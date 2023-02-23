Праздничные выходные в Орле: как провести 23-26 февраля

Фото: Знаменская богатырская застава

Эта рабочая неделя оказалась короче, чем обычно. Впереди четыре выходных дня. На Орловщине в это время пройдут различные культурные мероприятия. Орловцев и гостей региона ждут выставки, спектакли, концерты и другие развлечения. Расскажем, куда сходить и что посмотреть на праздничных выходных, с 23 по 26 февраля, в Орле.

НАШИМ ЗАЩИТНИКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Выставка с таким названием начала свою работу в Орловской универсальной библиотеке имени Бунина. Она приурочена к празднованию Дня защитника Отечества. Для экспозиции подобрали литературу, рассказывающую о мужестве, благородстве, чести и отваге. Яркая книжная выставка охватывает исторические моменты возникновения Советской Армии, рассказывает про оружие, военную технику и настоящие мужские профессии.

- Это все можно узнать из следующих книг: «Армия советская», Г. Ю. Мазинг, «Ракета и орудие», «Энциклопедия военного искусства», а также из издания С. М. Миронова «Герои десантники». В нём рассказывается о подвигах солдат и офицеров десантных войск со времён создания «крылатой пехоты» до наших дней. Описаны важнейшие операции десанта в годы Великой Отечественной войны, - отметили в Бунинке.

Также на выставке представлены произведения исторической литературы: «Долг солдата» М. П. Богомолова, «Афганистан, мой путь…» Ю. Н. Матроскина. Не обошлось и без художественной литературы. Экспозицию дополняет книга Б. Васильева «Офицеры», которая легла в основу сценария всем известного фильма.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 1 марта.

Ул. Максима Горького, 43

(12+)

ИВАН ГРОЗНЫЙ

В субботу вечером в драмтеатре «Русский стиль» зрителей ожидает исторический спектакль, в основу которого легли хроники, литературные и фольклорные произведения об основателе российского государства. На сцене актеры воссоздадут атмосферу 16 столетия.

- Спектакль покажет значительные эпизоды жизни царя, от детства до последних дней. Иван Грозный предстанет перед зрителями не только как правитель, но и как человек со своими болями, радостями и слабостями. В спектакле использованы музыка и стихиры Ивана IV, - рассказали о постановке в театре.

КОГДА? ГДЕ?

25 февраля, 18.00

Ул. Тургенева, 18

(16+)

ВЫХОДНЫЕ В ФИЛАРМОНИИ

В грядущее воскресенье, 26 февраля, в зале филармонии выступят композитор и пианист из Санкт-Петербурга Иван Александров, гитарист из северной столицы Александр Вулла, а также орловский баритон, лауреат международных конкурсов Иван Баланов. Со сцены прозвучит живая музыка: фортепиано и семиструнная гитара.

Организаторы рассказали, что в концертной программе «Приношение родному краю» есть произведения А. Аренского, М. Блантера, С. Василенко, В. Задерацкого, Ю. Зацарного, Василия и Виктора Калинниковых, В. Пикуля, Г. Свиридова, М. Фрадкина, Г. Фрида, Игоря и Олега Ходоско и других композиторов, очарованных Орлом и Курском.

КОГДА? ГДЕ?

26 февраля, 17.00

Ул. Ленина, 3

(6+)

ЭКСКУРСИЯ ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ ТЕАТРУ

На экскурсию по одному из старейших театров России приглашают жителей и гостей региона в это воскресенье. Посетителей познакомят с историей Орловского государственного академического театра имени И.С. Тургенева. Экскурсовод расскажет, кому принадлежала идея основания театра, где он размещался более двух веков назад, как выглядело здание в начале и конце XIX века, что произошло с театром в годы Великой Отечественной войны, кто был автором концепции реконструкции послевоенного здания в 1946 году, когда было присвоено имя И.С. Тургенева, чей проект лег в основу здания 1975 года, как устроен современный театр. Гости побывают на сцене, познакомятся с закулисьем, рассмотрят современный интерьер театра, побывают на балконе и увидят партер, амфитеатр и ложи. В верхнем фойе посетители остановятся в Музейном театре графа Каменского, где услышат рассказ о нем и его театре.

КОГДА? ГДЕ? 26 февраля, 15.00

Пл. Ленина, 2

(12+)

РАБОТЫ ГИВИ КАЛМАХЕЛИДЗЕ

В Туристском информационно-выставочном центре открылась персональная художественная выставка произведений Народного художника России, почетного члена Российской академии художеств, профессора Гиви Дмитриевича Калмахелидзе. Автор планирует представить на выставке порядка 160 своих работ. Его картины находятся не только в российских музеях, но и в музеях Германии, Норвегии, Франции, США, Чехии, Японии. На выставке посетители познакомятся с произведениями мастера из нескольких серий. Одна из них посвящена истории простого села. На картинах виден свежий взгляд на советскую действительность, а жители этого села изображены очень реалистично с доброй иронией. Еще несколько серий художник посвятил Великой Победе. В серии натюрмортов большую часть занимает природа и предметный мир. Серия « На земле железной» расскажет посетителям о впечатлениях автора после творческих поездок в Железногорск. Есть на выставке и архитектурная серия Гиви Калмахелидзе.

- Всю невосполнимость утрат и безмерность народного героизма дает почувствовать художник в офорте «Вставай, страна огромная!». Сопоставляя предметную символику эпохи — плакат «Родина-Мать зовет!» и растущие шеренги солдат, заполняющих площадь, он красноречиво обрисовывает неподвластные счету истинные масштабы народной трагедии, - рассказали еще об одной серии работ художника организаторы.

Самобытный талант художника проявился и в акварелях. В экспозицию вошли его натюрморты и пейзажи.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 5 марта.

Ул. Салтыкова-Щедрина, 33

(0+)

КАПЛЯ ЖИЗНИ

Спектакль с таким названием развернется на цене Орловского театра кукол в эту пятницу. В его основе – сказки «Степовик», «Сказка о серебряной птице и желтой лягушке» и «Капля жизни» Ивана Тургенева. Юным зрителям расскажут историю смелого брата и сестры, которые отправились искать каплю жизни. Путь их был сложным и тернистым. Главные герои встретятся не только с волшебными помощниками, но и с врагами. На сцене в борьбу вступит добро и зло, старость и молодость, тщеславие и милосердие.

КОГДА? ГДЕ?

24 февраля, 11.00

Ул. Советская, 29

(0+)

БОГАТЫРСКАЯ ДРУЖИНА

В День защитника Отечества гостей ждут на сборную семейную программу в Знаменской богатырской заставе. Начнется она в 11.30. В ратном зале желающих обучат метанию ножей, сулиц, а также стрельбе из лука. Затем состоит показательное выступление богатырей в крепости. В ратном и воеводском залах пройдут состязания для детей и взрослых, занятие найдется даже для самых маленьких. Еще гостей ожидает катание на коне верхом, а также чай из самовара и блины.

КОГДА? ГДЕ?

23 февраля, с 11.30

Орловский р-н, пгт. Знаменка, ул. Заречная, 22

(6+)