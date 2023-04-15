«В современном мире культура досуга меняется». Интервью с орловской керамисткой Катериной Козининой

Фото: Катерина Козинина

Орловская земля богата на творческих людей – художники, поэты, писатели, музыканты. Славная традиция посвящать жизнь искусству продолжается с давних веков и по сей день. Она отражается в современных молодых творцах. Одной из таких мастериц является орловчанка Катерина Козинина – керамистка, художница, дизайнер. Девушка на протяжении всей жизни занимается скульптурой, прикладным искусством, но основную деятельность она решила посвятить утилитарной керамике. Потому что, как считает Катерина – керамика, это то, что через многие столетия останется после нас.

«Комсомолка» отправилась в семейную мастерскую Козининых, чтобы поговорить об искусстве, творчестве, а еще о том, как кошки помогают в работе, ведь у Катерины их целых пять!

– Здравствуйте, Катерина. Расскажите, с чего началась Ваша творческая деятельность?

– Точно не могу сказать, с чего всё началось. Кажется, это было со мной всегда. Детство я провела в городе Новосиле. Как и большинство моих друзей ходила в художественную школу. Благодаря замечательному преподавателю скульптуры Корякиной Лидии Михайловне мое творчество начало обретать форму. Опытный педагог и художник, она смогла дать нам намного больше знаний, выходящих за рамки художественной школы. Помимо традиционной для нашего края Чернышенской игрушки, мы занимались изготовлением простой посуды, ее росписью, изучали разные материалы, пробовали новые техники.

– Повлияла ли на Ваше творчество университетская среда?

– Да, конечно. Я училась в Орловском политехническом институте на кафедре дизайна. Образование дало мне хорошую академическую базу, и в тоже время способствовало творческому развитию. Галина Александровна Князева, преподаватель скульптуры познакомила меня с интерьерной керамикой. На примере ее работ я увидела как можно создавать предметы искусства для жизни.

– Как появилась идея делать керамические изделия?

– После обучения моя деятельность была достаточно разнообразной. Я работала по специальности на крупном предприятии, преподавала, выполняла индивидуальные заказы. Большую часть моей деятельности составлял дизайн одежды и текстильный дизайн. Мне всегда хотелось создавать что-то интересное, но сама мода, как культурное явление меня полностью разочаровала: негативное влияние на экологию, объективация женщин через моду. Всё это время керамика была со мной, просто в какой-то момент она вышла на первый план.

Фото: Катерина Козинина

– В каком стиле Вам нравится работать больше всего?

– Я не могу сказать, что тяготею к какому-либо стилю. Иногда мои работы откровенно минималистичны, а временами я ухожу в яркую декоративность. С большим удовольствием я работаю с природными и анималистичными формами. Керамика позволяет малым достигать многого. Но, в то же время, керамика- это сложный технический процесс. Для всего хорошего нужно время.

– «Творческая тусовка» Орла существует? Стремитесь ли Вы в нее попасть?

– Да, конечно, она существует. Орел богат на замечательных авангардных художников. Но особого желания быть причастной нет. Нужно отчетливо понимать, что причастность к любому творческому объединению не даст вам никаких привилегий в плане развития. Если вы сами не будете стремиться к росту, то никакой Союз не сделает вас лучше. Когда я слышу такие слова, как «картины члена Союза художников», то для меня это не является знаком качества. Работы художника говорят сами за себя. Я сейчас стараюсь максимально дистанцироваться от чужого творчества, чтобы сконцентрироваться на своей работе.

– Вы – человек семейный. Статус жены и матери как-то усложняет творческий процесс или, наоборот, облегчает его?

– В этом году наша семья отмечает десятилетнюю годовщину. Мой опыт-опыт семейного человека. Мне 28 лет, 10 из которых я в браке с прекрасным человеком и моим партнером. Мой муж Александр- моя главная опора. У нас растет сын Тимофей. Порой бывает сложно, но мы всегда поддерживаем друг друга.

Фото: Катерина Козинина

– Домашние животные вдохновляют на идеи для керамических изделий?

– На самом деле в моем творчестве мало кошек. Слишком мало я считаю, поэтому думаю, что в ближайшее время их будет гораздо больше. Все наши кошки были найдены на улице. Сейчас в мастерской живут двое из них. Они всегда встречают наших гостей. Еще у нас есть большой дружелюбный пес. Мы часто берем его с собой в мастерскую.

– Вы брали соцконтракт в конце 2022 года. Возникали ли какие-то сложности с получением государственной помощи?

– Оформление господдержки достаточно энергозатратный процесс, тем более сейчас. Поиск нужных материалов и оборудования, оформление документов отнимает много времени и сил. Что-то просто не удается найти, а на что-то цены поднимаются в несколько раз. Самое главное, что нам удалось приобрести хорошую большую печь для обжига и профессиональный гончарный круг. Когда я занималась оформлением документов, у меня были четкие представления о керамике, а самое главное-был опыт. Я точно знала какие материалы и оборудование мне необходимы. Не нужно господдержку расценивать как первый капитал или толчок к чему-то новому.

Фото: Катерина Козинина

– Вы проводите мастер-классы в Орле. Как появилась такая идея, и охотно ли этим интересуются орловцы?

– Хочу сказать, что сейчас культура досуга меняется. Людям интересно собираться и заниматься творчеством. Мы проводим мастер-классы для детей и взрослых. Тут абсолютно не важны возраст и уровень подготовки. Каждый человек может погрузиться в творчество. Городские жители постоянно испытывают стресс. Занятия керамикой способствуют снижению тревожности. Работа с глиной неспешная и медитативная.

– Легко ли керамисту найти клиента?

– Так случилось, что мои первые клиенты меня нашли сами. Дело в том, что на момент начала моей профессиональной деятельности как керамистки, меня многие уже знали как дизайнера. Со временем у меня сформировалась своя аудитория. И сейчас она только растет.