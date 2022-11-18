Выходные в Орле: куда сходить 19 и 20 ноября

Фото: Ольга Супонева

В конце очередной рабочей недели жителей и гостей региона ожидают различные культурные мероприятия. Интересное для себя занятие найдут как взрослые, таки и дети. В субботу и воскресенье можно посетить выставку, концерт или спектакль, а также научиться чему-то новому на творческом мастер-классе. Как обычно, «Комсомолка» собрала эти события в еженедельной афише. Расскажем, куда сходить и что посмотреть 19 и 20 ноября в Орле.

ВЫСТАВКА ОРЛОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Выставка, посвященная 85-летию образования Орловской области, открылась в краеведческом музее. В экспозицию вошли работы известных и молодых художников региона в разных стилях.

- Всего на выставке будет представлено более 200 работ 52 авторов из Орла, Ливен, Мценска: живопись, скульптура, графика и декоративно – прикладное искусство. Полотна расскажут о пейзажах, достопримечательностях и знаковых местах Орловщины, - рассказали про выставку в музее. Экспозиция с работами членов Орловской организации Союза художников России также ждет посетителей еще и в выставочном зале Союза художников.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 5 и 15 декабря.

ул. Гостиная, д. 2

ул. 2-я Посадская, 26

(6+)

КАРМЕН. ИСТОРИЯ ХОСЕ

Мюзикл по мотивам новеллы французского писателя Проспера Мериме развернется на сцене театра «Свободное пространство» в это воскресенье вечером. Актеры разыграют историю о силе разрушительной любви и страсти военного Хосе и цыганки Кармен.

- Действие мюзикла разворачивается в тихом портовом испанском городке, куда внезапно приезжает бродячий цирк. Местный полицейский Хосе увидел на цирковом представлении таинственную гадалку Кармен. Теперь его жизнь никогда не будет прежней. Он впервые полюбил и любовь эта разрушительна, безудержна и неминуемо приведет к трагической развязке, - отметили в «Свободном пространстве».

КОГДА? ГДЕ?

20 ноября, 18.00

пл. Карала Маркса, 2

(16+)

КОНЦЕРТ ХАБИБА

В грядущую субботу, 19 ноября, в Конгресс-холе выступит автор и исполнитель своих песен Хабиб Шарипов. За последние несколько лет Хабиб стал известным артистом, композиции которого занимают верхние строчки музыкальных чартов. На концерте будут звучать известные и уже полюбившиеся слушателям супер-хиты. Хабиб споет «Ягоду-Малинку», «Грустинку», «Шантай». Кроме этого, гостей концерта ждут и новинки.

КОГДА? ГДЕ?

19 ноября, 19.00

Кромское шоссе, 4

(0+)

МАШЕНЬКА И МЕДВЕДЬ

В выходные с малышами можно сходить в Орловский театр кукол. Спектакль по мотивам всем известной с детства русской народной сказки про смелую девочку Машу и медведя порадует юных зрителей. О приключениях маленькой девочки со сцены расскажут любимые сказочные персонажи.

КОГДА? ГДЕ?

19 ноября, 11.00

Ул. Советская, 29

(0+)

ВЫСТАВКА РОБОТОВ

Недавно в Орле открылась международная выставка «ROBOPARK». Разместилась она в ТРЦ «РИО». Посетить ее можно всей семьей. Гостей ждут 50 роботов со всего мира. Еще на выставке представлены зоны виртуальной реальности, где можно прокатиться на американских горках, опуститься на дно океана и самостоятельно поднять целый вертолет. Про каждого робота и его способности посетителям расскажет гид. Также юных зрителей ждут мастер-классы, на которых можно написать программу для управления роботами или смастерить авторское мыло.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 18 декабря.

Московское шоссе, 175

(0+)

ЛЕГЕНДЫ КЕЛЬТОВ

На грядущих выходных в зале филармонии выступит джазовое трио Антона Котикова с новой концертной программой «Легенды Кельтов». В творческий коллектив вошли музыканты из Москвы, лауреаты международных конкурсов Антон Котиков, Наталия Дубровская, Мария Кулакова. Со сцены прозвучат разные инструменты: висл, дудук, саксофон, кельтская электроарфа. В самой концертной программе представлена ирландская, шотландская, бретонская и галисийская народная музыка.

КОГДА? ГДЕ?

19 ноября, 18.30

ул. Ленина, 23

(6+)

ИВАН ГРОЗНЫЙ

В драмтеатре «Русский стиль» можно посмотреть исторический спектакль про Ивана Грозного. Он был поставлен к 450-летию города Орла. В основу постановки положены исторические хроники, фольклорные и литературные произведения про правителя. На сцене развернутся события 16 столетия.

- Спектакль покажет значительные эпизоды жизни царя, от детства до последних дней. Иван Грозный предстанет перед зрителями не только как правитель, но и как человек со своими болями, радостями и слабостями. В спектакле использованы музыка и стихиры Ивана IV. – рассказали о постановке в театре «Русский стиль».

КОГДА? ГДЕ?

19 ноября, 18.00

ул. Тургенева, 18

(16+)