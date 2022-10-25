Фото: пресс-служба правительства региона

Орловец основал музей детского педального транспорта. В большую коллекцию вошли игрушки, о которых мечтали дети в СССР.

В Кремле 26 октября откроется музей, где представят самую большую коллекцию советского детского педального транспорта. Его основал житель Орловской области Олег Багров, сообщила пресс-служба правительства региона.

Посетителям предложат покататься на мини-трассе. Юные ребята 4-7 лет смогут попробовать управлять моделями мини-автопрома: машинками «Москвич», «Урал», «Малыш», «Нева», «Зиронька», «Радуга», «Орь». Любители внедорожников сядут да руль «Муравья». Можно будет опробовать мотороллер «Крошка», самолет «Ракета» и другие образцы.

Фото: пресс-служба правительства региона

Помимо поездок на мини-трассе, гуляя по музею, можно узнать множество необычных фактов из истории всего советского автомобилестроения, включая педальный транспорт. Основатель музея Олег Багров рассказал, что подготовка к открытию заняла двухлетку. Все это время он искал и реставрировал экспонаты, продолжает делать это и сейчас. Они иллюстрируют историю становления и развития производства советской игрушки.

–Для меня было важно не просто показать свою коллекцию, а создать полноценный музей, который будет не только служить хранилищем социальной памяти, но и выполнять исследовательские и образовательные функции, воспитывать в детях патриотизм. Эти машинки – часть советской эпохи. Они помнят нас ещё маленькими и могут многое рассказать молодому поколению о нашем детстве и истории довоенного, военного и послевоенного периодов СССР, – рассказал Олег Багров.

Также Багров сообщил, что изучал опыт технических музеев не только в нашей стране, но и за рубежом – в Европе. Приходилось общаться и с коллекционерами, которые по крупицам собрали «осколки нашего общего наследия».

Когда? Где?

26 октября в 13.00

Москва, Измайловское шоссе, 73 Ж.

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