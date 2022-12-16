Куда сходить на выходных, 17 и 18 декабря, в Орле

Фото: Ирина КАБАНОВА

В субботу и воскресенье в театрах, музеях, филармонии состоятся различные культурные мероприятия. Жители и гости региона смогут выбрать что-то для души: спектакли, концерты, выставки или мастер-классы. «Комсомолка» собрала культурные события в традиционную афишу. Подскажем, куда сходить, что посмотреть и чему научиться 17 и 18 декабря в Орле.

СТРАНА МЕЧТАТЕЛЕЙ – СТРАНА ГЕРОЕВ

С 15 декабря в зале периодики областной библиотеки имени Бунина открылась выставка книжных изданий, посвященная юбилею образования СССР.

- На выставке представлены книги и универсальные периодические издания, освещающие историю создания, развитие, значимые события, факты и образы знаменитых людей (героев, передовиков, космонавтов, спортсменов) с момента вступления в силу «Договора об образовании СССР» 30 декабря 1922 года до распада государства в декабре 1991 года, - рассказали про экспозицию в Бунинке.

Отдельная часть экспонатов посвящена патриотизму и взаимопомощи народов СССР в годы Великой Отечественной войны. Также там можно увидеть газеты «Правда», «Комсомольская правда», «Орловская правда» 1941 - 1945 годов, а также 1957 и 1961 года. Авторами публикаций в современной периодике стали политики, парламентарии, деятели культуры.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка работает до 31 декабря.

Ул. Максима Горького, 43

(12+)

ЗИМНИЕ ГРЕЗЫ

Субботним вечером в зале филармонии пройдет концерт преподавателя Орловского музыкального колледжа Наталии Булгаковой и студентов ее класса (отделение «Вокальное искусство»). Наталия Булгакова – лауреат различных международных конкурсов. В филармонии с ней вместе выступят студенты Александра Бухарова, Пайцар Петросян, Александра Семенова и Ольга Бабкина. Концертмейстерами будут Татьяна Григорьева и Елена Стебакова. В программе «Зимние грезы» гости прослушают арии, дуэты из оперетт, обработки русских народных песен, лирические песни и инструментальные пьесы.

КОГДА? ГДЕ?

17 декабря, 18.30

Ул. Ленина, 23

(6+)

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ОТКРЫТКА

Очередной праздник выходного дня пройдет 18 декабря в Духовно-патриотическом центре «Вятский Посад». Желающих приглашают на мастер-класс «Рождественская открытка». Проведет обучающее занятие педагог допобразования, мастер изобразительного и декоративно-прикладного искусства Анна Веревкина. Как отметили организаторы, изготовленные открытки будут отправлены подопечным "Областного геронтологического центра ветеранов войны и труда". Записаться на мастер-класс можно по телефону: 8-980-360-07-61.

КОГДА? ГДЕ?

18 декабря, 12.00 и 13.00

П. вятский Посад, ул. Южная, 1 «а»

(7+)

ЖЕНИТЬБА ФИГАРО

На выходных в Орловском академическом театре имени Тургенева состоится спектакль по бессмертной комедии «Безумный день, или женитьба Фигаро». В театральном репертуаре она актуальна и по сей день.

- Слуга графа Альмавива весельчак и балагур Фигаро собирается жениться на горничной графини Розины — Сюзанне. Но граф хочет расстроить свадьбу и сделать девушку своей возлюбленной. Фигаро решает противостоять этому и наказать графа. Заручившись поддержкой Графини, невесты и пажа, влюбленного в Графиню, Фигаро приводит свой план в исполнение, - рассказали о постановке в ОГАТе.

За один безумный день в жизни героев произойдет череда различных событий, за которыми с удовольствием смогут понаблюдать зрители.

КОГДА? ГДЕ?

17 декабря, 18.00

Пл. Ленина, 2

(12+)

СНЕЖНАЯ, НЕЖНАЯ ПОЭЗИЯ ЗИМЫ

В эту субботу в универсальном зале Орловской областной библиотеки имени Бунина пройдет заседание литературного содружества «Родное полесье». В этот день в Бунинке собравшиеся в дружеской беседе поделятся с любителями поэзии новыми произведениями с описанием зимней природы, атмосферы новогодних праздников и зимнего веселья. Кроме того, поэты поделятся своими творческими планами на грядущий год и подготовят встречи с читателями.

КОГДА? ГДЕ?

17 декабря, 15.00

Ул. Максима Горького, 43

(12+)

ТРИ МЕДВЕДЯ

Маленьких зрителей ждут на выходных в Орловском театре кукол. Известная всем с детства сказка про девочку Машу и трех медведей развернется на сцене. Вместе с главной героиней ребята попадут в домик Михайло Ивановича, Настасьи Петровны и Мишутки.

- Постановка по этой сказке – это поучительная история о капризном медвежонке. В спектакле появляются новые персонажи, которые помогут по-новому увидеть героев всем знакомой сказки. Часто дети узнают себя в капризном Мишутке, - рассказали о спектакле в кукольном театре.

КОГДА? ГДЕ?

18 декабря, 11.00

Ул. Советская, 29

(0+)

АРИСТОКРАТЫ ПОНЕВОЛЕ

В воскресенье в Орловском академическом театре имени Тургенева можно посмотреть комедию поз и положений в двух действиях «Аристократы поневоле». Автор пьесы – Эдуардо Скарпетта. Актеры разыграют на сцене историю двух нищих итальянских семей, живущих под одной крышей. Ситуация осложняется тем, что они должны всей округе, и вскоре лишатся своего жилища. Чтобы спасти свое плачевное положение, они ввязываются в авантюру.

- И им несказанно повезло: молодой маркиз влюбляется в балерину. Но вот незадача, несмотря на то, что девушка — дочь разбогатевшего повара, юноша не может открыться в своей любви отцу аристократу, и, к тому же, он в ссоре с ним. Чтобы получить согласие отца девушки на замужество, маркиз придумывает умопомрачительную авантюру — уговаривает обнищавших глав семейств Феличе и Паскуале сыграть роли его дяди и отца, - рассказали про спектакль в ОГАТе.

КОГДА? ГДЕ?

18 декабря, 18.00

Пл. Ленина, 2

(12+)