Принципы выбора: тренды-2023 на рынке труда

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Рынок труда в России развивается чрезвычайно динамично. Этому способствуют новые методы поиска, подбора и оценки персонала, взятые из зарубежного или отечественного опыта. В сегодняшних условиях компаниям приходится учитывать предпочтения соискателя и развивать положительный бренд. С этой задачей на протяжении многих лет успешно справляется группа компаний «ОДСК», в которую входит крупнейший застройщик региона «Орелстрой». Холдинг второй год подряд стабильно попадает в финал рейтинга работодателей от hh.ru в категории «Крупные компании». Мы пообщались с заместителем генерального директора, руководителем департамента управления персоналом Мариной Пугачевой и узнали, что же так привлекает соискателей в ОДСК.

- Марина Александровна, расскажите, как ОДСК удается удерживать высокую планку как работодателю? И какие существуют преимущества работы в крупной компании?

- Мы единственная компания в Орловской области в сфере строительства и недвижимости, которая вошла в топ «Хэд Хантера» (hh.ru), заняв 138-е место в рейтинге по всей России среди компаний с численностью сотрудников свыше тысячи человек. По сравнению с предыдущим годом мы подросли и не планируем на этом останавливаться. Многие наши работники заинтересованы в развитии компании, повышении эффективности и личностном росте, сами принимают участие в подготовке новых проектов и предложений. А мы, в свою очередь, создаем все условия для того, чтобы эти инициативы были услышаны и направлены на повышение общего результата ГК.

Сейчас соискатели предъявляют еще более высокие требования. Им хочется присутствия активной жизни вне работы, дополнительного обучения, возможности развития внутри компании. Они обращают внимание и на то, чтобы корпоративная культура совпадала с их внутренними ценностями. И я считаю, что это оправданно. Крупные компании дают больше опыта, потому что они прошли долгий путь становления, и, соответственно, соискатели смогут почерпнуть много нового и полезного для себя.

- Эти требования присущи только молодому поколению или возрастным сотрудникам тоже важна насыщенная корпоративная культура?

- Я думаю, что дело не в возрасте, а в опыте и уровне осведомленности. Есть молодые люди, которые понимают, что можно получить от работодателя гораздо больше, чем стабильную заработную плату. При этом старшую возрастную группу тоже не стоит сбрасывать со счетов. У нас в компании есть менеджеры в возрасте 50+, которые имеют за плечами солидный руководящий опыт работы в крупнейших компаниях страны. У них, конечно, и требования достаточно высокие. Мы к этому абсолютно нормально относимся, стараемся перенять их опыт и сделать это сотрудничество наиболее эффективным.

- В течение последних нескольких лет в России происходит индексация зарплат. Как этот процесс проходит в ОДСК и какие специальности попадают под увеличение дохода?

- Этот процесс максимально прозрачен и прописан в законодательстве, работодатель не имеет права проиндексировать только какие-то отдельные должности и специальности сотрудников. Он должен это сделать по всей компании. Конечно, есть спорные моменты: индексация отталкивается от степени повышения цен в текущем году в конкретном регионе, а ОДСК представлена в нескольких из них. В Орловской области в 2023 году индексация составила 12,9% - достаточно большая цифра. За последнее время это самый высокий индекс повышения цен в регионе. А вот в Липецке этот процент был ниже, и, соответственно, законодательно мы могли повысить зарплаты нашим коллегам на меньший процент. Но мы посчитали это неправильным, поэтому во всех подразделениях повысили зарплаты на одинаковый процент.

- Расскажите о графике работы в компании. Насколько он стабильный, существуют ли переработки?

- График стабильный. Переработки, конечно же, есть, потому что стройка - это живой и очень сложный процесс. Он зависит не только от внутренних моментов, но и от ряда внешних факторов. Естественно, все сроки прописаны в графиках работ, мы очень жестко ориентированы на планы ввода и не имеем права их нарушать. В случае если работе мешают погодные условия, то в благоприятное время оформляются оплачиваемые выходные. А если сотруднику необходимо задержаться на работе сверхурочно, это тоже оплачивается согласно требованиям законодательства.

- Какие специалисты востребованы сейчас в большей степени?

- Здесь выделю две большие категории. Первая - это инженерные специальности: проектировщики, архитекторы, конструкторы. Они, действительно, дефицитные, высоко оплачиваются. И ситуация на рынке который год не меняется. Найти хорошего архитектора или инженера-конструктора достаточно проблематично. Вторая категория - это рабочие. Из них в компании наиболее востребованы отделочники, каменщики, монтажники, сварщики, особенно с высокой разрядностью. Хочу отметить, что эти категории не только востребованы, но и высокооплачиваемы.

- Вы сотрудничаете со студентами и выпускниками колледжей и вузов? Охотно ли молодежь идет на стажировку и практику в компанию?

- Мы сотрудничаем со всеми институтами, ссузами, которые готовят профильные кадры. ОДСК предоставляет места для прохождения практики. Наши специалисты проводят работу со студентами, рассказывают, что они могут успешно развиваться в разных направлениях в рамках крупной фирмы. У нас есть примеры, когда выпускники вуза, придя в «Орелстрой», буквально за год вырастали до линейных руководителей. Но, к сожалению, не все понимают, что это труд, в который нужно вкладываться, чтобы была отдача.

В нашу компанию студенты идут с удовольствием, но приходить и начинать со специалистов готовы не все. В 2022 году на работу и практику в группу компаний «ОДСК» было принято 36 студентов. Самые популярные профессии - маляры и облицовщики-плиточники.

- Могут ли сотрудники получить дополнительное образование за счет компании?

- У нас есть целая система по обучению и развитию персонала. Мы готовы вкладываться в наших сотрудников. В компании есть внутренний бизнес-тренер, который проводит несколько модулей с тренингами довольно широкой направленности.

Также в настоящий момент мы начинаем внедрять оценку потенциала сотрудников, чтобы высокопотенциальные кадры в первую очередь имели доступ к дополнительному обучению и посещению профессиональных конференций за счет компании. В дальнейшем из них формируется кадровый резерв ГК для профессионального роста.

- Есть ли истории роста внутри ОДСК?

- Историй успеха у нас немало. Есть люди, у которых всего одна запись в трудовой книжке, причем еще с 80-х годов. Анатолий Иванович Репин устроился в Строительно-монтажное управление

№ 10 еще в 1980 году, стал его директором, в 2017 году занял должность директора по строительству ПАО «Специализированный застройщик «Орелстрой», в 2020-м стал главным исполнительным директором «Орелстроя», с 2022-го является советником по строительству в группе компаний «ОДСК». Анатолий Иванович, к слову, является почетным строителем России.

Еще один пример: с 2003 года в нашей команде работает Ольга Евгеньевна Вавилова. Она пришла на должность бухгалтера в Строительном управлении № 5. Позже стала главным специалистом отдела казначейства в «Орелстрое», руководителем отдела казначейства в ООО «ОДСК-Сервис». С 2022 года - заместитель руководителя финансового департамента ГК ОДСК.

- В завершение нашей беседы хочется узнать, каковы основные тренды на рынке труда в 2023 году.

- Один из трендов связан с дефицитом кадров и выражается в стремлении к максимальному росту и развитию сотрудников внутри компании. Второй актуальной переменой последних лет стал пересмотр формата занятости сотрудников. Компании внедряют более гибкие режимы, такие как гибридные графики, удаленка и частичная удаленка.

Внешняя среда динамична и переменчива, поэтому необходимо держать руку на пульсе и следить за изменениями.

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