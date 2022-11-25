Куда сходить в Орле на выходных, 26 и 27 ноября

Фото: Ольга Супонева

Очередная рабочая неделя подходит к концу. В грядущую субботу и воскресенье в областной столице пройдут творческие мастер-классы, спектакли на любой вкус, концерты. Как обычно, «Комсомолка» собрала их в еженедельной афише. Подскажем, как с пользой провести выходные, 26 и 27 ноября, в Орле.

ЕЛКИ ЯРКИЕ ОГНИ

Выставка, собравшая экспонаты разных эпох на новогоднюю тематику, открылась в Орловском краеведческом музее. В праздничную экспозицию «Елки яркие огни» вошли значки и открытки, марки и лотерейные билеты, книги и приглашения на различные праздничные мероприятия.

- Более 700 ёлочных игрушек, более 200 Дедов Морозов и Снегурочек из ваты, пластика, дерева, пенопласта, резины, керамики и фарфора представлены на выставке. Всё это бережно и кропотливо собиралось Сергеем Верижниковым в уникальную коллекцию не одно десятилетие, – отметили в краеведческом музее.

Посетив выставку, гости попадут в мир новогодней сказки, увидят коллекцию новогодних подарков Кремлевской елки, начиная с 1954 года. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в творческих мастер-классах.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 15 января.

ул. Гостиная, 2

(0+)

МЫСЛЬ

Любителей остросюжетных детективов воскресным вечером ожидает спектакль «Мысль» по пьесе Леонида Андреева. Постановка развернется на сцене театра «Русский стиль». Главными ее темами станут любовь, игра и одиночество. Зритель узнает загадочную историю доктора Керженцева, который убивает своего старого друга и хранит в себе много тайн. Актеры поведают гостям, почему же он совершил столь отчаянный поступок, и что дальше будет с самим героем пьесы.

КОГДА? ГДЕ?

27 ноября, 18.00

ул. Тургенева, 18

(16 +)

РУССКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ ОДЕЖДА

В эту субботу в Центральной городской библиотеке имени Пушкина пройдет беседа о русской традиционной одежде. Перед гостями выступят два спикера: Валерий Панов и Евгения Серебренникова.

- Есть традиция, есть материальное наследие - их надо изучать и чтить. Я расскажу о своём опыте пошива мужской традиционной одежды, поделюсь своими наблюдениями за происходящим в этой сфере. Будет возможность потрогать и даже примерить что-то из моих образцов, - отметил Валерий Панов.

Евгения Серебренникова расскажет о женской традиционной одежде. Посетители Пушкинки узнают, как она шьется, что означает изображенная на ней символика.

КОГДА? ГДЕ?

26 ноября, 14.00

ул. Комсомольская, 65

(12+)

ПРО ЗОЛУШКУ

Юных орловцев на выходных ожидает спектакль по волшебной сказке автора Шарля Перро «Золушка» в театре кукол. Постановка о доброй и трудолюбивой девушке, несмотря на все преграды, верящей в свое счастье, придется маленьким зрителям по душе.

- Классическая история о бедной девушке, потерявшей на балу хрустальную туфельку, и Принце, ищущем свою любовь. Несмотря на козни злой мачехи и ее коварных дочек, хрустальная туфелька все-таки окажется на ножке той, чьи доброта, трудолюбие и кротость заслуживают настоящей награды. Да, путь Золушки к своему счастью будет долгим, тернистым и трудным, но этот спектакль со счастливым концом, - рассказали о кукольном спектакле в театре.

КОГДА? ГДЕ?

27 ноября, 11.00

ул. Советская, 29

(6+)

КЛАРНЕТ И ФОРТЕПИАНО

В субботу, 26 ноября, в зале филармонии с музыкальной программой выступят солисты Большого симфонического оркестра имени Чайковского, лауреаты международных конкурсов Антон и Елена Мойсеенко. Столичные музыканты сыграют на кларнете и фортепиано. В программу войдут произведения Йоханнеса Брамса, Йозефа Горовица, Антона Мойсеенко. Ведущей концерта будет Ольга Гарбар. На интересующие вопросы ответят по телефонам: 76-45-83 и 76-46-60.

КОГДА? ГДЕ?

26 ноября, 18.30

ул. Ленина, 23

(6+)

ТРАДИЦИОННАЯ НАРОДНАЯ КУКЛА

В конце недели в Духовно-патриотическом центре «Вятский Посад» пройдет на мастер-класс выходного дня. Юных гостей научат мастерить традиционную народную куклу «Ангел». Руководить процессом будут педагоги клуба лоскутного шитья «Рукотворное чудо».

- Особенность мастер-класса – в его простоте: все желающие смогут своими руками сотворить маленькое чудо – из лоскутка ткани, ваты, нитей и декоративной ленты. А также, научившись методике изготовления изделия, ребята с легкостью смогут сделать еще несколько таких игрушек дома, - рассказали организаторы.

Записаться на мастер-класс можно по телефону: 8-980-360-07-61.

КОГДА? ГДЕ?

27 ноября, 12.00 и 13.00

п. Вятский Посад, ул. Южная, 1 «а»

(7+)

ЗИМЫ НЕ БУДЕТ

Фантасмагория, получившая премию зрительских симпатий «Хрустальная рампа», ждет зрителей в субботу на сцене театра «Свободное пространство». Современная притча о добре и зле, милосердии и предательстве, отчаянии и надежде, любви и смысле жизни не оставит зрителей равнодушными.

- Если бы кошки могли говорить, чтобы они сказали нам, людям? А если представить, что они могли бы вмешаться в ту или иную ситуацию? Одобрили или осудили бы наши поступки, или попытались помочь? Но спектакль «Зимы не будет!» не о кошках. Точнее, не совсем о них... Нереальная история о реальных персонажах, которая позволяет увидеть как под микроскопом отдельные человеческие черты, - рассказали о постановке в «свободном пространстве».

КОГДА? ГДЕ?

26 ноября, 18.00

пл. Карла Маркса, 2

(12+)