Куда сходить на выходных, 18 и 19 марта, в Орле

Фото: театр "Свободное пространство"

В грядущие субботу и воскресенье в областном центре, как обычно, пройдут различные культурные мероприятия. Жителей и гостей Орловщины ждут тематические выставки, спектакли, концерты, семейное шоу. «Комсомолка» собрала эти события в традиционной афише. Расскажем, куда сходить и что посмотреть на выходных, 18 и 19 марта, в Орле.

ГЛИНЯНЫЕ ИГРУШКИ

Выставка под названием «Образ коня в глиняной игрушке» экспонируется в ретрозале Центральной библиотеки имени Пушкина. Экспонаты, представленные на ней, предоставила Галина Серпунина из своей частной коллекции. В общей сложности ее коллекция глиняных игрушек насчитывает порядка 400 экземпляров, которые она собирала целых десять лет.

- Вы увидите традиционные глиняные игрушки из различных регионов России (Рязанская, Липецкая, Калужская, Архангельская, Белгородская и другие области) – работы современных мастеров, которые сохраняют традиционные образы народной игрушки и приемы работы с глиной, поддерживают преемственность в гончарном ремесле мастеров предыдущих поколений, - рассказали про выставку в Пушкинке.

Кроме того, в эту субботу в 13.00 Галина Серпунина проведет обзорную встречу, в ходе которой расскажет про коллекцию, а также особенностях и символике гончарного искусства.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка работает до 23 марта.

Ул. Комсомольская, 65

(0+)

ЛЮДИ ЛАМАНЧИ

В эту субботу театр «Свободное пространство» представит свою версию знаменитого мюзикла «Человек из Ла Манчи». Автором пьесы является американский драматург Дейл Вассерман.

- Что противопоставить и как противостоять миру, который охвачен жестокостью, насилием, алчностью? Сервантес разыгрывает свою историю о Рыцаре Печального Образа — дон Кихоте Ламанчском. Его Рыцарь — смешной, наивный, казалось бы, абсолютно оторванный от реальности, обладает, тем не менее, зорким сердцем и непоколебимой верой в человека. Его не пугает то, что его мечты недостижимы, он счастлив от того, что борется и не сворачивает с пути Рыцарства и Служения идеалу, - рассказали о постановке в театре.

Классическая легенда наполнится современными смыслами, а «спектакль в спектакле» с присутствием самого Сервантеса обязательно заинтересует зрителя.

КОГДА? ГДЕ?

18 марта, 18.00

Пл. Карла Маркса, 2

(16+)

СЛОНЕНОК

Спектакль с таким названием ждет юных зрителей и их родителей в воскресенье в Орловском театре кукол. В его основу лег рассказ английского писателя Редьярда Киплинга «Откуда у слоненка длинный хобот». Главный герой спектакля – слоненок. Очень уж он любит задавать всем разные вопросы. Маленькие зрители узнают, куда же приведет его чрезмерная любопытность. Однажды маленький слоненок отправился к крокодилу, чтобы узнать, что тот ест, а сильный крокодил схватил слоненка за нос и потащил в воду. Но, к счастью, на помощь малышу приполз питон, который так тянул слоненка, что у того нос стал еще длиннее.

КОГДА? ГДЕ? 19 марта, 11.00

Ул. Советская, 29

(0+)

ЕВГЕНИЙ ДЕРБЕНКО И КО

В воскресенье вечером в зале Орловской государственной филармонии отметят Всероссийский день баяна, гармони и аккордеона. На сцене выступит Заслуженный деятель искусств России, композитора Евгений Дербенко. В зале прозвучит баян, русская гармонь и фортепиано. Также в концерте примут участие студенты Орловского музыкального колледжа, лауреаты Всероссийских и международных конкурсов, гармонисты Илья Заборских и Владимир Левин. В концертную программу войдут произведения таких композиторов как И.С. Бах, Н. Паганини, А. Пьяццолла, а также авторские произведения Е. Дербенко. Концерт проведет Ольга Гарбар.

КОГДА? ГДЕ?

19 марта, 17.00

Ул. Ленина, 23

(6+)

ТАЙНЫ МОРГАНЫ

Шоу для всей семьи с таким названием пройдет 19 марта в Орловском городском центре культуры. Гости отправятся в увлекательное путешествие во времени и станут участниками фантастических событий. Герои шоу познакомят зрителей с невероятными персонажами и откроют им тайны древних миров.

КОГДА? ГДЕ?

19 марта, 12.00 и 15.30

Ул. Комсомольская, 261 «а»

(0+)

МИР УЛЬТРАФИОЛЕТА

Выставка исчезающих картин открыта в Орловском музее изобразительных искусств. В полумраке пространства экспозиции при свете ультрафиолета посетители увидят более 40 полноцветных картин.

- Полотна холстов, видимые при естественном или искусственном освещении абсолютно белыми, как по волшебству, «проявят» яркие изображения: портреты знаменитостей, изображения животных, мистические образы, природные явления и архитектурные достопримечательности стран мира. Выставка позволит увидеть то, что находится за воспринимаемыми границами спектра, - отметили в музее.

Экспонаты созданы группой авторов из Барнаула. Картины выполнены особыми чернилами. Эта выставка была представлена в разных музеях и городах страны.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка работает до 2 апреля.

Ул. Октябрьская, 29

(6+)

Этнографический квест с таким названием пройдет в это воскресенье в Центральной библиотеке имени Пушкина. Имя Марко Поло хранит в себе немало загадок. Участники квеста узнают, что он видел в своих путешествиях, прикоснутся к культуре Италии, Армении, Японии, Индии и Китая, а также посоревнуются в поиске сокровищ.

КОГДА? ГДЕ?

19 марта, 13.00

Ул. Комсомольская, 65

(6+)

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ

Зрителей приглашают на спектакль театра сатиры ОГУ имени Тургенева. В основу спектакля «Вавилонская башня» легли три пьесы, написанные разными авторами и в разное время. Но главная мысль у них схожа: постанова описывает трудности подросткового возраста.

По словам организаторов, эта постановка о трудностях, с которыми сталкиваются дети, входя во взрослую жизнь: их поиск своего пути, поиск правды, сложности отношений со сверстниками, учителями, родителям. Спектакль можно посмотреть в Арт-пространстве «Культурист».

КОГДА? ГДЕ?

19 марта, 19.00

Ул. Ленина, 1 (цокольный этаж)

(16+)