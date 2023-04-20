Выходные в Орле: куда сходить 22-23 апреля

Фото: театр «Свободное пространство»
В приближающиеся субботу и воскресенье жителей и гостей региона ждут различные культурные мероприятия: выставки, спектакли для взрослых и детей, экскурсия по театру, мастер-класс, показ документального фильма о растениях и насекомых. «Комсомолка» собрала эти события в традиционной афише. Расскажем, куда сходить и что посмотреть на выходных, 22 и 23 апреля, в Орле.
Премьера документального фильма «A lumine motus/Меня приводит в движение свет» московского режиссера Светланы Быченко ждет зрителей в кинотеатре «ГриннФильм» в эту субботу.
По словам режиссера, гости смогут увидеть, как борются, чувствуют, видят и даже будто бы слышат растения. Лента покажет, что насекомые, лягушки, пауки — все со своим характером, и их жизнь наполнена яркими и завораживающими событиями.
Кино снимали в стиле макросъемки на протяжении двух лет в заповеднике «Белогорье» и «Воронинский» , в Липецкой и Псковской областях, а также в «Ботаническом саду» МГУ. Фильм перенесет зрителя в удивительный мир растений и насекомых.
КОГДА? ГДЕ?
22 апреля, 11.05
Кромское шоссе, 4
(6+)
Спектакль по произведению Гоголя можно посмотреть в ОГАТ имени Тургенева 22 апреля. Детективный сюжет постановки зрителю раскроют артисты Санкт-Петербургского академического театра Комедии имени Н.П. Акимова. Действие пьесы происходит в провинциальной гостинице, где встречаются профессиональные карточные шулеры. Вместе они хотят обыграть местного помещика с помощью крапленых карт.
- Главный герой Ихарев, в отличие от своих «товарищей» по мастерству, не просто авантюрист и мошенник, он — одержимый человек, гений своего дела. Для него игра — это поэзия, недаром предметом его сердечных чувств является Аделаида Ивановна — волшебная колода карт, символ счастья и удачи героя, - рассказали о постановке в театре.
Но хитрый план имеет свои сложности: на самого искусного обманщика находится более ловкий хитрец.
КОГДА? ГДЕ?
22 апреля, 18.00
Пл. Ленина, 2
(12+)
Выставка с таким названием ждет гостей в Орловском музее изобразительных искусств. На ней представлены экспонаты из собрания историко-культурного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских», который располагается в поселке Рамонь.
- На выставке можно познакомиться с богатой историей жемчужины Воронежского края – дворца в Рамони, увидеть открытки факсимильной печати с пейзажами легендарной устроительницы усадьбы, принцессы Евгении Максимилиановны Ольденбургской, подлинные открытки с рисунками, а также копии ее акварелей, - рассказали организаторы.
Выставочный проект погрузит посетителей в живописный мир Рамони, а также расскажет про жизнь богатых духом и щедрых сердцем людей, которые когда-то жили в усадьбе.
КОГДА? ГДЕ?
Выставка будет работать до 14 мая.
Ул. Октябрьская, 29
(6+)
На выходных любители театра могут отправиться на экскурсию по Орловскому академическому театру имени Тургенева. Экскурсовод расскажет гостям про основание одного из старейших театров страны, где размещалось здание более двух веков назад и как оно выглядело, что происходило с театром в годы Великой Отечественной войны, а также другие интересные факты. Кроме того, гости узнают, как устроен современный театр.
- Вы побываете на сцене, на несколько минут ощутив себя актерами, увидите закулисную часть и современный интерьер театра, с балкона с необычного ракурса откроется партер, амфитеатр и ложи, в верхнем фойе остановитесь в Музейном театре графа Каменского, услышите рассказ о нем и его театре, - отмечают в ОГАТе.
КОГДА? ГДЕ?
23 апреля, 15.00
Пл. Ленина, 2
(12+)
В грядущее воскресенье артисты Нижегородского кукольного театра покажут юным зрителям спектакль по мотивам русских народных сказок. Посмотреть постановку можно в Орловском театре кукол. Ребята познакомятся с главными героями и узнают, что такое настоящая дружба и на что она способна. На сцене появится Иван Царевич вместе со своим другом Серым Волком, который поможет ему поймать Жар-птицу, получить Златогривого коня, обхитрить самого Кощея и завоевать любовь Василисы.
КОГДА? ГДЕ?
23 апреля, 11.00 и 13.00
Ул. Советская, 29
(6+)
С гастролями в областном центре выступят артисты Липецкого академический театр драмы имени Л. Н. Толстого. Постановку по пьесам Чехова «Медведь» и «Предложение» можно посмотреть воскресным вечером в театре «Свободное пространство».
- Этот спектакль — безусловно, эксперимент, эксперимент с серьёзным отношением, но без капли серьёзности игры. Трое артистов взяли две шутки Чехова и попытались под лупой разглядеть героев этих маленьких пьес, - рассказали организаторы.
КОГДА? ГДЕ?
23 апреля, 18.00
Пл. Карла Маркса, 2
(12+)
В субботу гостей приглашают на творческое занятие от художественной студии «Арт-класс», которое пройдет в Центральной городской библиотеке имени Пушкина. Весенний мастер-класс проведет художница Наталия Самохина, которая научит участников встречи рисовать гуашью птиц в цветущих деревьях.
КОГДА? ГДЕ?
22 апреля, 13.00
Ул. Комсомольская, 65
(6+)