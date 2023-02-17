Куда сходить на выходных, 18 и 19 февраля, в Орле

Фото: драмтеатр «Русский стиль»
В грядущие субботу и воскресенье жителям и гостям региона можно отправиться в театры, музеи, библиотеки или филармонию. Развлечения найдутся на любой вкус. В выходные в областном центре пройдут спектакли для взрослых и детей, концерты, а также будут работать различные выставки. Кроме того, гостей ждет праздник в Вятском Посаде. Культурные мероприятия «Комсомолка» собрала в афишу. Подскажем, куда сходить и что посмотреть на выходных, 18 и 19 февраля, в Орле.
В музее И.С. Тургенева открыта художественная выставка, объединившая тургеневский взгляд на русский быт. Экспонаты отражают творческие силы народа, его национальное своеобразие и его историю.
- Основную часть экспозиции составляют работы из собрания мастера декоративно-прикладного творчества из Москвы Стеллы Гончарук. Ее уникальные работы — ковер, скатерти, вышитые панно с изображением цветочных композиций и пейзажей, — выполнены в старинной технике «гобеленового шва», - отмечают организаторы.
Посетители познакомятся с подлинными материалами из фондов Орловского объединенного музея Тургенева. Они увидят полотенце с вышитым вензелем, по легенде принадлежавшее матери писателя, кружева и вышивку бывших крепостных Тургеневых из семьи Лобановых. В центре художественной выставки «Неувядающий букет» расположится инсталляция «Уголок рукодельницы» со станом для вышивки и другими инструментами для рукоделия.
КОГДА? ГДЕ? Выставка будет работать до 15 марта.
Ул. Тургенева, 11
(6+)
Спектакль по пьесе французского драматурга Жана-Франсуа Реньяра, написанной им в 1707 году, развернется на сцене Орловского академического театра имени Тургенева в субботу вечером. Сатирическая комедия увлечет зрителя откровенным юмором, каскадом фарсовых сцен, комических недоразумений, моментальных переодеваний и остроумных совпадений.
- Действие происходит в парижском доме «хилого старца». Бесчисленная родня ждет его кончины, чтобы завладеть богатым наследством. Но «жалкий старичок» умирать не торопится, а готов жениться на юной красавице Изабелле, перейдя дорогу влюбленному в неё Эрасту, своему племяннику. Эраст с помощью слуг Криспена и Лизетты затевает интригу против дядиных планов, - рассказали о постановке в ОГАТе.
Посмотрев спектакль, зрители все же узнают, кто же станет единственным наследником скряги Жеронта.
КОГДА? ГДЕ?
18 февраля, 18.00
Пл. Ленина, 2
(12+)
Юных зрителей на выходных ждут в Орловском театре кукол. В воскресенье там пройдет спектакль «Аладдин». Пьеса классика кукольной драматургии Нины Гернет была написана по мотивам арабских сказок из сборника «Тысяча и одна ночь».
В театре отметили, что знаменитый сюжет о прекрасной царевне Будур, отважном юноше Аладдине и волшебном Джинне, который исполняет все желания своего господина, придется зрителям по душе. Маленькие гости попадут в волшебный город с золотыми дворцами, полюбуются куклами в чудесных одеждах, насладятся магией сказочных превращений.
Постановка с магическим восточным колоритом заинтересует не только школьников, но и их родителей. Всех ждет настоящая восточная сказка с утонченной экзотической красотой и волшебством.
КОГДА? ГДЕ?
19 февраля, 11.00
Ул. Советская, 29
(6+)
В грядущее воскресенье вечером в зале Орловской государственной филармонии выступят мастера искусств из Москвы. На скрипке сыграет лауреат международных конкурсов, доцент Московской консерватории Родион Замуруев, а на фортепиано - член Союза композиторов России Виктор Чернелевский. В программе прозвучат произведения известных композиторов, таких как И.С. Бах, П. Хиндемит, И. Брамс, Л. Бетховен. Концерт проведет Ольга Гарбар. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 76-45-83 и 76-46-60.
КОГДА? ГДЕ?
19 февраля, 17.00
Ул. Ленина, 23
(6+)
В отделе краеведческих документов Орловской областной библиотеки им И. А. Бунина открыта выставка, посвященная 150-летию со дня рождения Федора Шаляпина. В зале Дворянского собрания в Орле великий русский оперный певец выступил в 1901 году. В экспозицию выставки вошли издания, посвященные пребыванию знаменитого певца на Орловщине.
- Экспозицию дополняет автобиографическая книга певца «Страницы из моей жизни» (Ленинград, 1990), 2-х томное издание «Летопись жизни и творчества Ф. И. Шаляпина» (Ленинград, 1984), где использованы архивные материалы, документы из частных собраний, рецензии, хроника, - рассказали в «Бунинке».
Также там представлено издание М. Янковского «Шаляпин», которое рассказывает о жизни и творчестве русского гения, великого певца и артиста.
КОГДА? ГДЕ?
Выставка будет работать до 15 марта.
Ул. Максима Горького, 43
(12+)
Веселая эксцентричная комедия об отношениях мужчины и женщины ждет зрителей в драмтеатре «Русский стиль» в воскресенье вечером. В центре постановки - обычные потерянные люди, которые оказались под влиянием жизненных обстоятельств. Их встреча отличается остроумными диалогами, которые захватывают своей непредсказуемостью.
- За один вечер героям предстоит прожить целую жизнь и понять, можно ли вырваться из той накатанной колеи, в которой они оказались. Так случайная встреча в парке оказывается неслучайной и даёт возможность понять друг друга и себя. Ведь главное – никогда не терять надежду, - отметили в театре.
КОГДА? ГДЕ? 19 февраля, 18.00
Ул. Тургенева, 18
(16+)
В это воскресенье гостей приглашают на празднование Сретения Господня в центр «Вятский Посад». Праздничная программа подготовлена как для взрослых, так и для детей. С 11.00 начнется праздничный концерт, на котором выступят яркие творческие коллективы. Затем посетителей ждут народные забавы на открытой площадке: забег в ведрах, бои подушками, командная пила, круговая гонка, бои на бревне и тир «Печка». В этих зимних играх можно поучаствовать всей семьей. Все желающие смогут прокатиться на ватрушках с залитой горки, а также покататься на лошадях. Кроме того, на территории центра развернется ярмарка мастеров народных ремесел. Педагоги Православной Артели проведут несколько мастер-классов: витраж «Ангел», браслет на круге, соломенная птица. Записаться на мастер-классы можно по телефонам: 59-90-11 и 8-(980)-360-07-61.
КОГДА? ГДЕ?
19 февраля, с 11.00 до 14.00
П. Вятский Посад, ул. Южная, 1 «а»
(0+)