Может ли город спать спокойно: главный полицейский Орла Алексей Архипов ответил на вопросы «Комсомолки»

Алексей Архипов, новый глава УМВД России по г. Орлу Фото: Предоставлено "Комсомолке"

10 ноября празднуется День сотрудника органов внутренних дел. Служба полицейских, как в небезызвестной песне, и опасна, и трудна, и с тех, кто надел погоны у социума двойной спрос. О том, может ли Орел спать спокойно, «Комсомолка» накануне праздника решили узнать у нового начальника городского УМВД, подполковника полиции Алексея Архипова. Публикуем интервью.

- Алексей Сергеевич, как у нас в городе обстоят дела с преступностью? Криминогенная обстановка накаленная или жители могут не переживать за свое здоровье и имущество?

- Бдительность не помешает никогда. Если говорить об уличной преступности, то девяностые и нулевые давно позади, справиться с ее разгулом удалось. Я служу в городе уже 20 лет и могу точно сказать, что сейчас оперативную обстановку можно назвать стабильной. Но все же небольшой рост преступности за прошедшие 10 месяцев года наблюдается, он составляет порядка 12%. Причина – увеличение числа дистанционных мошенничеств.

А вообще в последние годы и в Орловской области, и в ЦФО, и в России в целом уровень преступности снижается.

- «Служба безопасности банка» не дает спокойно жить ни горожанам, ни полиции?

- Речь, в том числе, идет и о мошенничествах в банковской сфере. Помимо тех случаев, когда преступники представляются сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительных органов, чтобы получить конфиденциальные данные и выманить деньги, используют они и другие схемы. Приведу такой топ мошенничеств. Первое, это, как мы уже разобрались, преступления с онлайн-банкингом. Далее преступления, основанные на посыле «ваше родственник попал в беду». Мошенники звонят людям, называют имена их близких родственников – детей, внуков, говорят, что по их вине произошло ДТП. Якобы пострадали люди, грозит уголовное разбирательство. Но этого можно избежать, если заплатить. Испуганные жертвы не успевают одуматься, передают сбережения так называемому курьеру. И только после звонят близким, тогда-то обман и обнаруживается.

Еще одна распространенная схема обмана – мошенничества при покупке или продаже вещей в интернете. Преступники могут создавать фальшивые страницы, похожие на страницы популярных сайтов объявлений, вроде «Авито» и «Юлы» или каких-то маркетплэйсов, присылать вредоносные ссылки, которые позволяют им списывать деньги со счета жертвы и так далее. К сожалению, жители не всегда внимательны и теряют свои деньги.

Следующий тип мошенничеств в нашем «топе» - это обман с онлайн-трейдингом. Когда людям предлагают заработать на инвестициях онлайн. Это процесс длительный, сперва идет обучение, затем игры на бирже с использованием виртуальных денег, после предложение вложить реальные средства. А когда люди хотят вывести заработок, оказывается, что это невозможно.

- И как часто орловцы становятся жертвами мошенников?

- Из общего числа зарегистрированных преступлений мошенничеств на сегодняшний день порядка 25%. Из 3800 преступлений – 800.

Сегодня мошенничество – хорошо организованный криминальный бизнес, а сами люди, которые этим занимаются, очень хорошо подготовлены. Они знают основы программирования, банковского дела, юриспруденции, они образованы и молоды. И раскрывать такие киберпреступления не так-то просто. Мы, конечно, ведем профилактическую работу с жителями нашего города, особое внимание уделяем пожилым доверчивым людям. Но все равно граждане попадаются, отдают сбережения – настолько убедительны, подкованы в сфере психологического воздействия стали преступники нынешнего времени.

- А на втором месте по количеству преступлений какой их вид?

- Тайное хищение чужого имущества или кражи. Трудно долго совершать грабежи у всех на виду, как я уже говорил, с разгулом уличной преступности покончено. Но все виды краж имеют место быть: и из автомобилей, и из квартир, и из коммерческих организаций.

- Чаще на кражах в Орле попадаются люди с криминальным опытом или те, кто преступает закон впервые?

- Смотрите, есть ситуационные кражи и есть спланированные. Если говорить об общем котле, то распространение рецидивной преступности достаточно высокая. Но это не исключает и тех фактов, когда человек совершает кражу впервые. В конце концов каждый вор когда-то делает это в первый раз.

