЕНБУРГСКИЕ

Выставка с таким названием ждет гостей в Орловском музее изобразительных искусств. На ней представлены экспонаты из собрания историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских», который располагается в поселке Рамонь.

- На выставке можно познакомиться с богатой историей жемчужины Воронежского края – дворца в Рамони, увидеть открытки факсимильной печати с пейзажами легендарной устроительницы усадьбы, принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской, подлинные открытки с рисунками, а также копии ее акварелей, - рассказали организаторы.

Выставочный проект погрузит посетителей в живописный мир Рамони, а также расскажет про жизнь богатых духом и щедрых сердцем людей, которые когда-то жили в усадьбе.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 14 мая.

Ул. Октябрьская, 29

(6+)

ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕАТРУ

На выходных любители театра могут отправиться на экскурсию по Орловскому академическому театру имени Тургенева. Экскурсовод расскажет гостям про основание одного из старейших театров страны, где размещалось здание более двух веков назад и как оно выглядело, что происходило с театром в годы Великой Отечественной войны, а также другие интересные факты. Кроме того, гости узнают, как устроен современный театр.

- Вы побываете на сцене, на несколько минут ощутив себя актерами, увидите закулисную часть и современный интерьер театра, с балкона с необычного ракурса откроется партер, амфитеатр и ложи, в верхнем фойе остановитесь в Музейном театре графа Каменского, услышите рассказ о нем и его театре, - отмечают в ОГАТе.

КОГДА? ГДЕ?

23 апреля, 15.00

Пл. Ленина, 2

(12+)

ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК

В грядущее воскресенье артисты Нижегородского кукольного театра покажут юным зрителям спектакль по мотивам русских народных сказок. Посмотреть постановку можно в Орловском театре кукол. Ребята познакомятся с главными героями и узнают, что такое настоящая дружба и на что она способна. На сцене появится Иван Царевич вместе со своим другом Серым Волком, который поможет ему поймать Жар-птицу, получить Златогривого коня, обхитрить самого Кощея и завоевать любовь Василисы.

КОГДА? ГДЕ?

23 апреля, 11.00 и 13.00

Ул. Советская, 29

(6+)

ПРИШЕЛ! УВИДЕЛ! ПОЛЮБИЛ!

С гастролями в областном центре выступят артисты Липецкого академический театр драмы имени Л. Н. Толстого. Постановку по пьесам Чехова «Медведь» и «Предложение» можно посмотреть воскресным вечером в театре «Свободное пространство».

- Этот спектакль — безусловно, эксперимент, эксперимент с серьёзным отношением, но без капли серьёзности игры. Трое артистов взяли две шутки Чехова и попытались под лупой разглядеть героев этих маленьких пьес, - рассказали организаторы.

КОГДА? ГДЕ?

23 апреля, 18.00

Пл. Карла Маркса, 2

(12+)

ВЕСЕННИЕ ПТИЦЫ

В субботу гостей приглашают на творческое занятие от художественной студии «Арт-класс», которое пройдет в Центральной городской библиотеке имени Пушкина. Весенний мастер-класс проведет художница Наталия Самохина, которая научит участников встречи рисовать гуашью птиц в цветущих деревьях.

КОГДА? ГДЕ?

22 апреля, 13.00

Ул. Комсомольская, 65

(6+)