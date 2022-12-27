Фото: Елена Зябкина

В Орловской области завершился региональный чемпионат по хоккею. Матч-закрытие турнира состоялся 25 декабря на Ледовой арене Орла.

В соревнованиях принимали участие шесть команд - «Основа», «Арсенал», «Строитель», «Русагро», «Легион» и «СЛАМС». Победителя выявили сложнейшей борьбе, которая длилась на протяжении почти месяца.

По итогам турнира места определились следующим образом: золото чемпионата выиграла «Основа», серебро завоевала команда «Арсенал», бронза досталась «Русагро», на четвертом месте «Строитель», пятую строчку в конкурентной борьбе взяли «СЛАМС» и шестое место у «Легиона».

Руководитель команды-победительницы Олег Карпиков поблагодарил спортсменов, принявших участие в состязании, управление спорта региона и всех, кто содействовал в организации турнира. Глава «Основы» также отметил, что в будущем году планируется расширение состава играющих команд в чемпионате.

«В 2023 году подобные турниры еще будут проводиться. Надеемся, что в следующем году к нашему чемпионату добавятся еще команды», - поделился Олег Карпиков.

Фото: Елена Зябкина

Надежду на проведение турнира и в будущем году выразил игрок команды «СЛАМС» Алексей Трофимов:

«Проявить себя, заняться спортом, добиться успеха в чем-то еще, помимо своей трудовой деятельности и провести время с профессиональными мужчинами, которые также любят хоккей, как и каждый из нас – вот, что важно. И круто, что есть именно состязательный момент, а не просто игра».

В заключительном матче турнира сразились две сборные - в первой собрались участники двух команд, занявших первое и второе места по итогам турнира - «Основа» и «Арсенал». Против них выступала сборная лучших игроков остальных четырех команд.

Несмотря на то, что все места уже были определены в ходе чемпионата, этот матч хоккеистам удалось сыграть максимально ярко и зрелищно.

Фото: Елена Зябкина

В перерыве игры капитан команды «Строитель» Андрей Агарков поблагодарил организаторов, руководителей команд и спонсоров, благодаря которым появилась возможность впервые с 2018 года провести немаловажный для любительского спорта в нашем регионе турнир. Хоккеист также поделился эмоциями от чемпионата.

«Все что хотели мы достигли в этом турнире. Я считаю, что он вышел зрелищным, прошел без травм и всяческих происшествий», - отметил Андрей Агарков.

Руководитель команды «Легион» Иван Варламов отметил важность проведения в нашем регионе подобных чемпионатов:

«На фоне того, что в Орловской области в последнее время не очень много проводилось значимых и серьезных турниров, этот чемпионат отметится в истории региона как начало большого длинного пути орловского хоккея».

Стоит отметить, что к соревнованиям все хоккеисты начали готовиться еще в начале осени, поэтому турнир получился довольно ярким и захватывающим.

«Мы готовились к Чемпионату с сентября, и лично я очень рад, что эта подготовка, вдохновение и ожидание принесли такой результат», - поделился руководитель «Арсенала» Владислав Симонов.

Глава команды «Строитель» присоединился к благодарности организаторам чемпионата за возможность проявить себя в этом виде спорта.

Но не только захватывающим матчем запомнилось для собравшихся завершение турнира. На носу любимый праздник многих россиян - Новый год. И поэтому на радость всех зрителей на огонек Ледовой арены заскочили главные символы зимнего праздника - Дед Мороз и Снегурочка.

Фото: Елена Зябкина

В перерывах между периодами матча зрители могли выиграть ценные подарки, попробовав себя в роли хоккеиста и выполнив нетрудные задания.

За ходом матча следил и начальник Управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов. Он рассказал о том, как удалось возобновить турнир после длительного перерыва.

«Была, действительно, большая пауза и как-то акцент был смещен в сторону "Ночной хоккейной лиги". Команды сами выступили с инициативой о том, что Орловской области нужен полноценный чемпионат. Хочу сказать, что хоккея в регионе становится все больше и больше. Играют и наши юные хоккеисты. Проводится много соревнований по этому виду спорта», - рассказал Алексей Берестов.

Весь гала-матч команды держали в напряжении своих болельщиков и зрителей, ведь до самой последней минуты нельзя было определить, кто победит в заключительной игре. И вот конец матча, а на табло 4:3. Прекрасное завершение долгожданного чемпионата.