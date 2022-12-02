Выходные в Орле: как провести 3 и 4 декабря

Фото: картинная галерея на улице Колхозной в Орле Фото: Ирина КАБАНОВА

Первые декабрьские выходные порадуют жителей и гостей региона различными культурными мероприятиями. Занятие найдется для каждого. Детей заинтересуют кукольные спектакли и мастер-классы, а взрослых ждут театральные постановки, экскурсия и концерты. Грядущие культурные события «Комсомолка» собрала в еженедельной афише. Подскажем, куда сходить и что посмотреть на выходных, 3 и 4 декабря, в Орле.

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

В выставочном зале Орловского объединенного литературного музея Тургенева открылась выставка «Русский человек, человек несгибаемой воли… М.А. Шолохов. Судьба человека». Там представлены экспонаты из фондов Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова. Экспозиция расскажет посетителям, какую роль сыграла война в жизни и творчестве знаменитого писателя, как создавался рассказ «Судьба человека». На выставке представлены подлинные письма участников Великой Отечественной войны, личные вещи и документы Шолохова, военные предметы, фотографии, а также различные издания рассказа «Судьба человека» на разных языках.

- Прекрасным дополнением экспозиции являются работы О.Г. Верейского, Ю.П. Реброва, Кукрыниксов, В.Л. Гальдяева, и художников Петровых. Работы этих художников представляют собой галерею прекрасных образов по произведению М.А. Шолохова – «Судьба человека», - отметили в музее.

Кроме того, на выставке продемонстрируют материалы о съемках и театральных постановках по известному рассказу.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 14 декабря.

ул. Тургенева, 11

(6+)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО

На выходных маленьких зрителей ждет сказочный спектакль в театре кукол. Он поставлен по мотивам произведения Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Вместе с любимыми героями ребята отправятся на поиски того самого золотого ключика.

- Юные зрители окунутся в сказку, усвоят хорошие манеры Мальвины, спасутся от хитрой лисы Алисы и кота Базилио, помогут Пьеро отыскать девочку с голубыми волосами, справятся со злым Карабасом-Барабасом и найдут заветный ключик, который обязательно принесёт всем счастье, - рассказали про постановку в Орловском театре кукол.

КОГДА? ГДЕ?

3 декабря, 11.00

ул. Советская, 29

(6+)

ИГРАЕТ ЕЛЕНА ДРОЗДОВА

Послушать звучание фортепиано гостей приглашают в зал Орловской филармонии. В это воскресенье на сцене выступит пианистка из столицы, лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов Елена Дроздова. Она сыграет произведения Иоганна Баха, Ференца Листа, Сергея Рахманинова. Ведущей концерта станет лектор-музыковед Ольга Гарбар. Подробнее о мероприятии расскажут по телефонам: 76-45-83 и 76-46-60.

КОГДА? ГДЕ?

4 декабря, 17.30

Ул. Ленина, 23

(6+)

ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕАТРУ

Узнать историю одного из старейших театров страны можно в это воскресенье. Гостей приглашают в Орловский академический театр имени Тургенева. Экскурсовод расскажет про основание театра, где он располагался более двух веков назад, как выглядело здание театра, что с ним произошло в военные годы. Слушатели узнают про его реконструкцию, а также как устроен современный театр.

Как отметили организаторы, гости побывают на сцене, на несколько минут ощутив себя актерами, увидят закулисную часть и современный интерьер театра, в верхнем фойе остановятся в Музейном театре графа С.М. Каменского, услышат рассказ о нем и его театре. С балкона с необычного ракурса откроется партер, амфитеатр и ложи.

КОГДА? ГДЕ?

4 декабря, 15.00

пл. Ленина, 2

(12+)

УТИНАЯ ОХОТА

Воскресным вечером на сцене театра «Свободное пространство» развернется спектакль по пьесе Александра Вампилова. Произведение «Утиная охота» автор написал в 1967 году. А спектакль по этой пьесе завоевал премию зрительских симпатий «Хрустальная рампа» - 2022 год в номинации «Лучшая режиссерская работа». Актеры расскажут зрителю историю противоречивого героя произведения Зилова. Сюжет не так прост, как казалось бы. В один день друзья Зилова решают его разыграть и отправляют ему траурный венок с черной лентой.

- Спектакль — исследование опустошенной души человека, чья потребность вырваться из рутинного круга определенности толкает его на путь саморазрушения, - отметили в театре «Свободное пространство».

КОГДА? ГДЕ?

4 декабря, 18.00

пл. Карла Маркса, 2

(16+)

ТВОРЧЕСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ

В выходные маленьких посетителей ждут мастер-классы в Духовно-патриотическом центре «Вятский Посад». Для гостей приготовили занятия от мастеров народного творчества. В зале Артели пройдут два обучающих занятия: мастер-класс в технике декупаж «Новогодний сюрприз» и мастер-класс по изготовлению текстильной игрушки «Морковка». Каждый сможет смастерить новогоднюю игрушку и украсить ее. Записаться можно по телефонам: 59-90-11 и 8 (980) 360-07-61.

КОГДА? ГДЕ?

4 декабря, 12.00 и 13.00

п. Вятский Посад, ул. Южная, 1 «а»

(7+)

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОССИЯ!

Погрузиться в российскую историю и культуру разных эпох, начиная от Ивана Грозного и до современности, зрителей приглашают в Орловский драматический театр «Русский стиль».

- Время само перелистывает свои страницы, сменяются эпохи и стили, на первый план выходят новые личности, отличающиеся от тех, что были прежде – кажется, всего пару десятилетий назад… Но главное, то, что дорого нашему сердцу, остаётся незыблемым – человеческие чувства, простые и понятные каждому в любое время, и острое ощущение единения с родиной, - рассказали в драмтеатре.

КОГДА? ГДЕ?

3 декабря, 18.00

ул. Тургенева, 18

(12+)