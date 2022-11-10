Выходные в Орле: куда сходить 12 и 13 ноября

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В конце очередной рабочей недели жители и гости региона могут приятно провести время, посетив спектакли, выставки, концерты и мастер-классы. По традиции, «Комсомолка» собрала культурные мероприятия, которые пройдут в грядущую субботу и воскресенье в областном центре, в афишу. Подскажем, куда сходить, что посмотреть и чему научиться 12 и 13 ноября в Орле.
ДНЕВНИК ГЕЙШИ
Познакомиться с творчеством классика японской литературы Рюноскэ Акутагава через театральную постановку зрителей приглашают в драмтеатр «Русский стиль» имени Бахтина. В эту субботу на сцене развернется спектакль «Дневник Гейши».
- Гейша Садаякко находит дневник своей бабушки и, читая его, оказывается в атмосфере Японии начала ХХ века, когда творили Акутагава и его друг, выдающийся актёр Мидзуно Коби. И оживают на сцене эти герои, размышляют о жизни и смерти, о великой силе искусства. Они спрашивают себя, есть ли в мире истина. И вот тогда Акутагава рассказывает странную историю, а Коби её разыгрывает, - рассказали о спектакле в «Русском стиле».
Яркие костюмы, экзотические танцы, таинственная чайная церемония перенесут зрителя в загадочную Японию. А актеры расскажут о глубине и разнообразии человеческих душ.
КОГДА? ГДЕ?
12 ноября, 18.00
ул. Тургенева, 18
(16+)
СКРИПКА И ГИТАРА
В субботу в зале Орловской филармонии своим творчеством со слушателями поделятся лауреаты международных конкурсов и фестивалей, солисты Московской государственной филармонии Полина Борисова и Аркадий Резник. Музыканты сыграют на скрипке и гитаре в рамках серии концертов «Молодые мастера искусств».
Как рассказали в филармонии, в концертной программе «Скрипка и гитара» прозвучат произведения Н. Паганини, Ф. Таррега, И. Альбениса, Э. Гранадоса, Х. Родриго, Б. Бартока, А. Виницкого, А. Пьяццолла.
Ведущей музыкального мероприятия станет лектор-музыковед Ольга Гарбар. На интересующие вопросы ответят по телефонам: 76-45-83 и 76-46-60.
КОГДА? ГДЕ?
12 ноября, 18.30
ул. Ленина, 23
(6+)
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА
В Военно-историческом музее Орла работает передвижная планшетная выставка Донецкого республиканского краеведческого музея. Экспозиция рассказывает историю знаменитых мировых образцов огнестрельного оружия ХХ века отечественного и зарубежного производства. Его применяли на фронтах Первой и Второй мировой войны.
- Посетители увидят изображения вооружения, применявшегося в ходе сражений прошлого века. Выставка рассчитана на широкий круг любителей военной истории и техники. На каждом стенде выставлены по категориям различные виды стрелкового оружия: от пистолетов до гранатометов, – отметили в музее.
Также гости узнают о создании новых систем вооружения в ХХ веке и деятельности конструкторов стрелкового оружия.
КОГДА? ГДЕ?
Выставка работает до 20 ноября.
ул. Нормандия-Неман, 1
(12+)
РЕПКА
В воскресенье малышей приглашают в Орловский театр кукол. На этой неделе в областной центр с гастролями приезжает Дагестанский кукольный театр. С собой артисты привезли несколько спектаклей, и один из них – Репка. Эта русская народная сказка знакома многим с малых лет. На сцене театра дед, бабка, внучка, Жучка, кошка и мышка будут вместе справляться с упрямой репкой, помогая друг другу.
КОГДА? ГДЕ?
13 ноября, 11.00 и 13.00
ул. Советская, 29
(0+)
ОСЕННЯЯ ОТКРЫТКА
Очередной творческий мастер-класс пройдет в это воскресенье в Духовно-патриотическом центре «Вятский Посад». На празднике выходного дня юных гостей научат мастерить осеннюю открытку в технике «Изонить». Сама техника очень похожа на вышивание, но все же отличия есть. Ребята будут изготавливать тематическую поделку с помощью нитей, натянутых в определенном порядке. Записаться на мероприятие можно по телефону Артели: 8-980-360-07-61.
КОГДА? ГДЕ?
13 ноября, 12.00
п. Вятский Посад, ул. Южная, 1 «а»
(7+)
А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ
Спектакль по мотивам бессмертной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» развернется на сцене театра «Свободное пространство» в субботу вечером. Артисты расскажут зрителям историю о пяти храбрых девушках-зенитчицах и их командире, которые самоотверженно сражались за Родину в невыносимых условиях Великой Отечественной войны.
- Наш спектакль — это сплав наших чувств, мыслей, ассоциаций, наша попытка найти в себе, хоть маленькую толику той любви, той силы, той веры в завтра, которую мы увидели на страницах бессмертной повести, в кадрах легендарного фильма, - отметили в «Свободном пространстве».
КОГДА? ГДЕ?
12 ноября, 19.00
пл. Карла Маркса, 2
(12 +)
АНТАРКТИЧЕСКИЙ КРУИЗ
Фотовыставка автора из Санкт-Петербурга Николая Малых ждет посетителей в Орловском краеведческом музее. В экспозицию вошли снимки, привезенные фотографом из Антарктиды в этом году. Николай Малых - член Творческого союза художников России (IFA), Королевского общества фотографов Великобритании (RPS). Он принимал участие в коллективных выставках в России, Норвегии, Греции, Литве. Имеет медали IFA. Еще автор демонстрировал свои работы на персональных выставках, посвященных путешествиям по северному Заполярью и Антарктиде.
КОГДА? ГДЕ?
Выставка будет работать до 15 ноября.
ул. Гостиная, 2
(6+)
КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ЛЮБЭ»
Музыканты подготовили концертную программу к юбилею вокалиста Николая Расторгуева. Известная российская группа «Любэ» выступит в Орле на этих выходных, 12 ноября в «ГРИНН Центре». Поклонники творческого коллектива услышат любимые композиции, народную музыку о войне, тяжелой доле и светлой ностальгии.
КОГДА? ГДЕ?
12 ноября, 19.00
Кромское шоссе, 4
(12+)