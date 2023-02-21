Масленица в Орле 2023: программа мероприятий, куда сходить, самые интересные площадки

Фото: Вячеслав Коваленко

20 февраля в России началась Масленичная неделя, во время которой гуляния пройдут по всей стране. Масленица традиционно проходит за неделю перед Великим постом и сопровождается приготовлением блинов и сжиганием чучела зимы. "Комсомолка" рассказывает, какие мероприятия подготовили для орловцев в этом году.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Народные гулянья, посвященные приходу весны, пройдут 26 февраля в центре Орла. Начнется праздник в 12.00 в городском парке культуры и отдыха с театрализованного представления «Сударыня масленица». Жителей и гостей региона своим искусством порадуют лучшие творческие коллективы Орловщины. Радио-интермедия «Сударыня Масленица» наполнена масленичными закличками, а также народной и фольклорной музыкой. Кроме того, в парке с 12.00 начнут работать выставки продукции местных предприятий и организаций, различные торговые точки. На второй аллее парка развернется ярмарка изделий мастеров народных промыслов, на которой можно найти сувениры, изделия из натуральных материалов, фигурки Масленицы и глиняные свистульки в форме птиц. Чучело в этом году сжигать не планируется. Для юных гостей праздника также предусмотрены развлечения: спортивные состязания, игры и викторины.

КОГДА? ГДЕ? 26 февраля, с 12.00 до 15.00

Городской парк культуры и отдыха

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СПАССКОЕ-ЛУТОВИНОВО

В субботу, 25 февраля, в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» пройдут масленичные гулянья с театрализованной интерактивной программой, старинными песнями и танцами, хороводами, играми и забавами, катанием с ледяной горки и на лошадях. На территории тургеневской усадьбы развернется широкая ярмарка, на которой можно испробовать горячий медовый сбитень на спасских травах, блины с медом, творогом, мясом и вареньем, а также пироги, кренделя и сахарный «лутовиновский» хворост. Также пройдут мастер-классы: «Кукла Маслена», «Масленичный петушок». Еще на празднике выступит ансамбль «Славица». Подробнее расскажут по телефонам: 8(48646) 6-72-14 и 8-930-777-09-57.

КОГДА? ГДЕ?

25 февраля, с 12.00

Мценский р-н, с. Спасское-Лутовиново, кл. Музейная, 3

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КОННЫЙ ДВОР «ВЯЗКИ»

Широко отпразднуют Масленицу в конном дворе «Вязки» в это воскресенье, 26 февраля. Для посетителей подготовили праздничное представление с показательными выступлениями инструкторов и спортсменов. Желающие смогут покататься на санях, а также поближе познакомиться с грациозными лошадками и пони, а затем угоститься вкусными блинами. А юных гостей встретят веселые аниматоры. Подробнее о мероприятии расскажут по телефонам: +7(910) 267-87-08, +7 (980) 769-00-06.

КОГДА? ГДЕ? 26 февраля, 11.00

Орловский р-н, Вязки

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ПАРК-ОТЕЛЬ «МЕЧТА»

Гостей приглашают на народные гулянья в парк-отель «Мечта». Празднование Масленицы пройдет 26 февраля. Представление начнется на сцене в парке в 12.00. Еще гости смогут посетить мастер-класс и сфотографироваться с дружелюбными собаками породы маламут в парковой зоне. Все вместе гости смогут поставить рекорд «Мечты», совместными усилиями скрутив самый длинный блинный ролл. В завершение праздника пройдет сжигание чучела на озере. Взрослых и маленьких посетителей парка-отеля ждут зимние забавы и игры, спортивные состязания, а также тематические фотозоны.

КОГДА? ГДЕ?

26 февраля, с 12.00

Орловский р-н, п. Зеленый шум, 1

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