Детство с приставкой "ка": педагог из Орла 20 лет воспитывает из обычных школьников настоящих кадетов

Сергей Швец - основатель кадетского движения в Орловской области Фото: Ольга СУПОНЕВА

На Посту №1, возле Вечного огня в сквере героев-танкистов Орла, дежурит Почетный Караул. В парадной форме, с военной выправкой, несут вахту кадеты. История кадетства в Орле длится уже 20 лет, стоит за ней человек неординарный, и «Комсомолке» довелось с ним пообщаться.

Сергей Швец – военный, подполковник запаса, основоположник кадетского движения на Орловщине, в свой 71 год обладатель золотого значка ГТО и всеобщий любимец детей. Сергей Анатольевич рассказал о том, тяжело ли сегодня воспитать достойное поколение, чем нынешние подростки отличаются от своих предшественников, почему его бывшие воспитанники приводят к нему на занятия уже своих детей. А еще о том, как разменяв восьмой десяток, ходить в походы, тренировать детей и побеждать в спортивных соревнованиях.

ИСТОКИ МУЖЕСТВА

За плечами у Сергей Анатольевича долгие годы военной службы. Поколесил по России, а в 1997 году осел с семьей в Орле, где сменил армейскую карьеру на работу учителем. Устроился в школу №2 учителем ОБЖ, где трудится и по сей день.

- Тогда я создал патриотический отряд «Истоки мужества». Прописал устав, выбрали командира, начали занятия, причем раз в неделю ребята ездили в учебный центр по гражданской обороне. Как-то постепенно подростки втянулись, стали проявлять интерес, - вспоминает Сергей Швец.

«Истоки мужества» и стали истоком кадетского движения на Орловщине. В 2002 году на базе школы, при поддержке МЧС, появился первый кадетский класс в регионе.

- Опыт перенимали в Брянской области, где уже была подобная практика. С коллегами съездили в командировку, посмотрели, как все устроено, после сам написал программу подготовки кадетов по аварийно-спасательному делу. Рассчитана она была на 10-й и 11-й класс. А у меня как раз был 10-й класс под руководством, помню, 13 ребят и 13 девчонок. Вот и решил опробовать программу на своих, - смеется преподаватель.

Родители школьников не были против. Скинулись, сшили форму. На первом посвящении присутствовали все директора орловских школ, представители МЧС. 26 ребят, обычные десятиклассники, стали кадетами. Стартовало обучение, которое складывалось из теории и практики, проходило оно на базе школы и на базе учебного центра МЧС.

- Летом мы ходили в пяти-шестидневные походы с палатками, чтобы отработать изученную за год теорию. Это и оказание помощи в природных условиях, и преодоление трудных участков местности, и наведение переправ, и лазание по горам, и ориентирование на местности, и спасение пострадавших, и форсирование оврагов, рек, - вспоминает Сергей Швец.

В этом году орловскому кадетству исполнилось 20 лет Фото: Предоставлено героем публикации

В общем, за дело военный взялся по-армейски, по-мужски. Кадеты отличались от своих сверстников. Занятия дали подросткам не просто теоретические знания, а такие практические навыки, которыми владеет не каждый взрослый. И в дальнейшем, в жизни не раз случались ситуации, когда, применив их на практике, молодые люди спасали человеческие жизни.

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

1 сентября 2022 года кадетскому движению на Орловщине исполнилось 20 лет. За эти годы работа дала свои плоды. Сергей Швец рассказал несколько случаев, когда кадеты проявили настоящее мужество, даже героизм.

- Была у меня воспитанница, Лиля. Однажды на ее глазах человек упал и повредил артерию. Кровь хлестала, взрослые стояли рядом, не зная, что делать. А Лиля тогда была в одиннадцатом классе. Она вспомнила занятия по медицине, взяла у кого-то из прохожих ремень, наложила как жгут, остановила кровь, потом передала пострадавшего скорой, - вспоминает историю спасения собеседник.

