Выходные в Орле: куда сходить 8 и 9 октября

Фото: Ольга Супонева

Как обычно на выходных жителей и гостей Орла ожидают различные мероприятия, которые заинтересуют как взрослых, так и детей. «Комсомолка» собрала их в афише. Расскажем, куда сходить, что посмотреть и чему научиться в конце недели, 8 и 9 октября.

БЕЗМЕРНАЯ В МИРЕ МЕР

В зале периодики Орловской областной библиотеки имени Бунина с 3 октября работает выставка, посвященная 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой. Посетители смогут изучить газетно-журнальные статьи о воспоминаниях из жизни талантливой поэтессы «серебряного века», познакомиться поближе с ее снимками и стихотворениями.

- Ее произведения проникнуты любовью, в них ее душа – страдающая, мятущаяся и крылатая. Свои самые сокровенные чувства и мысли она выражала в открытой и доверительной форме. Стихи Марины Цветаевой любят и читают до сих пор, - отметили в Бунинке.

В экспозицию выставки вошли материалы из таких периодических изданий как «Вопросы литературы», «Литература в школе», «Вопросы философии», «Смена». Все они отражают яркие моменты биографии Марины Цветаевой. А почитать о проблематике стихотворений поэтессы можно будет на страницах журналов «Уроки литературы» и «Русская словесность».

КОГДА? ГДЕ?

Выставка работает до 17 октября.

ул. Максима Горького, 43

(12+)

БРЕСТСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

В конце недели, 7 и 8 октября, на сцене Орловского театра кукол выступят артисты Брестского академического театра драмы. Зрителям они представят два спектакля. Один из них называется «Заходит Андроид в бар». Постановка расскажет про удивительный мир будущего.

- Героиня спектакля Эллен – колонистка на Марсе. И её одиночество на красной планете скрашивает только андроид Рори. Легко забыться и представить, что Рори на самом деле человек. Представить, что он чувствует боль, влюблённость и радость, как обычные люди, - рассказали о постановке организаторы.

Второй спектакль по мотивам известной сказки Шарля Перро «Кот в сапогах» порадует юных зрителей. На сцене появятся всеми любимые герои. Правда, сама история немного изменилась. Король решает выдать замуж свою дочь за злодея. Сплотившись, верные друзья будут спасать принцессу от злого людоеда.

КОГДА? ГДЕ?

ул. Советская, 29

«Заходит Андроид в бар» 7 октября, 19.00

(16+)

«Кот в сапогах» 8 октября, 11.00

(6+)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕКСТИЛЬНОЙ БРОШИ

Творческий мастер-класс выходного дня пройдет в Духовно-патриотическом центре «Вятский Посад» в это воскресенье. В Православной Артели гости смогут смастерить текстильную брошь «Зайчик». Руководить процессом будет мастер декоративно-прикладного искусства Татьяна Байкова. На занятии ребята изучат особенности оформления текстильных украшений, узнают секреты их изготовления. А после мастер-класса у них появится уникальная авторская брошь с оригинальным дизайном, сделанная своими руками. Подробнее о мероприятии можно узнать по телефону: 8-980-360-07-61.

КОГДА? ГДЕ?

9 октября, 12.00

п. Вятский Посад, ул. Южная, 1 «а»

(7+)

МОЛОДЫЕ МАСТЕРА ИСКУССТВ

На выходных в зале филармонии выступят столичные музыканты. Лауреаты международных конкурсов Сергей Поспелов и Маргарита Поспелова порадуют слушателей игрой на скрипке и фортепиано.

- В концертной программе, посвященной празднованию векового юбилея Московской государственной академической филармонии, прозвучат произведения Крейслера, Грига, Паганини, Мендельсона, Венявского,- рассказали в Орловской филармонии.

Ведущей концерта будет лектор-музыковед Ольга Гарбар.

КОГДА? ГДЕ?

9 октября, 17.00

ул. Ленина, 23

(6+)

НАТАШИНА МЕЧТА

На спектакль-исповедь зрителей приглашают в театр «Свободное пространство». На сцене актеры расскажут истории жизней двух девушек. Одна из них – отличница из хорошей семьи, а другая – выросла в детском доме. И вот в их жизни появляется первая любовь…

- Молодой драматург Ярослава Пулинович написала текст, обжигающий правдой и страстностью. Написала про сегодняшних девчонок, про их мечты, отчаяния, сомнения, про их желание любить и быть любимой, и в то же время, про их готовность вцепиться сопернице в горло, - рассказали о постановке в «Свободном пространстве».

КОГДА? ГДЕ?

8 октября, 18.00

пл. Карла Маркса, 2

(12+)

КОДАНИТИ

В арт-пространстве «Культурист» открылась выставка работ художницы Надежды Войновой. Автор отучилась в орловском художественном училище, где и получила классическое живописное образование. В начале своего творческого пути Надежда побывала во многих странах мира. Там она искала свой особый творческий стиль. В своих картинах художница начала все больше обращаться к женской теме.

- Женское одиночество и поиск выразительных форм - отличительная черта ее творчества. Особенно интересна и своеобразна последняя серия работ, выполненная в манере сухой кисти. В этих работах видно высокое мастерство художницы и ее оригинальность. – отозвались о выставке организаторы.

КОГДА? ГДЕ?

9 октября, 17.00

ул. Ленина, 1 (цокольный этаж)

(0+)

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА В АРТ-КВАРТАЛЕ И «КУЛЬТУРИСТЕ»

Новый образовательный сезон в проектах Арт-квартал и «Культурист» откроют в эту субботу, 8 октября. Для гостей мероприятия подготовили насыщенную программу. В нее вошел моно-спектакль по пьесе «Вся правда о моем отце» режиссера Игоря Черкашина. В главной роли на сцене выступит актриса ОГАТа имени Тургенева Елена Плотникова. А после спектакля можно будет пообщаться с самим режиссером. Вечером, в 18.00, там же выступит московская группа с авторской музыкой «Юля Чек». После концерта стартует Ночь кино. Вместе гости мероприятия посмотрят кинотрилогию «Властелин колец».

КОГДА? ГДЕ?

8 октября, 16.00

Ул. Ленина, 1

(16+)

КОЗА-ДЕРЕЗА

С детьми на выходных можно сходить на веселую кадриль «Коза-дереза» в академический театр имени Тургенева. Поучительный спектакль про хитрую козу-обманщицу расскажет юным зрителям о том, что ложь до добра не доводит.

- Купил однажды Дед Козу-дерезу, такую добрую да сговорчивою. И казалось, жить они будут долго и счастливо. Да не тут-то было. Обманула она и Бабку добрую и Внучку-помощницу, а после и за Деда принялась, - рассказали о спектакле в ОГАТе.

КОГДА? ГДЕ?

8 октября, 12.00

пл. Ленина, 2

(6+)