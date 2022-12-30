Как провести праздничные выходные в Орле

Фото: Ольга Супонева

На длительных январских выходных орловцев и гостей региона ожидает масса развлекательных и культурных мероприятий. Можно посмотреть новогодние спектакли и интермедии, отправиться в резиденцию Деда Мороза или в гости к зубрам, научиться чему-то новому на мастер-классах и покататься на лошадях. «Комсомолка» собрала все в афишу. Расскажем, куда сходить и что посмотреть в Орле с 1 по 8 января.

В ГОСТИ К ЗУБРАМ

В национальном парке «Орловское полесье» начал работать туристический маршрут «В гости к зубрам». В ходе экскурсии гости смогут полюбоваться этими красавцами дикой природы во время кормления и красотой зимнего леса. Туристический маршрут берет свое начало из поселка Жудерский и пролегает через Алехинское и Льговское участковые лесничества. Посетителей отвезут по нему на спецтранспорте. Их взору откроется пойма реки Вытебети и вековые дубы. Записаться на экскурсию можно по телефону: 8-920-819-23-33.

КОГДА? ГДЕ?

Туристический маршрут будет действовать в период устойчивого снежного покрова.

Хотынецкий р-н, п. Жудерский, ул. Лесная, 1

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РЕЗИДЕНЦИЯ ДЕДА МОРОЗА

Она распахнула свои двери для маленьких гостей в парке-отеле «Мечта». Ребята смогут встретиться с самым главным героем праздника Дедушкой Морозом, его внучкой Снегурочкой и Снеговиком. Мальчишек и девчонок ждет интерактив, развлекательная программа, мастер-класс «Роспись новогодней игрушки» и «Ангелочек на елку», почта деда Мороза, сладкий подарок и фотосессия с героями программы «В гости к Дедушке Морозу». К тому же, на территории парка-отеля можно покататься с горки, посетить каток и уютное кафе.

КОГДА? ГДЕ?

З-7 января, с 10.00 до 19.20

Орловский р-н, п. Зеленый шум, 1

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НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ

В Орловском театре кукол юных гостей ждут сказочные представления. На сцене развернется интермедия «Кошкин дом», музыкальная сказка по произведению братьев Гримм «Госпожа метелица» и постановка по мотивам русской народной сказки «Репка». Кроме того, в театре есть сказочная мастерская Дедушки Мороза. Там ребята смогут смастерить новогодние поделки и игрушки, почитать стихи Деду Морозу, повеселиться в большой игровой зоне, сделать фотографии со сказочными персонажами и попить теплый чай. Также в других орловских театрах на праздничных выходных пройдут различные спектакли. Маленьких и взрослых зрителей ждут в ОГАТе имени Тургенева, театре «Свободное пространство», драмтеатре «Русский стиль». Основой постановок станут русские народные сказки и классика отечественной литературы.

КОГДА? ГДЕ?

2 января 10.00 и 15.00 «Кошкин дом»

4 января 10.00 и 12.30 «Госпожа Метелица»

7 января 10.00 и 12.30 «Репка»

Ул. Советская, 29

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КОННОЕ ШОУ

Новогоднее шоу с участием грациозных лошадей пройдет в январе в конном клубе «Вязки». Помимо интерактивного представления с играми, детей и взрослых ожидает катание на санях, мастер-класс по точечной росписи лошадки и экскурсия. Узнать подробнее о мероприятиях можно по телефонам: 8-910-267-87-08 или 8-980-769-00-06.

КОГДА? ГДЕ?

2 – 4 и 6 – 8 января, 11.00

Орловский р-н, п. Вязки

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СВЕТ ДОБРА

В субботу, 7 января, можно посетить праздник Рождества Христова в Духовно-православном центре «Вятский Посад». Для гостей приготовили насыщенную концертно-игровую программу. Помимо праздничного концерта, выставки-ярмарки мастеров народных ремесел, тематических площадок и рождественской фотозоны, в центре пройдут творческие мастер-классы. Можно заняться росписью футболки, выжиганием по дереву или лепкой из соленого теста. Еще юные посетители поводят хоровод вокруг елки с лесными друзьями медведями и зайцами. Сюрпризом праздника станет катание на собачьих упряжках и конные прогулки. Подробнее о мероприятиях расскажут по телефонам: 59-90-11ил 8-980-360-07-61.

КОГДА? ГДЕ?

7 января, 11.00

П. Вятский Посад, ул. Южная, 1 «а»

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КОНЦЕРТЫ

Послушать музыкальные произведения можно на выходных в зале Орловской филармонии. Для зрителей сыграет столичный кроссовер-квартет «STRADIВАЛЕНКИ». Музыканты Александр Барклянский, Надежда Котнова, Евгений Алтудин и Андрей Березин сыграют на скрипке, фортепиано, аккордеоне и контрабасе. В программе «Классика, которая улыбается» прозвучат полные юмора аранжировки произведений Баха, Моцарта, Гаврилина, Цфасмана, Сильвестрова и других. В воскресенье, 8 января, на сцене споет Сергей Кленков. Концерт «В лунном сиянии» включает в себя старинные русские, цыганские и городские романсы. Еще в концерте примет участие орловский гитарист Алексей Горохов. Кроме того, в филармонии пройдет новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. Музыкальную сказку «По щучьему велению» маленьким гостям покажет фольклорный ансамбль «Каравай».

КОГДА? ГДЕ? 3-5 января, 11.30 «По щучьему велению» (0+)

6 января, 15.00 «Снеговиклассика» (6+)

8 января, 17.00 «В лунном сиянии» (6+)

Ул. Ленина, 23

ВОЛШЕБНАЯ ЗИМА В СПАССКОМ

Со 2 по 8 января в музее-заповеднике Тургенева «Спасское-Лутовиново» гостей ждут на новогодние мероприятия. Каждый день у елки на Большой поляне Спасского парка можно встретиться с дедом Морозом и Снегурочкой, прокатиться в запряженных лошадьми санях и скатиться на ватрушках со снежной горки. Еще на усадьбе писателя пройдут различные мастер-классы и квесты. Не обойдется и без экскурсий. Гости смогут посетить Дом-музей Тургенева и «Флигель изгнанника». В выставочном зале развернется экспозиция «Императрица Спасского двора», на которой красуются предметы дворянского обихода.

КОГДА? ГДЕ?

2-8 января, с 11.00 до 15.00

Мценский р-н, с. Спасское-Лутовиново, Музейная, 3

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