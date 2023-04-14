Как провести выходные, 15-16 апреля, в Орле

Фото: драмтеатр «Русский стиль»

В грядущие выходные для жителей и гостей региона как обычно распахнут свои двери орловские театры, музеи и библиотеки. Посетителей ждут премьеры спектаклей, концерт, мастер-классы, выставка и квест. «Комсомолка» собрала эти культурные мероприятия в афишу. Подскажем, куда сходить, что посмотреть и чему научиться на выходных, 15 и 16 апреля, в Орле.

НИКОЛАЙ II. СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Выставка с таким названием открылась в Орловском музее изобразительных искусств. Экспозицию составляют больше сотни уникальных семейных фотографий, рассказывающих о жизни императорской семьи. Это детские снимки, фото семейных прогулок, путешествия и загородный отдых. Большая часть подлинных экспонатов была привезена из-за границы. Еще в состав выставки вошли иконы, которые были созданы в сибирских иконописных центрах.

- На выставке представлены 29 дубликатов фотографий ближайшей подруги государыни Александры Федоровны – Анны Александровны Вырубовой, урожденной Танеевой. Они были сделаны ею с помощью новейшего изобретения того времени – пленочного фотоаппарата. Их подлинники и негативы хранятся в США и до сих пор малодоступны, - отметили в музее.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 14 мая.

Ул. Октябрьская, 29

(6+)

ЛЮБОВЬ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

В это воскресенье артисты Орловского академического театра имени Тургенева дадут концерт под названием «Любовь длиною в жизнь». Концертную программу посвятят представительницам прекрасной половины человечества – женщинам.

- В программе будут представлены произведения российских и зарубежных композиторов, вокальные номера из музыкальных спектаклей, а также танцевальные композиции, - рассказали в ОГАТе.

КОГДА? ГДЕ?

16 апреля, 18.00

Пл. Ленина, 2

(6+)

А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ

Спектакль по повести Василия Шукшина ждет зрителей в драмтеатре «Русский стиль». Артисты покажут свою оригинальную версию этого произведения. Восемь героев будут пытаться вспомнить события, случившиеся с ними накануне.

- Казалось бы, ушли в прошлое шукшинские «чудики» с их вечными поисками истины и правды. Но мы, готовые к эпатажу и культурному шоку, в глубине души тоскуем об идеале с жизнеподобным лицом, о характере понятном и близком нам, с его тревогами, болями и маленькими победами над житейскими невзгодами, даже если обстоятельства складываются не в его пользу, - отмечают в театре.

КОГДА ГДЕ?

16 апреля, 18.00

Ул. Тургенева, 18

(16+)

ВСЕЛЕННАЯ БРАТЬЕВ СТРУГАЦКИХ

Квест с таким названием пройдет в воскресенье в Центральной библиотеке имени Пушкина. За основу мероприятия организаторы взяли оптимистичный и сказочный роман братьев Стругацких "Понедельник начинается в субботу". Гости библиотеки встретятся с программистом, ученым, симпатичной ведьмочкой, магом и сварливой старухой. Участникам квеста необязательно знать содержание произведения: выполнить тематические задания поможет эрудиции и способность творить.

КОГДА? ГДЕ?

16 апреля, 14.00

Ул. Комсомольская, 65

(9+)

ОДНАЖДЫ В ПАРИЖЕ

В грядущую субботу и воскресенье зрителей ждет премьера спектакля «Однажды в Париже» в театре «Свободное пространство». В основу комедии арт-перфоманса легла пьеса Клода Манье «Блэз». На сцене появятся различные образы и герои: взбалмошная женщина, молодой художник, красивая манекенщица, милая бретоночка, прекрасная испанка и бизнесмен со своей женой и дочерью.

КОГДА? ГДЕ?

15 и 16 апреля, 17.00 и 18.00

Пл. Карла Маркса, 2

(16+)

СЕМЕЙНАЯ СУББОТА В МУЗЕЕ

Мастер-классы для всей семьи пройдут в эти выходные в Орловском краеведческом и военно-историческом музеях. Творческое занятие «Пасхальная радость» проведет мастер Анна Борисенко. В военно-историческом музее пройдет еще один мастер-класс «Служу Отечеству». Там научат росписи гипсовых солдатиков. Также для посетителей проведут обзорную экскурсию. Подробную информацию можно уточнить по телефонам: 47-13-91 и 59-06-45.

КОГДА? ГДЕ?

15 апреля, 11.00

Ул. Гостиная, 2 и ул. Нормандия-Неман, 1

(0+)

МОЙДОДЫР

Спектакль по мотивам знаменитой сказки Корнея Чуковского ждет юных зрителей и их родителей в Орловском театре кукол. На сцене ребята встретятся с начальником умывальников и командиром мочалок Мойдодыром. Поучительная сказка о мальчике, который не любил умываться, наполнена юмором, плясками и погонями.

- С детства знакомые стихи Корнея Чуковского оживают в колоритных костюмах и декорациях. Брызги воды и мыльные пузыри, яркий крокодил и харизматичный Мойдодыр не оставят шанса ни одному грязнуле. Маленькие зрители примут участие в забавных и поучительных приключениях мальчика, а взрослые снова почувствуют себя детьми, - отметили в кукольном театре.

КОГДА? ГДЕ?

15 апреля, 11.00

Ул. Советская, 29

(6+)