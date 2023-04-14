Как провести выходные, 15-16 апреля, в Орле

Фото: драмтеатр «Русский стиль»
В грядущие выходные для жителей и гостей региона как обычно распахнут свои двери орловские театры, музеи и библиотеки. Посетителей ждут премьеры спектаклей, концерт, мастер-классы, выставка и квест. «Комсомолка» собрала эти культурные мероприятия в афишу. Подскажем, куда сходить, что посмотреть и чему научиться на выходных, 15 и 16 апреля, в Орле.
Выставка с таким названием открылась в Орловском музее изобразительных искусств. Экспозицию составляют больше сотни уникальных семейных фотографий, рассказывающих о жизни императорской семьи. Это детские снимки, фото семейных прогулок, путешествия и загородный отдых. Большая часть подлинных экспонатов была привезена из-за границы. Еще в состав выставки вошли иконы, которые были созданы в сибирских иконописных центрах.
- На выставке представлены 29 дубликатов фотографий ближайшей подруги государыни Александры Федоровны – Анны Александровны Вырубовой, урожденной Танеевой. Они были сделаны ею с помощью новейшего изобретения того времени – пленочного фотоаппарата. Их подлинники и негативы хранятся в США и до сих пор малодоступны, - отметили в музее.
КОГДА? ГДЕ?
Выставка будет работать до 14 мая.
Ул. Октябрьская, 29
(6+)
В это воскресенье артисты Орловского академического театра имени Тургенева дадут концерт под названием «Любовь длиною в жизнь». Концертную программу посвятят представительницам прекрасной половины человечества – женщинам.
- В программе будут представлены произведения российских и зарубежных композиторов, вокальные номера из музыкальных спектаклей, а также танцевальные композиции, - рассказали в ОГАТе.
КОГДА? ГДЕ?
16 апреля, 18.00
Пл. Ленина, 2
(6+)
Спектакль по повести Василия Шукшина ждет зрителей в драмтеатре «Русский стиль». Артисты покажут свою оригинальную версию этого произведения. Восемь героев будут пытаться вспомнить события, случившиеся с ними накануне.
- Казалось бы, ушли в прошлое шукшинские «чудики» с их вечными поисками истины и правды. Но мы, готовые к эпатажу и культурному шоку, в глубине души тоскуем об идеале с жизнеподобным лицом, о характере понятном и близком нам, с его тревогами, болями и маленькими победами над житейскими невзгодами, даже если обстоятельства складываются не в его пользу, - отмечают в театре.
КОГДА ГДЕ?
16 апреля, 18.00
Ул. Тургенева, 18
(16+)
Квест с таким названием пройдет в воскресенье в Центральной библиотеке имени Пушкина. За основу мероприятия организаторы взяли оптимистичный и сказочный роман братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу". Гости библиотеки встретятся с программистом, ученым, симпатичной ведьмочкой, магом и сварливой старухой. Участникам квеста необязательно знать содержание произведения: выполнить тематические задания поможет эрудиции и способность творить.
КОГДА? ГДЕ?
16 апреля, 14.00
Ул. Комсомольская, 65
(9+)
В грядущую субботу и воскресенье зрителей ждет премьера спектакля «Однажды в Париже» в театре «Свободное пространство». В основу комедии арт-перфоманса легла пьеса Клода Манье «Блэз». На сцене появятся различные образы и герои: взбалмошная женщина, молодой художник, красивая манекенщица, милая бретоночка, прекрасная испанка и бизнесмен со своей женой и дочерью.
КОГДА? ГДЕ?
15 и 16 апреля, 17.00 и 18.00
Пл. Карла Маркса, 2
(16+)
Мастер-классы для всей семьи пройдут в эти выходные в Орловском краеведческом и военно-историческом музеях. Творческое занятие «Пасхальная радость» проведет мастер Анна Борисенко. В военно-историческом музее пройдет еще один мастер-класс «Служу Отечеству». Там научат росписи гипсовых солдатиков. Также для посетителей проведут обзорную экскурсию. Подробную информацию можно уточнить по телефонам: 47-13-91 и 59-06-45.
КОГДА? ГДЕ?
15 апреля, 11.00
Ул. Гостиная, 2 и ул. Нормандия-Неман, 1
(0+)
Спектакль по мотивам знаменитой сказки Корнея Чуковского ждет юных зрителей и их родителей в Орловском театре кукол. На сцене ребята встретятся с начальником умывальников и командиром мочалок Мойдодыром. Поучительная сказка о мальчике, который не любил умываться, наполнена юмором, плясками и погонями.
- С детства знакомые стихи Корнея Чуковского оживают в колоритных костюмах и декорациях. Брызги воды и мыльные пузыри, яркий крокодил и харизматичный Мойдодыр не оставят шанса ни одному грязнуле. Маленькие зрители примут участие в забавных и поучительных приключениях мальчика, а взрослые снова почувствуют себя детьми, - отметили в кукольном театре.
КОГДА? ГДЕ?
15 апреля, 11.00
Ул. Советская, 29
(6+)