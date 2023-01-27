Выходные в Орле: куда сходить 28 и 29 января

Фото: Ирина Кабанова

В конце этой рабочей недели в областном центре жителей и гостей региона ожидают различные культурные мероприятия. Свои двери для посетителей распахнут музеи, театры, филармония. Субботу и воскресенье можно с пользой провести, сходив на концерт, спектакли, выставки. Также можно научиться чему-то новому на занятных мастер-классах. «Комсомолка» собрала эти события в афише. Расскажем, куда сходить и что посмотреть на выходных, 28 и 29 января, в Орле.

СУТЬ ВЕЩЕЙ

В музее изобразительных искусств открылась выставка произведений из коллекции художника-графика Вячеслава Ромашова. Автор является членом Союза художников России, участвовал в областных, межрегиональных, всероссийских и международных художественных выставках. В Орловской области и Москве было организовано более 20 персональных выставок Вячеслава Ромашова. Выставка «Суть вещей» станет юбилейной. В нее войдет ретроспектива с 1980-х годов и работы последних лет.

- В составе экспозиции около 180 произведений, выполненных в техниках меццо-тинто, офорт, гравюра на пластике, пастель, акварель и других. Многие из них образует целые серии. Это книжная графика и станковые работы: изображения старинных храмов Орловского края, других российских городов, ироничные натюрморты, памятная графика, притчи, юмористические открытки, открывающие богатство граней таланта их автора, - рассказали про выставку в музее.

Произведения художника находятся в собраниях орловских музеев, музея М. А. Булгакова в столице, Белгородского музея изобразительных искусств, Башкирского государственного художественного музея им. М. В. Нестерова в Уфе, музея замка Палеологов в итальянском городе Акви-Терме. Помимо российских частных коллекций, работы Вячеслава Ромашова попали и в зарубежные.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка работает до 19 февраля.

Ул. Октябрьская, 29

(0+)

ВОСЕМЬ ЛЮБЯЩИХ ЖЕНЩИН

Ироничный детектив по произведению французского драматурга Робера Тома можно посмотреть в субботу вечером в Орловском академическом театре имени Тургенева. На сцене встретятся восемь абсолютно разных женщин, каждая со своим характером, нравом и темпераментом.

- Между ними нет, казалось бы, ничего общего. Ничего. Кроме одного: все они, каждая по-своему, влюблены в таинственного мужчину, чьё существование до самого финала остается под вопросом, - отметили в ОГАТе.

КОГДА? ГДЕ?

28 января, 18.00

Пл. Ленина, 2

(14+)

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПОСИДЕЛКИ

Очередной праздник выходного дня пройдет в конце недели в Духовно-патриотическом центре «Вятский Посад». Для гостей приготовили программу с песнями, колыбельными, потешками и увлекательными играми. Кроме того, у всех желающих появится возможность записаться в фольклорный ансамбль «Вятушка», руководит которым педагог дополнительного образования Виктория Верижникова.

КОГДА? ГДЕ?

29 января, 12.00

П. Вятский Посад, ул. Южная, 1 «а»

(5+)

МОРОЗКО

Маленьких зрителей ждут на спектакль по произведению В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович» в Орловском театре кукол. Сказка о чудесах, которые случаются в волшебную зимнюю пору, о добре и зле, где справедливость обязательно восторжествует, придется по душе юным зрителям.

- Бедную падчерицу мачеха в сильный мороз отправила в лес за ягодами, где девочке повстречался Морозко. За доброту и кроткий характер получила падчерица от него в награду щедрые подарки – меха да драгоценности, - рассказали о постановке в театре кукол.

А что достанется злой, завистливой и ленивой дочке мачехи, ребята узнают от главных героев сказки. Спектакль с волшебной музыкой перенесет всех в зимний лес.

КОГДА? ГДЕ?

29 января, 11.00

Ул. Советская, 29

(0+)

ХИТРОУМНАЯ ВЛЮБЛЕННАЯ

Страстную комедию испанского автора Лопе де Вега в жизнь воплотят актеры на сцене Орловского академического театра имени Тургенева. С колоритными песнями и танцами под звуки гитары герои спектакля перенесут зрителя в Испанию, где безумно влюбленная молодая девушка прибегает к различным уловкам, чтобы устроить свое счастье.

- Головокружительный сюжет затягивает и кажется, что героям никогда не выбраться из недоразумений и интриг хитроумной влюбленной, но ночь уступает место дню, а ревность склоняется перед любовью, старик уступает место молодому, и каждый герой вместе со зрителями найдет в этой истории свое сердце, - отметили в ОГАТе.

КОГДА? ГДЕ?

29 января, 18.00

Пл. Ленина, 2

(12+)

ЗДЕСЬ ХОРОШО!

В субботу вечером, 28 января, в зале филармонии пройдет концерт «Здесь хорошо!». Для слушателей споют Елизавета Горенштейн и орловский певец Павел Поляков. Партию фортерпиано исполнит столичный музыкант Алексей Подчуфаров. В программу войдут романсы Сергея Рахманинова, а также популярные романсы конца ХIХ - начала ХХ веков. На интересующие вопросы ответят по телефонам: 76-45-83 и 76-46-60.

КОГДА? ГДЕ?

28 января, 18.30

Ул. Ленина, 23

(6+)

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА

С 19 января в областном выставочном центре открыта персональная выставка Анатолия Костяникова. Автор - заслуженный художник страны, Почётный член Российской академии художеств. Выставка приурочена к 65-летию со дня рождения мастера. Анатолий Костяников создает исторические картины, портреты, пейзажи и натюрморты.

- В созданных им художественных образах видно стремление к гармонии, внутренней чистоте и благородству, а удивительное чувство колорита, ритма и пластики позволяет создавать ассоциативные и фигуративные произведения, - рассказали про экспозицию организаторы.

На выставке представлена сотня работ художника, которые являются продолжением ранее представленных на региональных и всероссийских выставках проектов.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка работает до 12 февраля.

Ул. Салтыкова-Щедрина, 33

(6+)