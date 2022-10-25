В администрации Орла рассказали, как вести себя во время эвакуации

Фото: пресс-служба администрации города Орла

В администрации Орла рассказали, как вести во время эвакуации. В памятке указан порядок действий и что нужно взять с собой.

Пресс-служба городской администрации опубликовала памятку, где рассказано о том, что необходимо делать, при химической, биологической или радиационной аварии, а также при угрозе природного характера. В администрации предупредили, что памятка не является сигналом к панике, однако ознакомиться с публикацией должен каждый.

Эвакуация может проводиться при аварии катастрофе, стихийном бедствии или в случае военных действий. Администрация сообщила, что местные жители интересуются, как вести себя при химической, биологической, радиационной катастрофе, или другом ЧП.

Сначала нужно подготовить документы и вещи, уложить их в чемодан или рюкзак. В базовый возможный набор для «тревожного чемоданчика» может войти: аптечка, фонарик и батарейки, минирадиоприемник или сотовый телефон с функцией радио, универсальный нож, охотничий нож, запас еды и воды на 3-е суток, нижнее белье и носки, свисток (чтобы звать на помощь), охотничьи спички, сухой спирт, газовые зажигалки, ремонтный комплект (нитки, иголки), одноразовая посуда и средства гигиены.

При получении сигнала о начале эвакуации нужно: оповестить соседей, родных и знакомых, взять с собой «тревожный чемоданчик», к каждой сумке прикрепить ФИО, адрес постоянного места жительства и пункта назначения, дошкольникам – вложить в карманы или пришить к одежде. До того, как уйти из жилища, нужно выключить газ, воду, закрыть окна, форточки, двери на замки и направиться к назначенному времени на сборный пункт, указанные в сообщении для регистрации и убытия в безопасное место.

– Эвакуация - это централизованное, общее мероприятие, которому подлежат не все категории граждан. Тем, кому будет объявлено о ней, необходимо явиться на сборный эвакуационный пункт, о котором также будет сообщено в случае ЧС, пройти процедуру регистрации, а затем убыть в безопасный район области, пешим ли ходом, на авто- или жд-транспорте», - рассказал главный специалист отдела по делам ГО и ЧС управления по безопасности администрации Орла Василий Миронов.

Запрещается оставаться в помещении, из которого проводится эвакуация, возвращаться туда, откуда вас эвакуировали без разрешения спецорганов. Действовать необходимо в соответствии с полученными указаниями.

При получении сигнала о химической, биологической или радиационной аварии стоит привести в готовность средства защиты органов дыхания в виде противогазов, респираторов, ватно-марлевых повязок и противопыльных масок, затем плотно закрыть все окна и двери, после чего занять защитное сооружение, взять документы, запас продуктов и воды.

В случае отсутствия защитного сооружения, нужно отключить вентиляцию и электроприборы, провести герметизацию помещения, плотно закрыть окна и двери, заклеить вентиляционные люки. Также стоит надеть средства защиты дыхания и держать приемники включенными, находиться в помещении до получения указаний.