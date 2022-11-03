Фестиваль национальных культур, книгодарение и концерты: как Орел отметит День народного единства

Орел отметит День народного единства. Фото из архива "КП" Фото: Ольга СУПОНЕВА

Праздник, объединяющий народ нашей многонациональной страны, мы отметим 4 ноября. В Орле в честь Дня народного единства пройдет фестиваль национальных культур, выставки, концертная программа, день книгодарения и другие события. Публикуем афишу на 3-4 ноября.

3 НОЯБРЯ

Накануне праздника в городе пройдут просветительские акции. В 9.30 в областной библиотеке для слепых им. Абашкина начнется познавательный час «От Руси к России». В 11.00 в Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева состоится VII Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». В 12.00 в Центральной городской модельной библиотеке им. Пушкина стартует исторический хронограф «Россия единством сильна». В 17.30 в Орловском городском центре культуры пройдет час познания в рамках работы книжно-иллюстративной выставки «Минин и Пожарский одной помечены судьбой!». Также 3 ноября в течение дня орловцы смогут поучаствовать в онлайн-викторине, посвященной Дню народного единства в группе «Центр молодежи «Полет» в социальной сети «ВКонтакте».

В этот же день орловцев и гостей города ждет областной фестиваль национальных культур «Россия всех объединяет». Он откроется в 13.00 в областном центре народного творчества. В 17.00 начнется основная программа фестиваля.

В 15.00 в мемориальной мастерской Курнакова будет организовано интерактивное мероприятие для младших школьников «Курнаков – гражданин и патриот». В это же время в Городском спортивно-оздоровительном центре орловцев и гостей города ждет спортивный праздник «Мы едины!».

В 18.00 в Орловском областном центре народного творчества состоится акция-концерт «Единство в наших сердцах».

4 НОЯБРЯ

Этот день начнется с крестного хода, который начнется от в 10.30 от гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО в 10.30. У этого события есть историческая подоплека: именно с иконой Казанской Божией Матери шло в наступление народное ополчение под предводительством Минина и Пожарского. Молитвенное шествие состоится в память о подвиге народного ополчения.

В 12.00 в Детском парке орловцам представят спортивно-танцевальную программу «Дружба народов». В это же время в Городском парке культуры и отдыха при участии артистов ансамбля танца «Славица» состоится концертная программа «Все мы – Россия!».

В 13.00 в Детском парке все желающие смогут поучаствовать в викторине, посвященной истории праздника «День народного единства: что стоит за праздничной датой?», а в 13.30 там же пройдет другая викторина «Широка страна моя родная».

В 15.00 в Городском парке культуры и отдыха орловцев ждет праздничная программа «Мое Отечество».

В 17.00 в Орловском областном центре народного творчества начнется областной фестиваль национальных культур «Россия всех объединяет». В это же время в Орловской государственной филармонии состоится концерт солистов филармонии «О России мы поем душой и сердцем».

В 18.00 в культурно-досуговом центре «Металлург» зрителей ждет патриотический концерт «Вместе мы едины».

В 19.00 в Орловском городском центре культуры пройдет концерт Филиппа Шияновского «Мы едины!».

Кроме того, в течение всего праздничного дня в Центре патриотического воспитания «Патриот-57» будет проходить самый масштабный обмен книгами в истории буккроссинга «День книгодарения», а в православных храмах Орловской области пройдут Богослужения во славу российского воинства и Молитва о Святой Руси.

В ДРУГИЕ ДНИ

С 1 по 5 ноября в Орловском краеведческом музее проходит цикл музейных уроков.

С 1 по 11 ноября в Орловском художественном училище им. Г. Г. Мясоедова открыта выставка, посвященная Дню народного единства.

10 ноября в Орловском государственном университете им. И.С. Тургенева пройдет молодежный форум «Мир без границ», в рамках которого пройдет интерактивная выставка национальных культур.