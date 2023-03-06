Партия ЛДПР создала движение «Плечом к плечу»

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В России набирает популярность движение «Плечом к плечу». Об этом рассказал лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Он призвал все оппозиционные партии объединиться, чтобы вместе с патриотами работать на благо страны.

— На самом деле, в России сейчас всего две партии. Победители — это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны — это, конечно, победители. ЛДПР — это партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по настоящему переживает за страну и приближает нашу победу, — сказал Леонид Слуцкий.

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Полгода назад в ЛДПР обратились женщины из движения «Шьем для наших». Оно начиналось как инициатива нескольких активисток, а сейчас объединяет мастериц в 150 городах России. Они шьют для участников СВО нательное и термобелье, маскировочные сети, варежки, балаклавы, повязки, шапки, дождевики и даже делают носилки. Многие рукодельницы присоединились к движению после того, как их мужья, отцы и братья отправились на фронт.

– На сегодняшний день мы отправили только из Перми уже 17 тысяч единиц готовой продукции в зону СВО. Если говорить про 150 городов, то я даже не представляю, сколько там изделий, – пояснил Леонид Слуцкий. Помощь движения адресная. Оно получает конкретные запросы от ребят, их размеры. Его участницы стараются как можно быстрее все отшить и отправить.

Как рассказала координатор движения «Шьем для наших», популярный блогер из Перми Элина Патыкова, часто приходится сталкиваться с проблемами, которые сами они не могут решить. И тогда приходит на помощь партия ЛДПР. Она закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдала один из своих московских офисов партии под швейный цех.

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С начала СВО Элина записывает видеоуроки для желающих помочь фронту. Ведет телеграм-канал «Шьем для наших». В движении активно участвуют простые люди. По мастер-классам Элины даже те, у кого нет опыта, могут сшить то, что сегодня нужно российским воинам.

– Я ездила с первой женщиной-героем Екатериной Панфиловой на вторую линию фронта. Через дорогу от меня стоял танк и стрелял. Я ревела и молилась. К ребятам, которые находятся там, мало кто доезжает с гуманитаркой — боятся. С помощью ЛДПР мы передали им груз, – вспоминает Элина. Проблемы, с которыми пришлось столкнуться, озвучил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

— «Мы помогаем тем, кто работает для фронта. Часто сталкиваемся с ситуациями, когда расходные материалы для пошива формы или плетения маскировочных сетей, которые раньше были в свободной продаже по нормальным рыночным ценам, теперь повсеместно скуплены спекулянтами и продаются втрое дороже обычного. Или, когда к кому-то из губернаторов приходят с просьбой помочь отправить груз, а он отвечает: «вы сшили, вы и отправляйте». Я уже дал поручение всему нашему депутатскому корпусу отслеживать такие случаи. И, если отдельные чиновники не слышат людей, значит, мы будем вместе с волонтерами стучаться во все двери — добиваться, чтобы нас услышали и помогли. Призываю все партии сделать то же самое. Плечом к плечу. Друг с другом. Вместе приближаем нашу победу, — пояснил он.

В Орловской области тоже есть свой швейный батальон и группа в соцсетях «Шьем для наших» (https://t.me/+1vJory65dyVlMDE6.). Его создали местные активистки. Рукодельницы шьют флисовые толстовки, футболки и белье и многое другое. Делают это дома по вечерам и в выходные. Орловчане охотно откликаются на их призывы о помощи. Перечисляют деньги на материалы и сами приносят необходимое. В том числе различные расходники (нитки, иголки, такни, подкладки). А кто-то помогает своим трудом. В регионе активно плетут маскировочные сети, изготавливают носилки для бойцов. Активистки в удаленных уголках Орловщины обустраивают свои маленькие швейные производства.

И для многих примером стала Элина Патыкова. Как рассказала рукодельница из Кромы Елена Лежепекова, она увидела ролики блогера в соцсетях и осознала, что тоже хочет помогать. Супруг поддержал ее благородный порыв. Скоро нашлись единомышленники. В своей мастерской они отшивают теплые толстовки, снуды и балаклавы.

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Еще одна мастерица – Ирина Рюрикова. Вместе с единомышленницами она шьет для воинов футболки и теплые вещи, а также пятиточечники. С помощью неравнодушных людей закупает термополотно, флис и другие необходимые материалы.

Партия ЛДПР всегда готова прийти активисткам на помощь. В том числе и в организации переправки посылок героям в зону проведения СВО.

-- «Мы, партия ЛДПР, взяли «швейбаты» под свое крыло уже давно. Надеюсь, это помогло движению выйти на такой уровень. Уверен, что «швейбатов» станет больше по всей России. Победа – это наше общее дело. Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора, -- сказал лидер партии ЛДПР и призвал всех патриотов России объединиться в партию Победы. Для этого создан ресурс – плечо-к-плечу.рф (https://плечо-к-плечу.рф/), где можно предложить свою помощь или попросить о ней.

фото предоставлены пресс-службой партии ЛДПР