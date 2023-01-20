Куда сходить на выходных в Орле, 21 и 22 января

Фото: Ирина Кабанова

К завершению подошла очередная рабочая неделя. В субботу и воскресенье можно посетить выставки и мастер-классы, посмотреть спектакли или сходить на концерт. Занятие найдется для детей и взрослых. Культурные мероприятия для жителей и гостей региона «Комсомолка» собрала в еженедельную афишу. Расскажем, куда сходить, чему научиться и что посмотреть в Орле на выходных, 21 и 22 января.

КОНЦЕРТ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ ВЫСОЦКОГО

В это воскресенье в универсальном читальном зале Орловской областной библиотеки им И. А. Бунина пройдет концерт «Завтра у меня день рождения…». Мероприятие посвящается 85-летию со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Для гостей библиотеки концертную программу подготовил клуб любителей творчества поэта под руководством Владимира Жуликова.

- На концерте, в исполнении членов клуба и гостей вечера, прозвучат стихи и песни Высоцкого о любви, о дружбе, о войне, песни из кинофильмов, написанные им в разные годы, а также песни, посвященные самому Высоцкому, авторские сочинения участников мероприятия, поэтическо-музыкальные и театральные композиции по творчеству поэта, - рассказали о мероприятии в Бунинке.

КОГДА? ГДЕ?

22 января, 15.00

Ул. Максима Горького, 43

(12+)

ЛЕНИНГРАДСКАЯ БЛОКАДА

С 19 января в Туристском информативно-выставочном центре открыта выставка «Ленинградская блокада в объективе советских фотокорреспондентов». На ней представлены 85 уникальных снимков, на которых изображены солдаты, матросы, народные ополченцы, уходящие на фронт, наступление армий и победное шествие домой.

- Представленные работы фронтовых фотографов уникальны, потому что в годы войны и блокады для съёмок нужно было иметь специальное разрешение от военного командования. Фотографы рисковали жизнью и делали бесценные кадры во время артобстрелов и пожаров. Не хватало камер, плёнки, материалов для проявки и печати — приходилось выкручиваться, - отмечают организаторы.

Немалую часть экспозиции занимают фотографии Всеволода Тарасевича. Автора прозвали фотолетописцем блокадного Ленинграда. Он проводил съёмки на Дороге жизни, на Невском пятачке и, конечно, в самом осаждённом городе.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 12 февраля.

Ул. Салтыкова-Щедрина, 33

(12+)

НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ

Сценическую версию одноименной повести Гоголя можно посмотреть в театре «Свободное пространство». Режиссер, заслуженный деятель искусств России, Александр Плетнев в постановке покажет зрителям всем знакомую историю о капризной красавице Оксане, удалом кузнеце Вакуле, Черте, закрутившем пургу, ведьме Солохе, Царице, пожаловавшей свои черевички за искреннее и смелое слово.

- Каждый пришедший на спектакль обязательно откроет для себя новые неведомые стороны известного сюжета. А песни, пляски, юмор, пронизанный любовью к человеку, обязательно найдут отклик в зрительских сердцах, уставших от серых будней, помогут погрузиться в красочный мир театрального праздника и поверить в торжество любви, добра и света! Реальность и фантастика, святочная красочность и веселье создают праздничное настроение зрителям, - рассказали о спектакле в «свободном пространстве».

КОГДА? ГДЕ?

21 января, 18.00

Пл. Карла Маркса, 2

(12+)

СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА И БРАТЕЦ ИВАНУШКА

На выходных юных зрителей приглашают в Орловский театр кукол. В воскресенье там можно посмотреть спектакль по мотивам знаменитой русской народной сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Ребят познакомят с главными героями, они узнают о том, к чему привело непослушание Иванушки, которое чуть не погубило его сестру. Несмотря на то, что Ведьме удастся обмануть всех героев спектакля, сказка все же закончится хорошо. Ведьма превратится в ворону, а козленочек вновь станет Иванушкой.

КОГДА? ГДЕ?

22 января, 11.00

Ул. Советская, 29

(0+)

ТВОРИ, ИЗОБРЕТАЙ, ВОПЛОЩАЙ!

Новая книжная выставка открылась в отделе производственной литературы областной библиотеки имени Бунина 16 января. Посетители узнают, как появился первый самолет, пароход, автомобиль и другая техника. Экспозиция «Твори, изобретай, воплощай!» поведает о значимых изобретениях в разные времена, а также расскажет о том, как возникла и реализовалась идея создания технических новинок у их авторов.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка работает до 1 февраля.

Ул. Максима Горького, 43

(12+)

ВЕЧЕР В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

В это воскресенье вечером в концертном зале ОГИК пройдет концерт джазовой музыки. Перед зрителями выступит выдающийся бразильский джазовый гитарист и певец Жоандер Сантос вместе с пианисткой, аранжировщиком и композитором из Москвы Натальей Скворцовой. Со сцены любители джаза услышат звуки гитары и фортепиано. Вести концерт «Вечер в Рио-де-Жанейро» будет Ольга Гарбар.

КОГДА? ГДЕ?

22 января, 18.30

Ул. Лескова, 15

(6+)

УЖИН ПРИ СВЕЧАХ

Этот спектакль был поставлен по пьесе братьев Стругацких «Жиды города Питера». На выходных постановку можно посмотреть в драмтеатре «Русский стиль».

- Однажды в обычной квартире обычного дома погас свет. В темноте, разгоняемой только свечами, Чёрный Человек вручает жильцам повестку с обращением к «богачам города». Ею предписывается собрать личные вещи, оставить дома все сбережения и драгоценности и явиться в указанное место – на стадион. Подобные повестки получают и соседи: «жиды», «дармоеды», «распутники», - рассказали о сюжете в театре.

Герои до конца не верят в реальность происходящего: одни отнеслись к повестке с юмором, а другие – с отчаянием. Детективная интрига пьесы закручивается лихо, а разобраться, где правда становится все сложнее.

КОГДА? ГДЕ?

21 января, 18.00

Ул. Тургенева, 18

(16+)

РОСПИСЬ ФУТБОЛКИ

В воскресенье в Духовно-патриотическом центре «Вятский Посад» пройдет праздник выходного дня. Православная артель приглашает всех желающих на необычный мастер-класс. Участников занятия научат расписывать футболку. Мастер-класс проведет педагог дополнительного образования, мастер по текстилю Ольга Соколова. Узнать подробности и предварительно записаться на мероприятие можно по телефону: 8-980-360-07-61.

КОГДА? ГДЕ?

22 января, 12.00 и 13.00

п. Вятский Посад, ул. Южная, 1 «а»

(7+)