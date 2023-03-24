Выходные в Орле: куда сходить 25 и 26 марта

Фото: драмтеатр «Русский стиль»

Подошла к концу очередная рабочая неделя. Выходные порадуют жителей и гостей Орловщины театральными постановками, тематическими выставками, мастер-классами, живой музыкой и другими развлекательными мероприятиями. Культурные события, которые состоятся в субботу и воскресенье в областном центре, «Комсомолка» собрала в традиционной афише. Расскажем, что посмотреть и куда сходить на выходных, 25 и 26 марта, в Орле.

РАМПА И ЖИЗНЬ

Выставка, посвященная Международному дню театра, открылась в Орловском краеведческом музее. В экспозицию вошли фотографии актёров, антрепренёров от 1930-х и до 1980-х годов, программы спектаклей театральных сезонов 1949 года, 1956-57 годов, театральные журналы «Галерея сценических деятелей», а также предметы из фондов музея, которые ассоциируются с театром: бинокль, лорнет, веер, перчатки.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 14 апреля.

Ул. Гостиная, 2

(6+)

ЖЕНИТЬБА

В это воскресенье артисты Орловского академического театра разыграют на сцене «Женитьбу» Николая Гоголя. Постановка построена вокруг сюжета сватовства.

- Интрига развивается по линиям двух персонажей: дворянин Иван Кузьмич Подколесин и купеческая дочь Агафья Тихоновна Купердягина обращаются к одной и той же свахе. Но, неожиданно роль свахи берет на себя Кочкарев Илья Фомич, друг, - рассказали о спектакле в ОГАТе.

По итогу женитьбы так и не случается, а каждый из главных героев пьесы сбегает.

КОГДА? ГДЕ?

26 марта, 18.00

Пл. Ленина, 2

(12+)

СОЧИНЕНИЯ РАХМАНИНОВА

В эту субботу вечером в зале филармонии состоится концерт «Навстречу юбилею Рахманинова». На сцене споет Заслуженная артистка России из столицы Яна Иванилова. Инструментальную партию сыграет лауреат международных конкурсов из Москвы Надежда Котнова. В зале прозвучит сопрано и фортепиано. В концертную программу войдут романсы и фортепианные сочинения Сергея Рахманинова. Мероприятие проведет Ольга Гарбар. Подробнее расскажут по телефонам: 76-45-83 и 76-46-60.

КОГДА? ГДЕ? 25 марта, 18.30

Ул. Ленина, 23

(6+)

СЕМЕЙНАЯ СУББОТА

Орловский краеведческий и военно-исторический музеи приглашают гостей на увлекательные мастер-классы. Здесь можно провести выходной вместе со своей семьей и научиться чему-то новому. В эту субботу в краеведческом музее пройдет мастер-класс «Плетение жаворонка из рогоза», который проведет народный мастер Ирина Калякина. Также посетители смогут отправиться на экскурсию по залу «Этнография» и познакомиться с традициями праздника «Сороки». В этот же день в 11.00 в военно-историческом музее состоится занятие по росписи гипсовых солдатиков «Сыны Отечества». Подробности можно узнать по телефону: 47-13-91.

КОГДА? ГДЕ? 25 марта, 11.00

Ул. Гостиная, 2

(0+)

ВИННИ-ПУХ

Винни-Пух и веселая компания ждет гостей на выходных в драмтеатре «Русский стиль». Спектакль создан по мотивам сказочной повести Алана Милна в пересказе с английского Бориса Заходера.

- В спектакле собраны любимые детьми весёлые рассказы о приключениях забавного медвежонка Винни-Пуха и его верных друзей: поросёнка Пятачка, ослика Иа, мудрой Совы и забавного Кролика. Друзья ежедневно решают серьезнейшие проблемы. Например, кто ходит в гости по утрам, похож ли медвежонок на маленькую чёрную тучку и, куда же все-таки делся хвостик ослика Иа, - отмечают в театре.

КОГДА? ГДЕ?

25 марта, 11.00

Ул. Тургенева, 18

(6+)

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ

Выставка «Городской пейзаж в русском искусстве ХХ века» открылась в Орловском музее изобразительных искусств. В экспозицию вошло около 70 произведений живописи, графики и декоративного искусства, большинство из которых относится к советскому периоду. Например, представленные ранние работы Петра Львова, Бориса Смирнова и Льва Зевина, покажут будничную Москву. Еще на выставке красуются работы Роберта Фалька и Александра Куприна, которые были созданы в 1931 году после творческих поездок художников в Париж и Баку. В состав выставки вошли работы и многих других художников, включая орловских, которые рассказывают про архитектуру старых городов, строительство новых типовых домов, оживленные улицы, город на Неве, столичные памятники архитектуры, провинции и другое. Кроме того, небольшой раздел декоративно-прикладного искусства познакомит посетителей с произведениями из стекла, керамики и тканей.

КОГДА? ГДЕ? Выставка работает до 2 апреля.

Ул. Октябрьская, 29

(6+)