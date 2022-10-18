В Орле подрядчик Красного моста работает «на свой страх и риск»

Фото: пресс-служба администрации города Орла

О проблемах Красного моста шла речь 17 октября на заседании профильного комитета по экономике и градостроительству в Орловском облсовете. О ситуации с мостами докладывал начальник управления строительства дорожного хозяйства и благоустройства города Орла Алексей Мельников.

– Представленной информации в прошлый раз оказалось недостаточно, поэтому принято решения заслушать эти вопросы еще раз, - так предоставил слово председатель комитета Юрий Ревин представителю администрации.

Начальник управления напомнил, что для завершения работ заключен контракт с Московской фирмой «Уваровская ПМК-22», которой уже перечислили аванс в размере 152,8 миллиона рублей или 10% от цены контракта.

– Общий объем средств, направленных в 2022-2023 годах составляет 1 миллиард 757 миллионов. Срез города Орла – 5,12 миллиона рублей. В текущем году предусмотрено финансирование в размере 457 миллионов рублей, в 2023 году – 1 миллиарда 319 миллионов, - отметил Мельников.

12 мая текущего года, согласно документу, размер аванса увеличился до 70%. Уже 20 мая департамент транспорта направил заявку на проведение дополнительного платежа по авансу в размере 182,3 миллиона рублей, которые также были перечислены.

Мельников сообщил, что на данный момент завершен ряд работ, в частности по монтажу коммуникационного моста, полностью смонтирована теплотрасса, подключено освещение рядом с коммуникационным мостом. На объекте работают около 100 человек и 11 единиц техники, а трансляция ведется на официальном сайте администрации. Затем последовали вопросы. Первый момент, заинтересовавший депутатов, касался документации, а именно, когда она была запущена на экспертизу.

– Экспертиза загружена была 1 сентября. Но она по процедуре проходит проверку, а затем после устранения всех замечаний заключается договор о прохождении, она оплачивается, а дальше мы получаем целое заключение, - ответил начальник.

Депутат Виталий Рыбаков возмутился тем, что на эту экспертизу уходит большое количество времени, а в это время строительство продолжается.

– Месяц будут ее смотреть, месяц на завершение, а как тогда без экспертизы сейчас проводят работы?, - спросил депутат.

Алексей Мельников объяснил, что по экспертизе идет проверка достоверности сметы. И в случае с Красным мостом речь не идет о существенных конструктивных изменениях, которые могут затронуть вопросы безопасности.

Позже последовал вопрос о шуме в ночное время. Как известно, рабочие на Красном мосту трудятся и в светлое, и в темное время суток.

– В мой адрес было направлено несколько обращений по этому вопросу, которые дублировались в надзорные органы, которые могут производились инструментальный контроль уровня шума. Данных о том, что норматив был нарушен подрядчиком, у нас нет, - сказал Алексей Мельников.

Мельников отметил, что строительные работы, ведущиеся с нарушением закона Орловской области «О тишине», противоречат действующему законодательству, поэтому вопрос о шуме он перенаправил представителю подрядной организации, который недавно вернулся со стройки.

Перед уходом с трибуны, председатель комитета уточнил о строгом делении строительных работ. Представитель управления в ответ сообщил, что они действительно делятся на шумные и бесшумные.

– Мы ничего не скрываем, вообще в любое время можете прийти на объект, чтобы быть в курсе дел. Все открыто, мы ни от кого не закрываемся, - сообщил депутатам представитель подрядной организации. Рыбаков не согласился с тем, что на объекте работает 120 человек и 25 единиц техники.

– Я в открытом доступе смотрел с интервалом час-полтора, я там столько не насчитал. И даже под мостом, - посетовал депутат Рыбаков.

В ответ строитель сказал, что 120 человек – общее количество разноплановых специалистов, работающих на объекте. Это и представители подрядной организации, и рабочие под мостом, и другие трудящиеся.

– Вы проводите сегодня, готовите процентовки, вы сдаете их, отчитываетесь?, - поинтересовался председатель комитета.

– Самих процентовок нет, есть исполнительная документация на все виды работ, которые мы делаем. Она проверяется и подписывается заказчиком, - ответил представитель подрядчика.

По его словам в данный момент процентоваться они не могут, поскольку сейчас корректируется достоверность сметной стоимости и проекта в целом. План-график ремонта моста есть, он выполняется, а в случае появления дополнительных работ для укрепления моста не должно возникнуть проблем со сроками. После строитель рассказал, что на данный момент часть работ ведется без утвержденного Главгосэкспертизой плана работ. Сейчас проводится проверка сметной стоимости.

– Да, эти работы действительно ведутся без утвержденного проекта. То есть, проект, он существует, но эти работы мы не сможем запроцентовать, пока не проведем корректировку проекта. Эти работы делаются на свой страх и риск. Чтобы не остановить строительство, стараемся идти вперед, - сообщил представитель «Уваровская ПМК-22».

Первоначальная цена контракта увеличится почти на треть – с 1,6 миллиарда рублей до 2,1 миллиарда рублей. Сроки сдачи моста сдвинуться не должны, а представитель подрядной организации пообещал пройти экспертизу. Итогом заседания стало вынесение темы на ближайшую сессию областного совета.