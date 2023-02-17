Куда сходить на выходных, 18 и 19 февраля, в Орле

Фото: драмтеатр «Русский стиль»

В грядущие субботу и воскресенье жителям и гостям региона можно отправиться в театры, музеи, библиотеки или филармонию. Развлечения найдутся на любой вкус. В выходные в областном центре пройдут спектакли для взрослых и детей, концерты, а также будут работать различные выставки. Кроме того, гостей ждет праздник в Вятском Посаде. Культурные мероприятия «Комсомолка» собрала в афишу. Подскажем, куда сходить и что посмотреть на выходных, 18 и 19 февраля, в Орле.

НЕУВЯДАЮЩИЙ БУКЕТ

В музее И.С. Тургенева открыта художественная выставка, объединившая тургеневский взгляд на русский быт. Экспонаты отражают творческие силы народа, его национальное своеобразие и его историю.

- Основную часть экспозиции составляют работы из собрания мастера декоративно-прикладного творчества из Москвы Стеллы Гончарук. Ее уникальные работы — ковер, скатерти, вышитые панно с изображением цветочных композиций и пейзажей, — выполнены в старинной технике «гобеленового шва», - отмечают организаторы.

Посетители познакомятся с подлинными материалами из фондов Орловского объединенного музея Тургенева. Они увидят полотенце с вышитым вензелем, по легенде принадлежавшее матери писателя, кружева и вышивку бывших крепостных Тургеневых из семьи Лобановых. В центре художественной выставки «Неувядающий букет» расположится инсталляция «Уголок рукодельницы» со станом для вышивки и другими инструментами для рукоделия.

КОГДА? ГДЕ? Выставка будет работать до 15 марта.

Ул. Тургенева, 11

(6+)

ЕДИНСТВЕННЫЙ НАСЛЕДНИК

Спектакль по пьесе французского драматурга Жана-Франсуа Реньяра, написанной им в 1707 году, развернется на сцене Орловского академического театра имени Тургенева в субботу вечером. Сатирическая комедия увлечет зрителя откровенным юмором, каскадом фарсовых сцен, комических недоразумений, моментальных переодеваний и остроумных совпадений.

- Действие происходит в парижском доме «хилого старца». Бесчисленная родня ждет его кончины, чтобы завладеть богатым наследством. Но «жалкий старичок» умирать не торопится, а готов жениться на юной красавице Изабелле, перейдя дорогу влюбленному в неё Эрасту, своему племяннику. Эраст с помощью слуг Криспена и Лизетты затевает интригу против дядиных планов, - рассказали о постановке в ОГАТе.

Посмотрев спектакль, зрители все же узнают, кто же станет единственным наследником скряги Жеронта.

КОГДА? ГДЕ?

18 февраля, 18.00

Пл. Ленина, 2

(12+)

АЛАДДИН

Юных зрителей на выходных ждут в Орловском театре кукол. В воскресенье там пройдет спектакль «Аладдин». Пьеса классика кукольной драматургии Нины Гернет была написана по мотивам арабских сказок из сборника «Тысяча и одна ночь».

В театре отметили, что знаменитый сюжет о прекрасной царевне Будур, отважном юноше Аладдине и волшебном Джинне, который исполняет все желания своего господина, придется зрителям по душе. Маленькие гости попадут в волшебный город с золотыми дворцами, полюбуются куклами в чудесных одеждах, насладятся магией сказочных превращений.

Постановка с магическим восточным колоритом заинтересует не только школьников, но и их родителей. Всех ждет настоящая восточная сказка с утонченной экзотической красотой и волшебством.

КОГДА? ГДЕ?

19 февраля, 11.00

Ул. Советская, 29

(6+)

СКРИПКА И ФОРТЕПИАНО

В грядущее воскресенье вечером в зале Орловской государственной филармонии выступят мастера искусств из Москвы. На скрипке сыграет лауреат международных конкурсов, доцент Московской консерватории Родион Замуруев, а на фортепиано - член Союза композиторов России Виктор Чернелевский. В программе прозвучат произведения известных композиторов, таких как И.С. Бах, П. Хиндемит, И. Брамс, Л. Бетховен. Концерт проведет Ольга Гарбар. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 76-45-83 и 76-46-60.

КОГДА? ГДЕ?

19 февраля, 17.00

Ул. Ленина, 23

(6+)

ОРЛОВСКИЕ КОНЦЕРТЫ ШАЛЯПИНА

В отделе краеведческих документов Орловской областной библиотеки им И. А. Бунина открыта выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. В зале Дворянского собрания в Орле великий русский оперный певец выступил в 1901 году. В экспозицию выставки вошли издания, посвященные пребыванию знаменитого певца на Орловщине.

- Экспозицию дополняет автобиографическая книга певца «Страницы из моей жизни» (Ленинград, 1990), 2-х томное издание «Летопись жизни и творчества Ф. И. Шаляпина» (Ленинград, 1984), где использованы архивные материалы, документы из частных собраний, рецензии, хроника, - рассказали в «Бунинке».

Также там представлено издание М. Янковского «Шаляпин», которое рассказывает о жизни и творчестве русского гения, великого певца и артиста.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 15 марта.

Ул. Максима Горького, 43

(12+)

СКАМЕЙКА

Веселая эксцентричная комедия об отношениях мужчины и женщины ждет зрителей в драмтеатре «Русский стиль» в воскресенье вечером. В центре постановки - обычные потерянные люди, которые оказались под влиянием жизненных обстоятельств. Их встреча отличается остроумными диалогами, которые захватывают своей непредсказуемостью.

- За один вечер героям предстоит прожить целую жизнь и понять, можно ли вырваться из той накатанной колеи, в которой они оказались. Так случайная встреча в парке оказывается неслучайной и даёт возможность понять друг друга и себя. Ведь главное – никогда не терять надежду, - отметили в театре.

КОГДА? ГДЕ? 19 февраля, 18.00

Ул. Тургенева, 18

(16+)

НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ В ВЯТСКОМ ПОСАДЕ

В это воскресенье гостей приглашают на празднование Сретения Господня в центр «Вятский Посад». Праздничная программа подготовлена как для взрослых, так и для детей. С 11.00 начнется праздничный концерт, на котором выступят яркие творческие коллективы. Затем посетителей ждут народные забавы на открытой площадке: забег в ведрах, бои подушками, командная пила, круговая гонка, бои на бревне и тир «Печка». В этих зимних играх можно поучаствовать всей семьей. Все желающие смогут прокатиться на ватрушках с залитой горки, а также покататься на лошадях. Кроме того, на территории центра развернется ярмарка мастеров народных ремесел. Педагоги Православной Артели проведут несколько мастер-классов: витраж «Ангел», браслет на круге, соломенная птица. Записаться на мастер-классы можно по телефонам: 59-90-11 и 8-(980)-360-07-61.

КОГДА? ГДЕ?

19 февраля, с 11.00 до 14.00

П. Вятский Посад, ул. Южная, 1 «а»

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