Выходные в Орле: как провести 3 и 4 декабря

Фото: картинная галерея на улице Колхозной в Орле
Фото: Ирина КАБАНОВА
Первые декабрьские выходные порадуют жителей и гостей региона различными культурными мероприятиями. Занятие найдется для каждого. Детей заинтересуют кукольные спектакли и мастер-классы, а взрослых ждут театральные постановки, экскурсия и концерты. Грядущие культурные события «Комсомолка» собрала в еженедельной афише. Подскажем, куда сходить и что посмотреть на выходных, 3 и 4 декабря, в Орле.
В выставочном зале Орловского объединенного литературного музея Тургенева открылась выставка «Русский человек, человек несгибаемой воли… М.А. Шолохов. Судьба человека». Там представлены экспонаты из фондов Государственного музея-заповедника М.А. Шолохова. Экспозиция расскажет посетителям, какую роль сыграла война в жизни и творчестве знаменитого писателя, как создавался рассказ «Судьба человека». На выставке представлены подлинные письма участников Великой Отечественной войны, личные вещи и документы Шолохова, военные предметы, фотографии, а также различные издания рассказа «Судьба человека» на разных языках.
- Прекрасным дополнением экспозиции являются работы О.Г. Верейского, Ю.П. Реброва, Кукрыниксов, В.Л. Гальдяева, и художников Петровых. Работы этих художников представляют собой галерею прекрасных образов по произведению М.А. Шолохова – «Судьба человека», - отметили в музее.
Кроме того, на выставке продемонстрируют материалы о съемках и театральных постановках по известному рассказу.
КОГДА? ГДЕ?
Выставка будет работать до 14 декабря.
ул. Тургенева, 11
(6+)
На выходных маленьких зрителей ждет сказочный спектакль в театре кукол. Он поставлен по мотивам произведения Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Вместе с любимыми героями ребята отправятся на поиски того самого золотого ключика.
- Юные зрители окунутся в сказку, усвоят хорошие манеры Мальвины, спасутся от хитрой лисы Алисы и кота Базилио, помогут Пьеро отыскать девочку с голубыми волосами, справятся со злым Карабасом-Барабасом и найдут заветный ключик, который обязательно принесёт всем счастье, - рассказали про постановку в Орловском театре кукол.
КОГДА? ГДЕ?
3 декабря, 11.00
ул. Советская, 29
(6+)
Послушать звучание фортепиано гостей приглашают в зал Орловской филармонии. В это воскресенье на сцене выступит пианистка из столицы, лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов Елена Дроздова. Она сыграет произведения Иоганна Баха, Ференца Листа, Сергея Рахманинова. Ведущей концерта станет лектор-музыковед Ольга Гарбар. Подробнее о мероприятии расскажут по телефонам: 76-45-83 и 76-46-60.
КОГДА? ГДЕ?
4 декабря, 17.30
Ул. Ленина, 23
(6+)
Узнать историю одного из старейших театров страны можно в это воскресенье. Гостей приглашают в Орловский академический театр имени Тургенева. Экскурсовод расскажет про основание театра, где он располагался более двух веков назад, как выглядело здание театра, что с ним произошло в военные годы. Слушатели узнают про его реконструкцию, а также как устроен современный театр.
Как отметили организаторы, гости побывают на сцене, на несколько минут ощутив себя актерами, увидят закулисную часть и современный интерьер театра, в верхнем фойе остановятся в Музейном театре графа С.М. Каменского, услышат рассказ о нем и его театре. С балкона с необычного ракурса откроется партер, амфитеатр и ложи.
КОГДА? ГДЕ?
4 декабря, 15.00
пл. Ленина, 2
(12+)
Воскресным вечером на сцене театра «Свободное пространство» развернется спектакль по пьесе Александра Вампилова. Произведение «Утиная охота» автор написал в 1967 году. А спектакль по этой пьесе завоевал премию зрительских симпатий «Хрустальная рампа» - 2022 год в номинации «Лучшая режиссерская работа». Актеры расскажут зрителю историю противоречивого героя произведения Зилова. Сюжет не так прост, как казалось бы. В один день друзья Зилова решают его разыграть и отправляют ему траурный венок с черной лентой.
- Спектакль — исследование опустошенной души человека, чья потребность вырваться из рутинного круга определенности толкает его на путь саморазрушения, - отметили в театре «Свободное пространство».
КОГДА? ГДЕ?
4 декабря, 18.00
пл. Карла Маркса, 2
(16+)
В выходные маленьких посетителей ждут мастер-классы в Духовно-патриотическом центре «Вятский Посад». Для гостей приготовили занятия от мастеров народного творчества. В зале Артели пройдут два обучающих занятия: мастер-класс в технике декупаж «Новогодний сюрприз» и мастер-класс по изготовлению текстильной игрушки «Морковка». Каждый сможет смастерить новогоднюю игрушку и украсить ее. Записаться можно по телефонам: 59-90-11 и 8 (980) 360-07-61.
КОГДА? ГДЕ?
4 декабря, 12.00 и 13.00
п. Вятский Посад, ул. Южная, 1 «а»
(7+)
Погрузиться в российскую историю и культуру разных эпох, начиная от Ивана Грозного и до современности, зрителей приглашают в Орловский драматический театр «Русский стиль».
- Время само перелистывает свои страницы, сменяются эпохи и стили, на первый план выходят новые личности, отличающиеся от тех, что были прежде – кажется, всего пару десятилетий назад… Но главное, то, что дорого нашему сердцу, остаётся незыблемым – человеческие чувства, простые и понятные каждому в любое время, и острое ощущение единения с родиной, - рассказали в драмтеатре.
КОГДА? ГДЕ?
3 декабря, 18.00
ул. Тургенева, 18
(12+)