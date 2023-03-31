Куда сходить на выходных, 1-2 апреля, в Орле

Фото: Марина Свиридова

Первые апрельские выходные порадуют жителей и гостей Орловщины спектаклями для детей и взрослых, художественными и фотовыставками, классической и народной музыкой. По традиции, «Комсомолка» собрала эти культурные мероприятия в афишу. Расскажем, куда сходить и что посмотреть на выходных, 1 и 2 апреля в Орле.

В ПОТОКЕ

В Орловском краеведческом музее открылась фотовыставка Марины Свиридовой из Брянска. Фотографией автор увлеклась восемь лет назад. Марина Свиридова снимала в разных жанрах: от натюрморта до театральной съемки. Свое предпочтение она отдала стрит-фотографии. На выставке под названием «В потоке» представлены работы, сделанные на брянских улицах. Экспозицию наполняют уличные сценки, абстрактные зарисовки, жизненные моменты.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка работает до 22 апреля.

Ул. Гостиная, 2

(6+)

СТАРШИЙ СЫН

Спектакль по произведению драматурга Александра Вампилова развернется на сцене Орловского академического театра имени Тургенева. Вместе с артистами зрители окажутся в конце 60-х годов прошлого века. На сцене случится много разных встреч и знакомств, неожиданных переплетений, открытий, недоразумений, анекдотических ситуаций. Начнется весь этот круговорот событий с забавного весеннего приключения.

- Спектакль «Старший сын» рассказывает о взаимоотношениях людей, о потерянных ценностях, которых так не хватает современному миру, об искренних чувствах, которые становятся ключом к пониманию людей и их поведению, о вечном конфликте отцов и детей, о зарождении любви там, где ее не ждешь, - отметили в ОГАТе.

КОГДА? ГДЕ?

1 апреля, 18.00

Пл. Ленина, 2

(16+)

ПОЕТ ЛИЛИЯ ШАХОВА

Субботним вечером в зале филармонии выступит лауреат Всероссийских и международных конкурсов из Курска Лилия Шахова. Слушатели смогут насладиться меццо-сопрано. Партию фортепиано исполнит также курский музыкант и участник различных музыкальных конкурсов Светлана Петрухина. В программе прозвучат произведения П. Чайковского, С. Рахманинова, Г. Форе, Ф. Пуленка, Л. Бернстайна, М. Минкова, Э. Грига, З. Левиной, М. Таривердиева, Ю. Фалика, Г. Гладкова, А. Понкьелли. Вести концерт будет Ольга Гарбар.

КОГДА? ГДЕ?

1 апреля, 18.30

Ул. Ленина, 23

(6+)

КАРЛИК НОС

С гастролями в грядущие выходные в Орле приедет Тульский кукольный театр. Артисты представят вниманию юных зрителей спектакль по сказке Вильгельма Гауфа «Карлик Нос». Ребята попадут в средневековье. Там странствующие актеры и расскажут удивительную историю мальчика Якоба. Главного героя заколдовала злая волшебница, после чего внешность мальчика очень сильно изменилась. Зрители узнают, сможет ли он преодолеть волшебные чары, кто поможет Якобу вернуться в родительский дом в прежнем обличии. Сказочный спектакль ожидает гостей в Орловском театре кукол.

КОГДА? ГДЕ?

2 апреля, 12.00

Ул. Советская, 29

(6+)

САМОУБИЙЦА

Спектакль с таким названием по остроумной и яркой комедии Николая Эрдмана, автора сценариев к знаменитым фильмам «Весёлые ребята», «Волга-Волга», «Морозко», ждет зрителей в театре «Русский стиль».

- Постановка расскажет о том, какая нелепая история может произойти, если безработный муж поссорится с женой и тёщей из-за палки ливерной колбасы. Зрители погрузятся в феерическую атмосферу времени Ильфа и Петрова, Михаила Зощенко с его яркими персонажами и головокружительными происшествиями, - рассказали о спектакле в театре.

КОГДА? ГДЕ?

2 апреля, 18.00

Ул. Тургенева, 18

(16+)

КАРТИНЫ АЛЕКСАНДРА КУЗНЕЦОВА

В Туристском информационно-выставочном центре открылась персональная выставка работ художника Александра Кузнецова. Центральной темой в его искусстве стал поиск человеком своего пути. Она объединила все его разножанровые произведения.

- Живописные импровизации художника обладают большим эмоциональным спектром. В одних слышатся тревожные ноты, красочная фактура строится на экспрессивных цветовых диссонансах, резких контрастных пятнах. В других появляются спокойные интонации. Гаммы высветленных желтых охр образуют золотистые переливы, - отмечают организаторы.

Александр Кузнецов – автор серии исторических портретов: С.А. Есенина. Н.С. Лескова, Л.Н. Андреева, А.С. Пушкина, И.А. Бунина, Д.В. Давыдова, А.П. Ермолова и других. Также он стал автором иллюстраций к поэтическим сборникам писателей Орловщины. Картины художника представлены в музеях и галереях разных городов России и зарубежья.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 23 апреля.

Ул. Салтыкова-Щедрина, 33

(6+)

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

В субботу в КДЦ «Металлург» состоится творческая встреча «От сердца к сердцу». Мероприятие посвящено легендарным коллективам центра: народному ансамблю народных инструментов «Родные напевы» и народному хору «Орловия». В камерной обстановке музыкальные коллективы порадуют гостей своим творчеством, ответят на вопросы зрителей, а также поделятся секретами своего мастерства.

КОГДА? ГДЕ?

1 апреля, 16.00

Ул. Металлургов, 17

(6+)