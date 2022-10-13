Увековечены в граните: имена орловцев, погибших в СВО, запечатлели на памятнике

Имена семерых орловцев, участвовавших в СВО, запечатлены в граните

На гранитной плите памятника воинам-интернационалистам в Орле появились новые имена. Теперь здесь высечены и увековечены фамилии и инициалы жителей города, погибших во время выполнения задания в зоне Специальной военной операции на Украине. Это семеро мужчин: Егор Канатников, Артур Шадрин, Никита Матюшев, Роман Овешников, Руслан Минязев, Сергей Комиссаров, Игорь Савин.

Сам памятник был открыт в 2010 году на пересечении Наугорского шоссе и улицы Матросова. Здесь, на гранитных стелах, нанесены имена 202 солдат, выходцев из Орловской области, погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах. К этому месту горожане приносят цветы в памятные даты, проводят митинги, вспоминают тех, кто сложил головы, выполняя боевое задание. Выгравировать имена семи орловцев, участвовавших в СВО, взялась на добровольных началах предприниматель из Орла Ирина Канатникова: профиль ее мастерской как раз работа с камнем. Первым увековечивали в граните имя однофамильца Ирины - Егора Канатникова.

- Первая фамилия, которую мы наносили — Канатников. Мой однофамилец... Это смешанные чувства: горесть и гордость. Когда сегодня все подряд бегут из страны, боясь получить повестку, эти ребята пошли служить по контракту – намеренно. Эмоции сложно передать. Но в первую очередь – гордость за наших ребят. За настоящих Героев. Словами это не выразить, - поделилась Ирина Канатникова.

Женщина рассказала, что процесс нанесения надписи на гранит - работа сложная, состоит из нескольких этапов: снять лекало, выстроить макет в специальной программе, создать трафарет. Гравировку художник наносит вручную или аппаратом, каждая буква, знак высекаются отдельно. В завершении вручную надпись покрывают краской. Семь имен орловских бойцов наносили Ирина и ее коллеги на гранитную плиту неделю.

- Было несколько сложностей, связанных с работой на улице. Во-первых, погодные условия: ждали, когда закончатся дожди и камень высохнет. Во-вторых, материал статичен, закреплен. В цеху мы можем положить плиту, как удобно мастеру, под его руку. Здесь, конечно, сложнее. Она еще относительно высоко расположена. В нашей практике встречались случаи, когда приходилось работать лежа, - поделилась Ирина.

Женщина отмечает, что выполненную работу она считает самой значимой за время деятельности ее мастерской.