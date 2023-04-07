Выходные в Орле: куда сходить 8-9 апреля

Фото: Орловский академический театр имени Тургенева

В грядущие выходные жителей и гостей региона ждут в орловских театрах, музеях, филармонии и библиотеках. Развлечение найдется для всех: можно посмотреть спектакли, полюбоваться работами художников, послушать живую музыку, сходить на мастер-класс. «Комсомолка» собрала культурные мероприятия в афишу. Подскажем, куда сходить и что посмотреть, 8 и 9 апреля, в Орле.

ЗЕРКАЛО ДУШИ

В мемориальной мастерской художника Курнакова работает выставка «Зеркало души. Автопортрет». Она объединила 29 живописных и графических произведений 23 отечественных авторов. В экспозицию вошли работы известных мастеров: Н.М. Чернышева, П.П. Оссовского, В.А. Шестакова, А.Н. Самохвалова, Л.П. Дёмина и других. Кроме того, в музее «Мемориальная мастерская» представлено около десяти автопортретов Андрея Курнакова, которые датируются с 1946 по 1990 годы. На выставке посетители познакомятся с автопортретами орловских художников, а также художников реалистов-ветеранов Великой Отечественной войны.

- Коллекция Орловского музея изобразительных искусств дает нам возможность показать, что жанр портрета в ХХ веке не избежал поисков в области абстрактного искусства. На выставке представлены автопортрет художницы - авангардистки, участницы выставки «Бубновый валет» А.Ф. Софроновой, автопортреты Э.М. Белютина, отражающие творческий путь от реализма к схематичности, - отмечают организаторы.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 21 мая.

Ул. Салтыкова-Щедрина, 3 «а»

(0+)

ИВАН ГРОЗНЫЙ

Спектакль с таким названием ожидает зрителей в воскресенье вечером в драмтеатре «Русский стиль». В основу постановки легли исторические хроники, литературные и фольклорные произведения об основателе российского государства. Актеры воссоздадут на сцене историческую атмосферу 16 столетия. Постановка раскроет значительные эпизоды жизни царя, от детства и до последних дней. В ней для зрителей Иван Грозный раскроется и как правитель, и как обычный человек со своими болями, радостями и слабостями. В спектакле используется музыка и стихиры Ивана IV.

КОГДА? ГДЕ? 9 апреля, 18.00

Ул. Тургенева, 18

(16+)

ТРИ ПОРОСЕНКА

Ниф-Ниф, Нуф-нуф и Наф-наф ждут юных зрителей на выходных в Орловском театре кукол. Ребятам представят веселую и поучительную историю о трех братцах-поросятах и голодном Сером Волке. Спектакль, созданный по пьесе Михалкова, вовлечет детей в зажигательных круговорот событий, а их родителей вернет в детство.

КОГДА? ГДЕ?

9 апреля, 11.00

Ул. Советская, 29

(0+)

ВЕСНА ДУШИ

В это воскресенье, 9 апреля, в зале филармонии с традиционным Великопостным концертом выступит лауреат международных православных фестивалей, певица Наталья Куприянова. Вместе с солисткой филармонии в концерте примет участие орловский гитарист Алексей Горохов. В программу войдут старинные духовные стихи и канты, современные православные авторские песни.

КОГДА? ГДЕ?

9 апреля, 17.00

Ул. Ленина, 23

(6+)

ЕДИНСТВЕННЫЙ НАСЛЕДНИК

Орловский академический театр имени Тургенева приглашает зрителей на спектакль по пьесе французского драматурга Жана-Франсуа Реньяра, которую автор написал в 1707 году. Гостей ждет юмор, каскад фарсовых сцен, комических недоразумений, моментальных переодеваний и остроумных совпадений.

- Действие происходит в парижском доме «хилого старца». Бесчисленная родня ждет его кончины, чтобы завладеть богатым наследством. Но «жалкий старичок» умирать не торопится, а готов жениться на юной красавице Изабелле, перейдя дорогу влюбленному в неё Эрасту, своему племяннику. Эраст с помощью слуг Криспена и Лизетты затевает интригу против дядиных планов, - рассказали о постановке в ОГАТе.

КОГДА? ГДЕ?

9 апреля, 18.00

Пл. Ленина, 2

(12+)

ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ

В грядущее воскресенье в универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки имени И.А. Бунина пройдет концерт, организованный руководителем орловских хоровых коллективов Дмитрием Сивовым. Хоровые коллективы «Мой дом – Россия» и «Наша песня» представят зрителям лирические, патриотические песни популярных отечественных композиторов и поэтов, русские народные песни, поэтическо-музыкальные композиции и сольные номера. Руководитель творческих коллективов исполнит инструментальные хиты под аккомпанемент флейты и баяна.

КОГДА? ГДЕ?

9 апреля, 16.00

Ул. Максима Горького, 43

(12+)

ЧИПОЛЛИНО ИЗ ВЕРОНЫ

В выходные всей семьей можно посмотреть шекспировскую версию приключений озорного мальчишки Чиполлино и его друзей в драмтеатре «Русский стиль».

Графиня Вишня, живущая во дворце, мечтает выгодно выдать свою дочь Вишенку за богатого, но противного и кислого принца Лимона. Неожиданно в дело вмешалась настоящая дружба, взаимовыручка и, конечно же, любовь, - отмечают в театре.

Задорная история с захватывающими приключениями перенесет зрителя в волшебный мир, где добро побеждает.

КОГДА? ГДЕ?

8 апреля, 11.00

Ул. Тургенева, 18

(6+)

ГДЕ-ТО В НЕВЕСОМОСТИ

Космический мастер-класс в технике «граттаж» ждет гостей в Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина. Событие посвящено Дню космонавтики. Участников встречи научат работать в интересной технике, которая поможет создать рисунок, процарапывая заостренным предметом бумагу или картон, покрытые тушью и акриловой краской.

КОГДА? ГДЕ?

9 апреля, 14.00

Ул. Комсомольская, 65

(6+)