Выходные в Орле: как провести 14 и 15 января

Фото: Ирина Кабанова

В грядущие субботу и воскресенье жителей и гостей региона ждут разные культурные мероприятия. Можно послушать живую музыку, посмотреть спектакль или посетить выставку. Эти мероприятия «Комсомолка» собрала в традиционную афишу. Подскажем, куда сходить и что посмотреть в Орле, 14 и 15 января.

ДВА ВЕКА РУССКОЙ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ

В музее писателей-орловцев работает выставка, посвященная становлению и развитию науки о русской народной культуре в XIX–XX столетиях. В экспозицию вошли редкие и уникальные издания по русскому фольклору. В выставочном зале представлены экспонаты фольклористической книжной коллекции объединенного литературного музея И.С. Тургенева.

- На выставке можно увидеть первые прижизненные издания классиков русской науки о фольклоре — Ф.И. Буслаева, А.Н. Афанасьева, В.Ф. Миллера и многих других. В витринах выставлены сборники различных жанров устного народного творчества, каждый из которых стал событием в истории русской науки и культуры. Особую ценность представляют книги с автографами выдающихся ученых, экземпляры из мемориальных библиотек писателей-орловцев — Н.С. Лескова, И.А. Новикова, - рассказали про выставку в музее.

Еще в выставочном зале можно посмотреть на красочные лубочные листы, иллюстрации И. Билибина к народной сказке об Иване-царевиче и сером волке в первом издании 1903 года.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 9 февраля.

Ул. Тургенева, 13

(6+)

ЗДРАВСТВУЙ, СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД!

В эту субботу, 14 января, состоится концерт, на котором выступят актеры ОГАТ имени И.С. Тургенева в сопровождении Орловского губернаторского симфонического оркестра.

Художественный руководитель и главный дирижер творческого коллектива – Василий Шкапцов. В программе «Здравствуй, Старый Новый год!» прозвучит музыка хорошего настроения в исполнении Екатерины Аршиновой, Надежды Безруковой, Александра Иванова, Марианны Ивановой, Антона Карташева, Ольги Карташевой, Александра Козлова и Александра Лазарева. Концерт пройдет на сцене Орловского академического театра имени И.С. Тургенева.

КОГДА? ГДЕ? 14 января, 19.00

Пл. Ленина, 2

(6+)

БЕЗ РОССИИ МНЕ ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ

В зале периодики Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина открыта выставка, посвященная 140-летию со дня рождения одного из крупнейших русских и советских писателей Алексея Толстого. В экспозицию «Без России мне жить нельзя» вошли самые известные произведения автора: «Петр Первый», «Хождение по мукам», «Детство Никиты», «Аэлита», «Приключения Буратино», «Гиперболоид инженера Гарина».

- След, оставленный Алексеем Николаевичем Толстым в русской литературе, очень значителен. Как рождались произведения писателя, как он шел по жизни в непростое для России время; об этом читатель узнает со страниц представленных литературоведческих журналов: «Вопросы литературы», «Вопросы филологии», «Литература в школе», - отметили в Бунинке.

Материалы, составляющие экспозицию, помогут посетителям ближе познакомиться с личностью и творчеством знаменитого русского писателя.

КОГДА? ГДЕ?

Выставка будет работать до 19 января.

Ул. Максима Горького, 43

(12+)

БЛЕФ

Авантюрная комедия по пьесе «Свадьба Кречинского» развернется на сцене Орловского академического театра имени И.С. Тургенева в воскресенье вечером. Зрители узнают историю промотавшегося дворянина, затеявшего ловкую авантюру и решившегося на откровенный подлог. Также заинтересует гостей и сам образ главного героя постановки: отъявленный плут, сердцеед и самый азартный игрок в городе готов за карточным столом поставить на кон свою судьбу.

- В спектакле много искрометного юмора, сюжет покоряет своей неординарностью, в нем есть и трагические черты. Жизнь героев спектакля удивительным образом рифмуется с сегодняшним днем и атмосферой современного города. Рестораны, торговые лавки, ломбарды, жулики, авантюристы — все это объединяет вечная тема денег, которая не теряет своей актуальности, - рассказали о спектакле в ОГАТе имени И.С. Тургенева.

С виду простенькая история обернется глубоким и серьезным размышлением о человеческом достоинстве и чести.

КОГДА? ГДЕ?

15 января, 18.00

Пл. Ленина, 2

(12+)

ДЖАЗОВЫЕ АКВАРЕЛИ

В воскресенье, 15 января, в зале филармонии пройдет вечер джаза. Для слушателей сыграет на фортепиано лауреат международных конкурсов Илья Щеклеин. В программе прозвучат авторские композиции и джазовые стандарты в оригинальных обработках. Ведущей концерта станет Ольга Гарбар. Интересующие вопросы можно задать по телефонам: 76-45-83 и 76-46-60.

КОГДА? ГДЕ?

15 января, 17.00

Ул. Ленина, 23

(6+)

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЕЛКИ

Юных посетителей ждут в Доме Леонида Андреева. Мальчишки и девчонки отправятся в сказочное путешествие в прошлое, послушают волшебные новогодние истории, сыграют в фанты, поучаствуют в различных конкурсах и встретятся с Домовым. Еще гости посетят выставку старинных елочных игрушек и рождественских открыток. А в музейном кукольном театре зрителям представят рождественскую историю о рождении Иисуса Христа. Самые активные участники программы получат призы.

КОГДА? ГДЕ?

Мероприятие проводится до 19 января.

Ул. 2-я Пушкарная, 41

(6+)

ПЕРЕЗАГРУЗКА

В областном центре проходит интерактивная программа для молодежи «Музей. Перезагрузка Дома-музея им. В.А. Русанова». Мероприятие представляет собой экскурсию в виде интерактивной игровой программы с квестами. Поучаствовать в культурном мероприятии могут старшеклассники.

- Для них это уникальная возможность не только узнать о жизни и экспедициях Владимира Русанова в Арктику, но и проверить свои знания по истории и географии, а также о прошлом города Орла, - отмечают организаторы.

Выполняя предложенные задания, участники программы не только проверят свои знания и уровень эрудированности, но и научатся работать в команде.

КОГДА? ГДЕ?

Программа действует до 30 декабря 2023 года.

Ул. Русанова, 43

(16+)