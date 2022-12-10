Фото с матча "Строитель"- "Сламс" Фото: Ирина КАБАНОВА

В Орловской области впервые с 2018 года проходит региональный чемпионат по хоккею. Первый матч сезона 2022 состоялся 9 декабря на Ледовой арене Орла.

В чемпионате Орловской области по хоккею участвуют шесть команд - “Основа”, “Арсенал”, “Строитель”, “Русагро”, “Легион” и “Сламс”. В общей сложности в турнире сразятся около 160 человек. На кону у хоккеистов не только долгожданное золото, но и первый спортивный разряд, который присваивает область победителям чемпионата.

По словам руководителя хоккейной команды “Основа” Олега Карпикова, турнир организован администрацией Орловской области во взаимодействии со спонсорами, которые также играют в хоккей и помогают финансово.

“Я очень рад, что в Орловской области спустя большой срок стал проходить чемпионат Орловской области сезона 2022. Команд уже шесть, но я надеюсь, что в следующем году к чемпионату прибавятся и другие команды в возрасте 40+. Надеюсь, что все испытают радость от хоккея и от общения. Всем желаю удачи и побед”, - поделился Олег Карпиков.

Фото с матча "Строитель"- "Сламс" Фото: Ирина КАБАНОВА

Право открыть соревнования и разыграть первую шайбу досталось командам “Строитель” и “Сламс”. Капитан команды “Строитель” Андрей Агарков перед игрой признался, что хоккеисты очень ждали этот турнир, поэтому будут стараться делать все возможное для того, чтобы одержать победу.

“Эмоций очень много, потому что все ждали этот турнир, тем более он проходил в нашей области уже очень давно. Каждый матч - это подготовка, ожидание и стремление победить. Все будут бороться и биться до последнего. Хочу сказать большое спасибо орловскому спорткомитету и спонсорам, которые помогли сделать так, чтобы этот турнир состоялся. Я желаю процветания всем командам, спонсорам, хоккейному сообществу и болельщикам”, - отметил Андрей Агарков.

Своими эмоциями от предстоящей игры поделился и капитан команды “Сламс” Свердловского района Орловской области Валерий Чеботарев.

“Команды готовились и, естественно, ждали этого момента. Будем ждать хороших эмоций и хорошей игры”, - сказал хоккеист перед выходом на лед.

Фото с матча Фото: Ирина КАБАНОВА

Посмотреть на первую игру этого сезона пришли не только болельщики, но и представители других команд. По словам руководителя “Арсенала” Владислава Симонова, готовиться к соревнованиям все хоккеисты начали в сентябре, поэтому борьба будет честной и равной.

“Очень хорошо, что возрождается турнир, который в последний раз проходил в 2018 году. Надеемся, что теперь он станет ежегодным. Сегодня будет равная борьба, и неизвестно кто выиграет. Болеем за хоккей!”, - заявил Владислав Симонов.

Кстати, поболеть за участников турнира могут все любители хоккея. Темпераментные игры орловских хоккеистов будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям на Ледовых аренах Орла.

“Наши матчи будут бесплатными. Мы надеемся, что теперь наши любители и профессионалы будут выступать и показывать красивые и солидные результаты постоянно. Поэтому хочу пожелать им красивого хоккея, красивых игр, поменьше драк и побольше зрителей. Любители хоккея могут прийти и посмотреть на игры. Половину матчей будет проходить на Ледовой арене на Наугорском шоссе, но в основном после 22 часов”, - рассказал директор спортивной школы “Ледовое поколение” Сергей Кирмасов.

Кто станет победителем чемпионата Орловской области по хоккею и обладателем первого спортивного разряда, покажет время. Финальные игры турнира пройдут 25 декабря.

Команда "Строитель" Фото: Ирина КАБАНОВА