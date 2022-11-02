Предупрежден, значит вооружен: в Орле отработали действия на случай разрушений

Учения хоть и прошли по сценарию, но условия были максимально приближены к реальным Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле продолжаются учения по гражданской обороне. В городе проверяют укрытия, тестируют систему экстренного оповещения, отрабатывают действия на случай разных ЧС и разрушений. 2 ноября местом для тренировки стали электроподстанция и хлебозавод. "КП" следила за ходом учений. Рассказываем, как это было.

Первый сценарий действий спасатели и представители других служб и ведомств отработали на одной из подстанций "Орелэнерго". По задумке, она оказалась выведена из строя. Электричество отключилось, без света осталось больше 70 тысяч жителей, 8 предприятий, больше сотни котельные и три десятка школ и детских садов. Начался пожар.

И огонь настоящий, как при реальном пожаре Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Обесточенные дома, предприятия и учреждения перевели на резервное питание. Огонь затушили, отработали действия по восстановлению оборудования и запуска его в обычном режиме.

Более масштабное действие развернулось на хлебозаводе. По замыслу, в здание попал снаряд, в зону поражения попали жилые дома. Согласно сценарию, были жертвы и раненые люди, а дома остались без света, воды, газа и тепла. Действовали участники учений хоть и по придуманной вводной, но в условиях максимально приближенных к реальности.

- На территории предприятия множественные очаги горения, под завалами оказались люди. К месту условной ЧС была направлены службы экстренного реагирования. Проводилась радиационная разведка местности. После чего дежурный караул ПСЧ-3 установил автоцистерны на ближайший пожарный гидрант, произвел разведку места ЧС и боевое развертывание. Для организации разведки и тушения сложно доступных очагов горения, находящихся в завалах, использовалась автолестница 2 пожарно-спасательной части, - рассказали "КП" о действиях в чрезвычайных условиях в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Помимо тушения пожара, нужно было спасать пострадавших из-под завалов. Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Помимо тушения пожара, нужно было спасать пострадавших из-под завалов. Рухнувшие стены завода поднимали с помощью гидравлического инструмента, в это время кинологи с их четвероногими питомцами, специально обученными, искали возможных пострадавших, очутившихся под обломками. Раненым оказывали первую помощь до приезда скорой.

Пострадавшим оказывали доврачебную помощь, затем их забрали в больницу медики Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Нашлась работа и полиции: экипажи ГИБДД организовали проезд транспорта в зону ЧС, перекрыли улицы для гражданских автомобилей, устроив объезд. Дежурила полиция и Росгвардия по периметру зоны происшествия, чтобы сюда не проникли посторонние и мародеры. Район ликвидации последствий происшествия оцепили.

- Руководителем ликвидации ЧС для обнаружения живых людей под завалами была объявлена «минута тишины». При этом на участках поиска были прекращены все работы, перемещения людей и техники, приостановлена работа двигателей и агрегатов. Это позволило обнаружить второго пострадавшего под завалом. Сотрудники СПСЧ его деблокировали и перенесли и в безопасную зону, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

На месте ЧС провели радиационную разведку Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

На место происшествия прибыли медики. Они оказывали всю необходимую помощь извлеченным из-под завалов людям. Затем их отправили в больницы.

Жителей близлежащих домов эвакуировали. На автобусах их отвезли в пункты временного размещения, в это время энергетики восстанавливали электроснабжение, подключали резервные источники питания. Газовики устраняли утечку голубого топлива на участке, оказавшемся в зоне разрушений, восстанавливали подачу газа в дома. В это же время на месте ЧП работала и оперативная группа следкома, а специалисты Ростехнадзора и Роспотребнадзора контролировали безопасность работы всех служб.

Кинологическим собакам удалось обнаружить под завалами пострадавших Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

- Так, условная ЧС была ликвидирована, а главное отработан алгоритм взаимодействия всех ведомств и организаций региона в случае реальной чрезвычайной ситуации, - подытожили в региональном главке МЧС.