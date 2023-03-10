Выходные в Орле: как провести 11 и 12 марта

Фото: театр "Русский стиль"

Заканчивается еще одна рабочая неделя. На выходных гостей и жителей Орловщины ждут различные культурные мероприятия: выставки, спектакли, концерты и мастер-классы. «Комсомолка», по традиции, собрала эти события в афишу. Расскажем, куда сходить, что посмотреть и чему научиться на выходных, 11и 12 марта, в Орле.

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

«Шекспировские страсти» развернутся на сцене театра «Свободное пространство» в субботу вечером. Режиссером спектакля по произведению «Сон в летнюю ночь» стала Виктория Печерникова. В центре сюжета – предстоящая свадьба главных героев герцога Тесея и царицы амазонок Ипполиты. Действие происходит в Афинах. Перед важным событием жених и невеста попадают в лес, где встречают фей.

- Что будет, если блуждать по лесу в волшебную летнюю ночь? Можно встретить сказочных существ, можно влюбиться и тут же разлюбить, а можно даже превратиться в осла. Сон и явь... Их границы так тонки, так зыбки, все в волшебном лесу призрачно, легко и изменчиво, - рассказали в «Свободном пространстве».

КОГДА? ГДЕ? 11 марта, 18.00

Пл. Карла Маркса, 2

(16+)

ДЫХАНИЕ ВЕСНЫ

В это воскресенье в зале Орловской государственной филармонии выступят солисты Ирина Монахова, Юлия Гарбуз, Алексей Фатеев, Наталья Сафонова и Струнный квартет ОГФ. Партию фортепиано исполнит Юлия Перелыгина. В концертной программе «Дыхание весны» прозвучат арии, дуэты из любимых опер и оперетт, романтические мелодии и лирические песни. Проведет концерт Ольга Гарбар. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: 76-45-83 и 76-46-60.

КОГДА? ГДЕ?

12 марта, 17.00

Ул. Ленина, 23

(6+)

СОБИРАТЕЛЬ СОКРОВИЩ НАРОДНЫХ

Этно-сказку с таким названием можно посмотреть в Орловской детской школе искусств имени Кабалевского. В основу сюжета легли данные орловца Павла Якушкина. Он путешествовал по разным областям, где собрал ценный фольклорный материал.

По информации организаторов, этно-сказка состоит из театральных зарисовок, видео страничек о жизни писателя, выступления творческих коллективов и солистов города Орла. В театральной зарисовке «ВечЁрка» прозвучит аутентичный фольклор, и будут представлены бытовые танцы Орловской области.

Также в программе поучаствует заслуженная артистка России Елена Шигапова, лауреаты Всероссийских конкурсов и фестивалей Наталия Луганская и Петр Оглы, фольклорные ансамбли “Калиновый садок”, «Разноцветье», «Народный любительский коллектив», ансамбль русских народных инструментов «Орловские узоры», танцевальный коллектив «Славяне». Подробнее расскажут по телефону: 77-14-62.

КОГДА? ГДЕ?

11 марта, 11.00

Ул. Полярная, 11

(14+)

КОЛОКОЛЬЧИК

В грядущее воскресенье в Духовно-патриотическом центре «Вятский Посад» состоится праздник выходного дня. Там пройдет мастер-класс в технике «керамика». Гости мероприятия смогут своими руками изготовить колокольчик. Мастер Елена Маслова не только научит творить в этой технике, но и расскажет все тонкости работы с глиной. Творческое занятие пройдет в две группы. Записаться на мастер-класс можно по телефону: 8-980-360-07-61.

КОГДА? ГДЕ? 12 марта, 14.00 и 15.00

П. Вятский посад, ул. Южная, 1 «а»

(7+)

ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА

Ироничный детектив автора Алексея Слаповского ждет зрителей в драмтеатре «Русский стиль» в воскресенье вечером. Герои постановки «Идеальная жертва» пройдут сложный путь рождения любви, на котором столкнутся с неожиданностями, попадут в нелепые и комичные ситуации. Не обойдется и без конфликтов, разрывов и озарения.

- У каждого человека своё понимание любви, и зависит оно от опыта каждого из нас. Ведь иногда любовь бывает счастливой, иногда — трагичной. Она может длиться всю жизнь, а может упорхнуть, как птица. Она рождается порой из случайности и принимает самые разные формы. Чем закончится эта история, каждый зритель решит для себя сам, – отметили в драмтеатре.

КОГДА? ГДЕ? 12 марта, 18.00

Ул. Тургенева, 18

(16+)

ОРЛОВСКИЕ ХУДОЖНИЦЫ

В Туристском информационно-выставочном центре начала работать ежегодная выставка произведений художниц Орловской области. Посвятили ее Международному женскому дню. Выставка уже успела стать традиционной. В экспозицию вошли 143 работы 49 художниц.

Организаторы рассказали, что в выставке принимают участие женщины, независимо от членства в творческих союзах и профессионального уровня, занимающиеся художественным творчеством: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, фотография, дизайн.

КОГДА? ГДЕ? Выставка продолжит работу до 26 марта.

Ул. Салтыкова-Щедрина, 33

(6+)

ЖИЛ-БЫЛ У БАБУШКИ…

Спектакль по мотивам сказки Михаила Супонина «Бабушка, козлик и волк» ждет маленьких зрителей в Орловском театре кукол.

- У каждого есть мечта. И даже если ты просто Серенький Козлик, ты можешь мечтать о том, чтобы летать в небе как птица. Но все вокруг не верят, что Козлик может летать, и смеются над ним. А у Козлика, между тем, огромное доброе сердце и желание окружить заботой всех вокруг. Только никто не замечает его добрых дел, - рассказали в театре кукол.

Юным гостям обязательно придется по душе история доброго и заботливого Козлика, который идет вслед за своей мечтой.

КОГДА? ГДЕ?

11 марта, 11.00

Ул. Советская, 29

(0+)

ОРЕЛКОНЦЕРТ

15 марта в ОГАТ имени Тургенева состоится спектакль «Анна Каренина», а 17 марта в театре пройдет концерт Алексея Архиповского. По промокоду «АННА» на эти культурные мероприятия можно получить скидку 40 %. Акция действует на неограниченное количество билетов в концертных кассах и на официальном сайте ОрелКонцерт, а также в билетных кассах ОГАТ. Подробнее расскажут по телефону: +7(4862) 78-00-78.