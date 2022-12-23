Выходные в Орле: куда сходить 24 и 25 декабря

Фото: Орловский государственный театр для детей и молодежи "Свободное пространство"

Вот и закончилась очередная рабочая неделя. Помимо прогулок по украшенному к новогодним праздникам городу, жителей и гостей региона ожидают различные культурные мероприятия. В грядущую субботу и воскресенье можно посетить выставки, мастер-классы, посмотреть спектакли и послушать живую музыку. Эти события «Комсомолка» собрала в традиционной афише. Расскажем, куда сходить и что посмотреть 24 и 25 декабря в Орле.

ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ И ЕЩЕ ОДНА …

В Орловском краеведческом музее открылась юбилейная выставка, посвященная празднованию его 125-летия. Экспозиция представит зрителю множество самостоятельных музеев, которые объединил в себе краеведческий: художественный музей, естественно - научный, музей этнографии и быта, политехнический, театральный и музей книгопечатания. В каждом из них присутствуют экспонаты, которые собирали музейщики с 1897 года.

- В художественном музее впервые представлена зрителям изумительная скульптурная группа «Бог земледелия» – французского скульптора Эмиля Брюшона начала ХХ века. Это одно из довоенных поступлений. Также посетители увидят работу современного французского художника Луи-Эврара Десанлиса «Поля Овера», подаренную музею в 2009 году, - отметили в краеведческом музее.

А естественно – научный музей представит муляжи 1950-х годов: фигурки доисторических животных, череп неандертальца, гориллы, шимпанзе и многое другое. В политехническом музее экспонатами стали велосипед 1864 года, телевизор 1959 года, ламповая радиостанция и другая техника.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до конца января.

Ул. Гостиная, 2

(0+)

ДЕКАБРЬСКИЙ ДЖАЗ

В эту субботу в зале филармонии выступят столичные музыканты с концертной программой «Декабрьский джаз». Для слушателей сыграют лауреаты международных джазовых фестивалей Антон Котиков, Дарья Кулицкая, Кирилл Сухарев. Со сцены прозвучат различные инструменты: саксофон, флейта, дудук, губная гармоника, рояль и ударные. Также гости услышат обворожительный женский вокал, популярные джазовые стандарты и авторскую музыку Антона Котикова и Дарьи Кулицкой.

КОГДА? ГДЕ?

24 декабря, 18.30

Ул. Ленина, 23

(6+)

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

Спектакль по мотивам известной сказки братьев Гримм ждет зрителей в театре «Свободное пространство». Красочное музыкальное представление придется по душе не только юным гостям, но и взрослым. История про Осла, Собаку, Кошку и Петуха, бредущих в далекий город Бремен, известная всем.

- В нашем спектакле мы представим свою версию этой сказки, которую так любит уже не одно поколение и детей, и взрослых. Ведь это история о каждом из нас, история о дружбе и любви, о свободе и мечте, о творчестве и справедливости, - рассказали о постановке в театре.

Спектакль порадует песнями из одноименного мультфильма, представленными на новый лад. И, кроме того, зрителей ждет сюрприз – новые сказочные герои. Их познакомят с придворными Овечками, слоном Элом и сообразительным Лисенком.

КОГДА? ГДЕ?

25 декабря, 11.00

Пл. Карла Маркса, 2

(0+)

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ

В это воскресенье в Духовно-патриотическом центре «Вятский Посад» пройдет завершающий в 2022 году мастер-класс. На праздник выходного дня приглашают всех желающих. На занятии гостей научат художественной обработке соломы, каждый сможет смастерить аппликацию «Рождественский ангел». Мастер-класс проведет педагог дополнительного образования, мастер по художественной обработке соломы Ольга Герун. Обучающее занятие пройдет в двух группах. Предварительно записаться и уточнить подробную информацию можно по телефону: 8-980-360-07-61.

КОГДА? ГДЕ?

25 декабря, 12.00 и 13.30

П. Вятский Посад, ул. Южная, 1 «а»

(7+)

СНЕЖНЫЕ ИСТОРИИ

На новогоднее шоу-сказку приглашают детей и их родителей в Орловский областной центр народного творчества. Интермедия у елки «Снежные истории» закружит всех в атмосфере настоящего волшебства. Маленькие и взрослые гости обязательно поверят в чудеса, попав в Белый город. А еще можно сфотографироваться с главными героями праздника Дедом Морозом, его внучкой Снегурочкой и Кроликом.

КОГДА? ГДЕ?

25 декабря, 11.00

Ул. Советская, 29

(6+)

ПЕСНИ ГРУППЫ «КИНО»

В эту субботу вечером поклонники и любители творчества группы «Кино» могут сходить на кавер-концерт в Центральную городскую библиотеку имени Пушкина. Качественно и проникновенно песни знаменитых музыкантов под гитару исполнят Петр Абанин и Никита Овсянников. Посетители библиотеки послушают любимые музыкальные произведения в теплой и уютной атмосфере.

КОГДА? ГДЕ?

24 декабря, 18.00

Ул. Комсомольская, 65

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ОТ УЧЕНИКА ДО МАСТЕРА

В Духовно-патриотическом центре «Вятский посад» гостей ожидает выставка декоративно-прикладного искусства «От ученика до мастера». Открыта она в выставочном зале Православной Артели. Экспозиция расскажет посетителям о традиционных народных ремеслах, изобразительном декоративно-прикладном искусстве и детском творчестве. На выставке представлены творческие работы педагога дополнительного образования Духовно-патриотического центра, мастера декоративно-прикладного искусства Анны Веревкиной. Полюбоваться можно живописью, графикой, дизайнерской коллекцией экологической одежды и многим другим. Дополнительно узнать о выставке можно по телефонам: 59-90-11 и 8 (980) 360-07-61.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 22 января.

П. Вятский Посад, ул. Южная, 1 «а»

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