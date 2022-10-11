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В Орловской области возбудили уголовное дело после отравления четырех человек угарным газом. В квартире обнаружены тела двоих мужчин и двоих женщин.

Следственные органы провели проверку и возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Тела четырех человек были обнаружены 10 октября 2022 года около 22.00 в одной из квартир многоквартирного дома в поселке Зареченский Орловского района.

По данным следствия, обнаружены тела двоих мужчин и двоих женщин, проживавших в этой квартире. У них были признаки отравления угарным газом. На месте работали и следователи-криминалисты. Они провели осмотр и изъяли важные для следствия вещественные доказательства, в том числе газовое оборудование, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Проводит проверку и прокуратура. На место происшествия выезжал и прокурор Орловского района. Расследование находится на контроле у надзорного ведомства.

– Кроме того, прокуратурой будет проверено соблюдение законодательства в сфере ЖКХ, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входит контроль за эксплуатацией газового оборудования в многоквартирных домах, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В настоящее время собираются доказательства. Расследование уголовного дела продолжается. Если появятся основания, будут приняты меры прокурорского реагирования.

К сожалению, подобные трагедии, уносящие жизни людей, время от времени случаются как на Орловщине, так и в других регионах страны. Так, на Новый год-2022 двое мужчин скончались после отравления газом в бане в республике Татарстан. В прошлом месяце в Тюмени сразу семеро человек отравились угарным газом, все уцелели. В этом же городе весной текущего года обнаружили тело мальчика и его отца. Остальных членов семьи – мать и двоих детей госпитализировали медики.