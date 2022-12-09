Куда сходить на выходных, 10 и 11 декабря, в Орле

Фото: Ирина Кабанова

Заканчивается очередная рабочая неделя. В грядущие субботу и воскресенье жителей и гостей региона приглашают на различные культурные события. В областном центре посетителей ожидают выставки, спектакли, концерты и мастер-классы. Эти мероприятия «Комсомолка» собрала в традиционной афише. Расскажем, как с пользой провести выходные, 10 и 11 декабря, в Орле.

ЗОЛОТОЙ ВЕК

В Орловском музее изобразительных искусств открылась выставка шедевров западноевропейской гравюры 18-19 веков. Экспозиция представляет впервые в России одну из самых масштабных ретроспектив лучших образцов. В нее вошли более 120 изысканных гравюр из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Голландии и Австралии.

-Экспонаты демонстрируют яркое проявление удивительной творческой фантазии художников и высочайшего художественного мастерства гравёров. В экспозиционных залах предстают удивительные по драматизму работы подлинного гения офорта Альбрехта Дюрера из серий «Большие страсти» и «Апокалипсис», выполненные известным немецким художником и гравером Эртелем Каспаром Эрхардом в технике гравюры на дереве в 1856-1860 годах, - рассказали в краеведческом музее.

Помимо того, на выставке представлены 25 работ с религиозными и жанровыми сюжетами Рембрандта, а также пейзаж и портреты в технике офорта итальянского художника и графика Франческо Новелли, а также других выдающихся мастеров. Еще в экспозицию вошли произведения из альбомов «Фигуры из Библии» 1728 года, «Истории Священного Писания», вышедшего в Лондоне в 1744 году и других. Стоит отметить, что подобные экспонируемые произведения находятся в собраниях ведущих музеев мира.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка работает до 15 января.

Ул. Октябрьская, 29

(6+)

ДОМ СУМАСШЕДШИХ

В субботу в драмтеатре «Русский стиль» можно посмотреть комедию в двух действиях по пьесе итальянского драматурга Эдуардо Скарпетта. Эта постановка о простых людях, живущих в Неаполе. Каждый из них коротает свои одинокие дни в пансионате. И все они разные, со своими мечтами и надеждами, радостями и печалями.

- В Неаполь приезжает Феличе, который много лет тратил своё состояние на любимого племянника. Он и не подозревает, что Чичилло уже давно выгнали из университета, и все дядюшкины деньги он просто проигрывает и прогуливает, уверяя родственника, что диплом врача-психиатра у него в кармане. Феличе строит психиатрическую клинику в родном городе, и вот теперь настал час, когда он сможет воочию убедиться в успехах своего воспитанника и преподнести ему дорогой подарок, - рассказали о постановке в драмтеатре.

Но на этом цепочка обмана не заканчивается. Горячо любимый племянник представляет дядюшке постояльцев пансионата, где сам живет, своими пациентами. Так Феличе и оказывается в «Доме сумасшедших»…

КОГДА? ГДЕ?

10 декабря, 18.00

Ул. Тургенева, 18

(16+)

ПТИЧКИ ИЗ НИТОК

В воскресенье всех желающих приглашают на творческий мастер-класс в Центральную библиотеку имени Пушкина. На занятии научат изготавливать мягких птичек из ниток, которыми потом можно украсить новогоднюю елку. Смастерить можно птичку на выбор: воробей, синица или снегирь. Творческое занятие придется по душе как маленьким гостям библиотеки, так и взрослым.

КОГДА? ГДЕ?

11 декабря, 14.00

Ул. Комсомольская, 65

(6+)

ДЖАЗ

На выходных любители музыки могут отправиться в Орловскую государственную филармонию. На сцене с концертной программой «ALL THAT JAZZ» выступит лауреат международных конкурсов и джазовых фестивалей Никита Болдырев. Столичный музыкант сыграет на гитаре. Со сцены прозвучат произведения разных авторов: Г. Арлен, П. Дезмонд, Р. Баден-Пауэлл, Е. Крылатов, А. Зацепин, Х. Фелисиано, Л. Леньяни, Д. Уокер, Л. Армстронг, Н. Болдырев. Ведущая концерта – Ольга Гарбар.

КОГДА? ГДЕ?

10 декабря, 18.30

Ул. Ленина, 23

(6+)

ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА

Юных зрителей в эту субботу ждут в театре кукол. Артисты разыграют на сцене музыкальную сказку в двух действиях «Госпожа Метелица». Гостей театр ожидают выразительные куклы и яркие декорации.

- Сказка рассказывает о судьбе двух сводных сестёр Луизы и Брунгильды и о том, что с ними приключилось в гостях у фрау Метелицы. Сказка также интересна с педагогической точки зрения. Герои сказки не делятся на плохих и хороших. Автор пьесы попытался донести до зрителя мысль о том, что мы все разные, не похожие друг на друга, - отметили в кукольном театре.

КОГДА? ГДЕ?

10 декабря, 11.00

Ул. Советская, 29

(0+)

ВЕРНИСЬ НА РОДИНУ, ДУША…

В конце недели в музее И. А. Бунина пройдет литературно-музыкальный вечер. Мероприятие посвящается 31-й годовщине открытия на Орловщине этого музея, а также 30-летию присвоения имени знаменитого писателя Орловской областной универсальной библиотеке. На встрече посетителям расскажут про жизнь и творчество Бунина в Орле, его эмиграцию и тоске по России, возвращение наследия поэта на Родину.

- В программе вечера прозвучат стихотворения И. А. Бунина, классические музыкальные произведения, будет показан видеофильм «И. А. Бунин и музыка», представлена выставка книг из собрания Орловской областной библиотеки имени И. А. Бунина «След мой в мире есть», - рассказали организаторы.

КОГДА? ГДЕ?

10 декабря, 15.00

Георгиевский переулок, 1

(12+)

СИНЬОР ТОДЕРО – БРЮЗГА

На сцене Орловского академического театра имени Тургенева развернется комедия в масках по пьесе итальянского драматурга Карло Гольдони «Синьор Тодеро – брюзга». В ней автор описал реального персонажа, старого скрягу, известного жителям Венеции. Сюжет комедии прост: счастью молодых влюбленных мешают старики. Актеры порадуют зрителей интересной импровизацией, а сама постановка – хорошими мелодиями и народным юмором.

- В этом спектакле зритель увидит живой процесс рождения роли, характеры, заостренные до карикатурности, веселую душу — все то, что так необходимо в наше не простое время, - отметили в ОГАТе.

КОГДА? ГДЕ?

11 декабря, 18.00

Пл. Ленина, 2

(12+)