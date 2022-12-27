«Пожар легче предупредить, чем потушить»: интервью с главой отдела надзорной деятельности и профилактической работы Денисом Даниловым

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Сегодня, 27 декабря, в России отмечают День спасателя. Это профессиональный праздник тех, кто каждый день совершает подвиг и спасает человеческую жизнь, рискуя своей. На счету сотрудников МЧС ежегодно числится более трех тысяч сохраненных жизней. Их служба по-настоящему опасна, трудна и непредсказуема. О рисках в работе, страхах отважных мужчин и профессиональном пути в чрезвычайном ведомстве «Комсомолке» рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мценску и Мценскому району Денис Данилов. Публикуем интервью.

- Денис, расскажите о себе. Сколько лет вы уже на службе? Какие должностные ступени успели преодолеть? Почему вообще решили связать свою жизнь с деятельностью МЧС?

- На службе в МЧС России я нахожусь с 2006 года. Связал свою жизнь с МЧС, так как хотел оказывать помощь людям, оказавшимся в трудной ситуации. Сначала я прошел обучение в Московской Академии МЧС России, затем на протяжении практически 3,5 лет занимал должность инспектора отдела надзорной деятельности в своем родном городе Мценске. После этого почти пять лет проработал старшим дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мценску и Мценскому району. С сентября 2019 года по февраль 2022 года я был заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Мценску и Мценскому району. А с февраля этого года перешел на должность начальника.

- Вы непосредственно не тушите пожары. В чем заключается ваша работа?

- Моя служба заключается в предотвращении пожаров, ведь пожар легче предупредить, чем потушить. Неслучайно девиз МЧС России гласит: «Предотвращение. Спасение. Помощь».

- У тех, кто работает на пожарах, есть большой риск для здоровья и жизни. А есть ли какие-то риски в вашей работе?

- Действительно, в отличии от пожарных, у инспекторов нет риска для здоровья и жизни, но есть психологическая нагрузка, так как инспектору нужно расследовать пожар. Для этого мы опрашиваем пострадавших и по сути окунаемся в их горе.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

- Что вы можете назвать самым тяжелым в вашей профессии?

- Самое трудное в нашей профессии опрашивать родственников погибших на пожаре.

- Расскажите самый запомнившийся случай из вашей практики.

- В апреле 2022 года в деревне Большая Каменка Мценского района Орловской области произошел пожар в частном жилом доме, в котором проживала многодетная семья. В момент развития начальной стадии загорания сработал пожарный дымовой извещатель, благодаря чему семья из пяти человек успешно эвакуировалась и вызвала пожарную охрану.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

- За время службы вы успели зарекомендовать себя как профессионала своего дела. В этом году вы оказались в числе победителей конкурса «О служебных показателях». Расскажите об этом подробнее.

- Действительно, по итогам служебной деятельности этого года меня занесли на Доску почета Главного управления. Такая честь мне представилась впервые, чему я очень рад. Это результат моей плодотворной ежедневной профилактической работы по борьбе с пожарами. Решение принято по результатам прохождения конкурса среди всех сотрудников моего управления, а так же в результате успешной сдачи мною профессиональной подготовки по направлению деятельности.

- Сотрудники МЧС создают впечатление отважных людей, готовых ежедневно рисковать своей жизнью. А есть ли у вас страхи? Если да, то какие?

- Страх у меня, конечно, есть. Он заставляет мою внимательность работать на 100%, так как если я упущу хоть, какую-то мелочь в процессе своей профилактической деятельности, то могу создать фундамент для развития самых не благоприятных последствий пожара.

- Некоторые люди считают, что в спасатели идут за подвигом. Есть и те, кто уверен, что сотрудники МЧС должны в первую очередь профессионально, спокойно и правильно делать свою работу. Вы на чьей стороне?

- Я на стороне людей, которые профессионально, спокойно и правильно делают свою работу.

- Недавно вы заявили о готовности отправиться в командировку на освобожденные территории Украины. Как вообще относитесь к СВО и почему пришли к такому решению?

- Спецоперацию на Украине и вступление новых регионов в состав РФ поддерживаю, считаю, что мирные жители не должны страдать от политики нынешнего правительства Украины. Командировку в новые регионы, считаю за честь, так как сейчас там формируется начальная стадия Конституционного строя. Я считаю, что обмен опытом с моими коллегами позволит нам создать благоприятные условия для мирных жителей.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

- А как родные относятся к вашей неспокойной работе? Удается ли вам уделять время своей семье? И чем вы любите заниматься в свободное время?

- Родные относятся к моей профессии с пониманием и гордостью. Свободное время у меня есть, в принципе как и у людей других профессий. Я посвящаю его семье и спорту. Мы с моей женой очень любим активный отдых, часто ходим в прогулки на дальние расстояния.

Что касается спорта, я с 14 лет занимаюсь вольной борьбой под руководством заслуженного тренера России Анкина Алексея Сергеевича и тренера России Антипенкова Александра Викторовича. Выигрывал чемпионаты Орловской области среди мужчин, а так же становился призером всероссийских соревнований. Кстати, занятия вольной борьбой позволили мне сдавать любые физические нормативы сотрудника МЧС России.

- Многие парни с детства мечтают стать спасателями. Какой совет вы можете дать, кто идет на службу МЧС?

- Я бы посоветовал им служить честно и развиваться душой и телом!