Это лишь один пример. Другая девушка, Настя, сумела предотвратить пожар, потушив китайский фонарик, залетевший на крышу. И еще важно, что многие ребята, будучи кадетами в школе, связывают в дальнейшем свою жизнь с благородными профессиями: становятся спасателями, врачами, сотрудниками военных и силовых ведомств. Кстати, та самая Лилия привела на занятия уже свою дочь. Службе Родине посвятил жизнь и сын Сергея Анатольевича.

Мечта основателя кадетского движения на Орловщине – организовать кадетский корпус. Ведь сегодня существует проблема нехватки времени: занятия проводятся как внеурочные, этого мало.

- Программа предусматривает не только изучение навыков из области МЧС и медицины. Есть в ней и этикет, и бальные танцы, и плавание. Но времени нам катастрофически не хватает, чтобы все освоить, - сетует преподаватель.

Для настоящих кадетов и впрямь важны не только навыки выживания,оказания помощи, азы медицины. Было такое, что орловские ребята участвовали во всемирных балах кадетских классов в Гостином дворе. Теперь на танцы далеко не всегда есть заветные часы.

К тому же сейчас кадеты МЧС - не только ученики постарше. Сергей Анатольевич разработал и получил лицензии на программы для занятий со школьниками среднего звена, и даже с учениками младших классов. Он уверен – военно-патриотическое воспитание нужно прививать с ранних пор. Даже в орловских детсадах теперь проходит посвящение в «Спасарики». «Спасарики» - еще не кадеты, но уже не простые малыши. а те, кто знает в своем крошечном возрасте многое о безопасности.

Педагог признается, что труд этот непростой, но благодарный. Сергей Швец – человек, который горит своим делом. Много непростых моментов, например, нехватка финансирования. Но уже удавалось несколько раз выигрывать государственные гранты, помогают по возможности и в региональном главке МЧС. Каких-то постоянных спонсоров у кадетского движения нет, считай, все своими силами.

Сейчас Сергею Анатольевичу уже 71. Хотя, общаясь с этим позитивным и активным человеком и не угадаешь, какие там цифры маячат в паспорте. Но мужчина присматривается к коллегам, окружению: кто-то же должен стать преемником.

Мечта Сергей Анатольевича - кадетский корпус Фото: предоставлено героем публикации.

- У нас занятия с ребятами длятся, например, час. А бывает, что и два пройдет, и три, а они меня не отпускают. И я же их не брошу. Мне супруга, благо она у меня женщина понимающая, говорит: ты без своих кадет уже не можешь. Я и не отрицаю – не могу, - делится Сергей Швец.

ЕСТЬ ОТЛИЧИЕ

Сергей Анатольевич не так давно стал обладателем значка ГТО, в своей возрастной категории сдал нормативы на золото. Но это еще что. Не так давно мужчина решил поучаствовать в «Тропе героев». На «тропе» новичкам не место, попробовать свои силы в сложной полосе препятствий, которую пройти нужно на время, выходят бывалые спортсмены и адепты ЗОЖа. Сергей Швец возьми, да и собери свою команду.

- Мы участвовали, конечно, в своей возрастной категории. Собрались три учителя ОБЖ, и все Сергеи Анатольевичи! Да и пробежали гонку. До золота не дотянули, а вот серебро завоевали – заслуженное второе место, - отмечает собеседник.

На вопрос о том, чем отличаются нынешние подростки от поколений девяностых, нулевых и даже десятых, педагог отвечает, что молодежи не хватает банальной физической подготовки.

– Кто знает, с чем это связано. Может питание, может экология. А может меньше нужно сидеть в телефонах. Мы же в свое время всегда на улице гуляли, играли. Вот и были здоровее. Так что повесил перекладину в классе, теперь подтягиваемся, - улыбается мужчина.

ИЗ ИСТОРИИ

Кстати, в Орле настоящий кадетский корпус раньше существовал. В 1843 году в городе был открыт Орловский Бахтина кадетский корпус. Он существовал до 1917 года. Отставной помещик, полковник Николай Бахтин пожертвовал средства на создание этого корпуса, Николай I принял деньги, пожаловал Бахтину звание генерал-майора и история кадетского корпуса началась. Орловский Бахтина кадетский корпус был одним из лучших военно-учебных заведений Российской империи.