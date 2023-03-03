Куда сходить на выходных, 4 и 5 марта, в Орле

Фото: театр «Свободное пространство»

Приближаются первые весенние выходные. Грядущую субботу и воскресенье можно провести в театрах или музеях. Жителей и гостей Орловщины приглашают посмотреть музыкальные спектакли и постановки, посетить художественную выставку или мастер-класс, а также послушать песни Высоцкого. Все эти события «Комсомолка» собрала в еженедельной афише. Расскажем, куда сходить и что посмотреть на выходных, 4 и 5 марта, в Орле.

КАРМЕН. ИСТОРИЯ ХОСЕ

В воскресенье вечером на сцене театра «Свободное пространство» развернется история разрушительной любовной страсти военного и цыганки. Вниманию зрителей представят спектакль по классическому сюжету пьесы французского писателя Проспера Мериме.

Действие мюзикла разворачивается в тихом портовом испанском городке, куда внезапно приезжает бродячий цирк. Местный полицейский Хосе увидел на цирковом представлении таинственную гадалку Кармен. Теперь его жизнь никогда не будет прежней. Он впервые полюбил и любовь эта разрушительна, безудержна и неминуемо приведет к трагической развязке, -рассказали о постановке в театре.

КОГДА? ГДЕ? 5 марта, 17.00

Пл. Карла Маркса, 2

(16+)

КАРТИНЫ ВАДИМА ГРИШИНА

Персональная выставка работ белевского художника Вадима Гришина открылась в Орловском краеведческом музее в прошлом месяце. Вадим Гришин участвовал во многих выставках, которые проводились Белевским художественно-краеведческим музеем. Картины художника печатали на открытках и были иллюстрациями книг о Белеве.

- Любимый жанр художника – русский пейзаж. Поэтическая красота родных просторов передается с большой теплотой и задушевностью. Любовь художника к родной природе нежна и радостна. Его живопись наполнена светом и воздухом, краски свежи и чисты, - отметили в краеведческом музее.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 12 марта.

Ул. Гостиная, 2

(6+)

ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО

В драмтеатре «Русский стиль» на выходных пройдет музыкальный спектакль, поставленный по мотивам книги Алексея Толстого. Взрослые и дети знакомы с историей Буратино с малых лет.

- Музыкальный спектакль «Приключения Буратино» – об идеалах человеческой души, настоящем добре и зле, о дружбе и милосердии. А ещё этот спектакль о театре, артистах и не только, об их характерах, индивидуальностях, особенностях, - рассказали в драмтеатре.

Буратино и его друзья пойдут искать Золотой ключик той дорогой, где нет злобы и несправедливости, где все равны, свободны и счастливы.

КОГДА? ГДЕ? 5 марта, 11.00

Ул. Тургенева, 18

(6+)

ВЕСНА ЕЩЕ В НАЧАЛЕ…

В субботу в универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки имени Бунина пройдет концерт, посвященный приближающемуся Международному женскому дню. Зарядиться хорошим настроением гостям Бунинки поможет клуб «Вертикаль», который уже не один год радует своих слушателей музыкальными вечерами. В этот раз на концерте «Весна еще в начале…» прозвучат поздравления, стихи, лирические песни, музыкально-поэтические композиции, песни на стихи Владимира Высоцкого, а также авторские сочинения участников клуба.

Как отмечают организаторы, зрителей и гостей мероприятия ждет праздничная атмосфера, где они смогут вспомнить свои любимые песни, попеть их вместе с «артистами» и, конечно же, поддержать всех участников концерта своими аплодисментами.

КОГДА? ГДЕ?

4 марта, 15.00

Ул. Максима Горького, 43

(12+)

ИСТОРИИ ОДНОГО ВОКЗАЛА

В это воскресенье, 5 марта, театралов приглашают на спектакль-концерт, на котором артисты расскажут зрителям «Истории одного вокзала». Нешуточные страсти развернутся на сцене. Зрители переместятся в зал ожидания вокзала, где увидят истории разных людей: уборщик влюбится в проводницу, случайный парень – в незнакомку, кто-то будет с нетерпением ждать долгожданную встречу, которая разделяет двух людей километрами дорог, а кто-то расстанется насовсем. Еще посетители театра услышат музыкальные хиты разных стилей и эпох.

КОГДА? ГДЕ?

5 марта, 18.00

Пл. Ленина, 2

(12+)

ЖИВОПИСЬ ШЕРСТЬЮ

Орловский краеведческий музей приглашает взрослых и маленьких гостей на «Семейную субботу».

- Придя в субботу в музей с членами своей семьи, вы сможете приобщиться к истории и культуре родного края, его традициям и обычаям, познакомиться со знаменитыми земляками, принять участие в творческих занятиях, в интерактивных программах, мастер-классах, посетить обзорную и тематические экскурсии, - уточнили организаторы.

В эту субботу, 4 марта, гостей музея познакомят с миром русской женщины на основе экспозиции «Этнография Орловского края». Мастер научит участников встречи созданию живописного полотна методом послойного накладывания непряденой шерсти разных тонов на тканевую основу. Еще на творческом занятии угостят чаем с традиционным орловским пряником. Предварительно записаться на мероприятие и узнать дополнительную информацию можно по телефону: 47-13-91.

КОГДА? ГДЕ? 4 марта, 11.00

Ул. Гостиная, 2

(6+)

ВОЗИНАЯ МЫШНЯ

Орловский театр «Свободное пространство» приглашает зрителей на спектакль с необычным названием «Возиная мышня». Из зала гости попадут в дом тетушки Марины, где происходят очень странные вещи. Временами слышится пугающее шуршание, куда-то неожиданно исчезают предметы, а идеальный порядок мгновенно превращается в жуткий кавардак. Взрослые и дети вспомнят игру «кошки-мышки». На сцене ее главными героями станут милый серенький мышонок Мыцык и котенок Кыцык.

Как отметили в «Свободном пространстве», постановка расскажет юным зрителям о том, что без настоящего друга жизнь становится черно-белой, солнышко тусклым, и даже самые душистые цветы теряют свой аромат.

КОГДА? ГДЕ?

5 марта, 11.00

Пл. Карла Маркса, 2

(0+)