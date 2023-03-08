8 Марта в Орле: куда сходить и что посмотреть

Фото: Орловский краеведческий музей

Рассказываем, как пройдет Международный женский день на Орловщине в 2023 году.

ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ…

В среду в драмтеатре «Русский стиль» можно сходить на спектакль-концерт, посвященный памяти Муслима Магомаева, где прозвучат любимые несколькими поколениями композиции.

- Спектакль-концерт «За всё тебя благодарю…» включит в себя хиты великого певца 20 века в исполнении артиста Владимира Верижникова и других артистов театра, а также театрализовано-танцевальные номера. Владимир Верижников на протяжении нескольких лет с успехом исполняет песни Муслима Магомаева. Именно эти песни станут основой первого сольного проекта артиста, - рассказали в театре.

Со сцены прозвучат «Верни мне музыку», «Чёртово колесо» и другие значимые композиции. Артисты театра расскажут историю самой большой любви – любви к музыке.

КОГДА? ГДЕ?

8 марта, 18.00

Ул. Тургенева, 18

(12+)

ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР В ФИЛАРМОНИИ

В Международный женский день в Орловской государственной филармонии состоится концерт орловского джазового квинтета «Таke Five Band». В нем примут участие Алексей Батраков, Алексей Горохов, Владимир Солошенко, Владислав Жиленков, Наталья Позднякова. Гости мероприятия услышат женский вокал, контрабас, гитару, фортепиано и ударные. В концертную программу вошли произведения А. Жобима, В. Дьюка, Р. Роджерса, Ч. Фокса, Дж. Гершвина, Р. Хендерсона, П. Дезмонда, Л. Рамиреса, Л. Рассела. Подробнее расскажут по телефонам: 76-45-83 и 76-46-60.

КОГДА? ГДЕ?

8 марта, 17.00

Ул. Ленина, 23

(6+)

КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ

Спектакль с таким названием ждет зрителей в Орловском театре кукол. Ставшая классикой история юной девушки из провинциального городка и заколдованного злой феей принца знакома как взрослым, так и детям. На сцене встретятся Белль и Чудовище. Если прекрасная девушка сможет его полюбить, то чары развеются, и все вернется на круги своя. Но, помимо этого, есть еще одна сложность: времени осталось совсем мало. Если Чудовище не встретит свою истинную любовь, то все обитатели замка исчезнут навсегда. В театре зрители встретят Белль и Чудовище, Люмьера, Миссис Поттс и забавного Чипа. Главная героиня спектакля сможет разглядеть настоящую красоту души принца, скрытую за жутким видом.

КОГДА? ГДЕ?

8 марта, 11.00

Ул. Советская, 29

(6+)

ВОЛШЕБНЫЙ МИР БАБОЧЕК

Такая фотовыставка открылась в Орловском краеведческом музее. Ее автором стал фотохудожник Андрей Прокуратов.

- Андрей Прокуратов – выпускник Ивановского художественного училища и Академии Международного Сотрудничества по специальности «Фотохудожник». Он сотрудничает с издательствами «Престиж-Бук», «Парад». В тульской типографии «Гриф» издано несколько альбомов его фотографий. В настоящее время Андрей работает в ГУ ТО «Тульские парки», - рассказали про автора в музее.

В экспозицию вошли красочные фотографии крылатых красавиц, а также других представителей животного мира.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до конца марта.

Ул. Гостиная, 2

(6+)

ДОМ, ГДЕ ВСЕ КУВЫРКОМ

Спектакль по мотивам одноименной пьесы Альваро Портеса развернется на сцене театра «Свободное пространство». Артисты расскажут зрителям забавную историю, бурлящую огненным коктейлем страстей.

- История о любви и ревности, гордости и чести, нежности и отмщении, которая, благодаря небольшой ошибке, вдруг превратилась в драму, позже, из-за слишком сердобольной соседки, переросла в детектив, и, из-за чересчур горячей южной крови, чуть не стала трагедией, - рассказали о постановке в театре. Восторжествует ли любовь и честь, зритель узнает в самом конце комедии.

КОГДА? ГДЕ? 8 марта, 18.00

Пл. Карла Маркса, 2

(12+)

КОНЦЕРТЫ

В марте с концертами в Орел приедет Диана Арбенина, Алексей Архиповский и Юрий Николаенко. В начале апреля в областном центре пройдет Дискотека 90-х. В честь празднования Международного женского дня ОрелКонцерт дарит 20% скидку на билеты на эти концерты по промокоду «8марта». Акция продлится до 12 марта включительно.