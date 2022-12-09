Аграрная сфера региона: чем работа в животноводстве привлекает орловчан?

Свинокомплекс-мультипликатор – один из объектов равивающейся агросферы области.

Накануне в областном центре в седьмой раз состоялось награждение победителей ежегодной премии конкурса «Орловский бизнес – 2022». Лауреатами во всех номинациях стали компании, отвечающие современным требованиям экономики в своих отраслях. Одну из его наград - в номинации «Инвестор года» - жюри присудило компании «Мираторг».

В Орловской области холдинг реализует проекты растениеводства, мясного скотоводства, производства кормов, а также часть межрегионального проекта по производству свинины. Создано более 3800 рабочих мест для жителей сельских районов с достойной заработной платой и всеми социальными гарантиями. За 9 месяцев текущего года предприятия агрохолдинга вложили в экономику области более 6,6 миллиарда рублей.

Вот так мультипликатор!

Для того чтобы понять, как работает агросфера изнутри, стоит заглянуть на свинокомплекс-мультипликатор.

Его работники подчеркивают: здесь уникальный микроклимат и нельзя допустить попадания к животным инфекций из вне. Поэтому попасть внутрь можно только после принятия душа и полностью сменив одежду (включая даже нижнее белье). Свинокомплекс-мультипликатор устроен так, что животное, по мере взросления, перемещается из отсека в отсек. Изначально новорожденные малыши находятся в первом отделении вместе с мамами. Задача сотрудников на этом участке – не только проследить за родами, но и помочь в сложной ситуации. Кроме того, важно следить за питанием малышей, за температурой в помещении. В целом, оператор свинокомплекса должен обладать многими полезными навыками: например, уметь распознавать заболевших животных, и даже обрезать хвосты (это делают для того, чтобы животные не грызли друг друга).

Для поросят созданы такие условия, что процент выживаемости здесь в разы больше, чем в природе. К слову, и чистота у свинок не в пример деревенскому сараю. Генеральные уборки проводятся перед каждым новым заселением свинок, а перед родами свиноматку тщательно моют с шампунем. Заметим, что моют помещение из специального шланга под давлением, поэтому и работу эту выполняют мужчины – тут сила нужна.

Оператор свинокомплекса – почти как мама.

Залог успеха – внимательность

Сотрудники, не первый год работающие на мультипликаторе, говорят: «Наша работа очень интересная! Наблюдать за хрюшками, особенно маленькими, настоящее удовольствие!». Ведь у каждого из них свои внешние особенности, даже цвет глаз разный. И, конечно, свой характер.

Внимательность и неравнодушие — главные качества оператора по свиноводству, говорят на комплексе. В его обязанности входит и такая важная процедура как сортировка свинок, когда подрастающих поросят разделяют по разным загонам в зависимости от веса и характера.

Операторы непрестанно следят и за полнотой поросячьих «мисок». Кстати, а чем кормят? - спросит читатель. В меню животных входит только фирменный сбалансированный комбикорм марки «Мираторг» - его делают по оригинальной рецептуре и снабжают витаминами и микроэлементами. Более того, для свинок разных возрастов — разный комбикорм. Благодаря его продуманному составу свинки от 800 граммов при рождении достигают к зрелости в среднем 130 килограммов.

— Порой люди со стороны сомневаются, что наши животные могут так быстро набирать вес на натуральных растительных кормах. Думают, мы их пичкаем химией или какими-то добавками. Но я могу точно сказать: животные растут естественным путем и практически в идеальных условиях! — заявляет управляющий мультипликатором Михаил Перков.

Еще одно важное обстоятельство - отличная генетика. Здесь только чистопородные животные - врожденные качества передаются породистым поросятам на генетическом уровне от лучших хряков-производителей. Не случайно на мультипликаторе есть особый специалист генетик, который отвечает за улучшение породы. Даже осеменение здесь исключительно искусственное.

Экспертное мнение: животные растут естественным путем и практически в идеальных условиях.

Работа в удовольствие

Сотрудники комплекса признаются: их работа и приносит удовольствие, и дает уверенность в завтрашнем дне. Для примера, зарплата оператора составляет порядка 50 тысяч в месяц и плюс премии. Важно, что заработок практически не зависит от стажа, а траты сведены к минимуму: курсирует корпоративный автобус, выдается форма, готовят бесплатные обеды, в меню которых входят первое блюдо, второе, чай, кофе и свежая выпечка. Специалистам предоставляется даже жилье.

А еще сотрудников привлекают открывающиеся карьерные перспективы. Существует даже статистика: 80 процентов руководителей свинокомплексов начинали трудовой путь с самых рядовых должностей.

— Я сам пришел в компанию на должность простого оператора, потом стал старшим, начальником участка, управляющим на двух площадках в Курской области, — делится Михаил Перков. — Когда впервые устраивался в 2012 году на свинокомплекс в Белгородской области, вакансий не было! Попасть в «Мираторг» считалось невероятно престижным. А вот когда приехал сюда, озадачился. Подразделение только открылось, и пустующих мест было в изобилии. Это сейчас у нас полный штат, вакансии есть, но дефицита нет.

Заинтересовавшись хорошими условиями, на свинокомплекс приезжают даже вахтовики. Живут по 30 — 45 дней, потом домой. Некоторые возвращаются по нескольку сезонов. Отмечают, что условия комфортные, а коллектив — дружный. Здесь действительно стараются создать приятную атмосферу: как для людей, так и для животных.

Подробнее об условиях работы и вакансиях в Орловской области - по телефону: +7(980)379-40-28.

Подготовила Ольга Пугачева