- Какое количество краж удается раскрыть?

- В целом по городу раскрываемость всех видов краж приближается к 50%. Это по итогам 10 месяцев 2022 года.

- Вы говорите, что имеет место быть распространение рецидивной преступности. А есть ли какой-то надзор за рецидивистами, за теми, кто отсидел, например, за убийство или изнасилование? И вообще, как в нашем городе работает полиция с «группами риска» - людьми, которые потенциально могут совершить преступление?

- Мы ведем адресную профилактическую работу. Есть категории лиц, в отношении которых мы рассматриваем определенные риски совершения преступлений, они выше в силу определенных условий. Профилактируем наркозависимых – есть риск, что они могут совершить имущественные преступления, семейных дебоширов – могут причинить тяжкий вред здоровью или, убить. Сюда же относятся владельцы оружия, люди с психическими отклонениями и другие группы. Знаем этих людей поименно и в лицо.

Что касается людей, освободившихся из тюрьмы. Есть те, которые находятся под административным надзором, решение об этом принимает суд. В их отношении проводится целый комплекс мероприятий, в том числе контроль ограничений, выбранных судом. Эти ограничения принимаются в интересах общества: законодательство позволяет вести за ними жесточайший контроль. Административный надзор применяется в отношении рецидивистов, особо опасных преступников, тех, кто совершил тяжкие преступления.

- А если такие опасные рецидивисты все-таки совершают преступление? Вы же не можете приставить к каждому сотрудника в форме, чтобы он день и ночь караулил человека?

- Такие факты хоть редко, но бывают. В таком случае это реальный недостаток нашей работы. Проводится служебная проверка, дается оценка действиям с конкретными дисциплинарными выводами. Мы не должны искать себе оправданий, раз уж сознательно надели погоны. Арсенал определенных мер имеется, как он применялся – вопрос мой и моих подчиненных.

- Бывают ли какие-то «пиковые периоды», когда преступники активизируются?

- В некоторые моменты возрастает число определенного рода преступлений. Например, перед восьмым марта наблюдается всплеск распространения фальшивых денег: по всему городу с лотков продают цветы, купюры никто не проверяет, подделку легче разменять. Или в новогодние праздники, когда люди не ограничивают себя в спиртном, увеличивается число бытовых преступлений.

- Про представителей вашей профессии есть множество клише, которые имеют под собой определенную подоплеку. Как сегодня люди относятся к полицейским? Поменялось ли что-то со времен милиции?

- Критика, конечно, в наш адрес есть. А если она есть – значит, мы где-то не доработали. Важно услышать каждого конкретного человека, дойти до сути, разобраться в его проблеме. И либо помочь, либо подробно разъяснить, почему сделать это невозможно. Например, если проблема находится за рамками правового поля.

И все же доверие к полиции за последнее время выросло. Об этом свидетельствует растущее число обращений людей: орловцы рассчитывают, что в органах им помогут. Часто нас и благодарят, даже по незначительным поводам, за ту работу, которую мы обязаны выполнять. Это приятно, это мотивация – нельзя в полиции работать только из-за карьерного роста или вознаграждения. Отклик имеет огромное значение.

- Часто орловцы помогают полиции?

- Такие случаи бывают. Например, пенсионерка проявила бдительность и помогла задержать мошенника. Первый раз она отдала преступникам сбережения, они позвонили ей второй раз. Пожилая женщина не подала виду, дала согласия на передачу денег, а сама позвонила нам. Курьера удалось взять с поличным.

И, кстати, наши горожане в последнее время стали более бдительными. Много звонков стало по поводу бесхозных предметов: увидят люди подозрительную коробку, сумку и уже не проходят мимо, сообщают. Это хорошая тенденция. Мы все не должны безразлично относиться друг к другу, к тому месту, где живем. Люди же как привыкли - не обращают на проблему внимания, пока она лично их не коснется. Но нужно приучаться проявлять гражданскую позицию, которая поможет пресечь возможные преступления и сделать наш город безопаснее.

- Если я увидела конфликт на улице или воришку, который пытается вскрыть чужую машину, или кто-то показался мне подозрительным, что в таком случае делать?

- Не оставаться равнодушной и звонить в полицию.

UPD: Алексей Архипов на момент нашего интервью имел звание подполковника полиции. 10 ноября начальник областного УМВД Юрий Савенков вручил ему погоны полковника.