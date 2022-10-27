Если в доме протекает крыша: куда жаловаться в Орле

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО Фото: Архив "КП"

Сезон дождливой погоды в самом разгаре, и впереди еще несколько месяцев осадков, а потом и таяния снега. Правда, у капризов природы бывают и неприятные последствия. Если в доме протекает крыша, что делать и куда жаловаться в Орле? Рассказываем об алгоритме действий.

ЗВОНИТЬ В УК

Таял снег, шел дождь и вот по стенам или потолку заструилась вода. Первая инстанция, куда нужно обращаться - управляющая компания, обслуживающая ваш дом. Если обнаружена протечка, нужно позвонить диспетчеру и вызвать мастера. Убирать снег и наледь входит в обязанности УК. Также, как и содержать дом в надлежащем состоянии до момента, пока не придет время капремонта. Работы проводятся за счет средств, которые вносят жильцы в качестве платы за коммуналку.

Если по той или иной причине дозвониться и оставить заявку в управляющую организацию не удалось, можно сообщить о проблеме по телефонам Единой дежурно-диспетчерскую службы Орла: 43-22-12, 76-40-93.

По хорошему, управляшка должна провести ремонт крыши, но это в случае, если позволяет погода. Если же сделать полноценный ремонт нет возможности, то в ход пойдет латочный.

- К сожалению, при длительной эксплуатации кровли, он бывает не всегда эффективен. Когда латочный ремонт уже не в силах справиться с протечкой, проводится капитальный ремонт, - отмечают в горадминистрации.

ПИСАТЬ ОБРАЩЕНИЕ В ЖИЛИНСПЕКЦИЮ

В случае, если залатанная крыша все равно доставляет неприятности, нужно оставить заявку на капитальный ремонт: региональный правительством разработана программа по капремонту кровли многоквартирных домов. Эта работа финансируется за счет средств Фонда капремонта, в который делаются ежемесячные взносы жильцами.

Правда, прежде чем добиться ремонта, нужно еще получить заключение, для этого кровлю должны обследовать специалисты.Тут алгоритм действий следующий: пишем заявление, с просьбой провести обследование, в свою УК, а также в Управление жилинспекции. Указываем, что нужно провести обследование и выдать заключение о необходимости проведения капремонта. Далее это заключение попадает в администрацию города и дом включают в краткосрочную программу капитального ремонта.

- Заявка о включении многоквартирных домов в подпрограмму на соответствующий год на проведение капитального ремонта кровли будет подана в Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области в срок до 1 апреля текущего года. Такой срок регламентирован постановлением Правительства Орловской области, - рассказали в администрации Орла.

Телефон Управления жилинспекции Орловской области: 54-02-17. Адрес: ул. Московская, 159.