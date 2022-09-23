Итоги работы и новые направления в социальном страховании: в Орле состоялся круглый стол

В Орле за круглым столом обсудили свежие новости сферы государственного социального страхования

В Орле 22 сентября состоялся круглый стол тематикой которого стала важная сфера в жизни каждого жителя страны и Орловской области в частности: государственное социальное страхование в современных реалиях. Собравшиеся в зале специалисты регионального ФСС, эксперты и журналисты обсудили последние новости из мира социального страхования, поговорили о реализованных проектах, достигнутых целях и намеченных планах.

С приветственным словом к участникам круглого стола, ставшим уже традиционным, обратился управляющий ГУ-Орловское РО ФСС РФ Олег Ревякин.

- По развитию социального страхования можно легко написать историю целой страны, где несмотря на все перипетии и вызовы времени неизменным оставалось только одно - защита интересов людей. А в 2020 году в связи с пандемией был дан старт совершенно новой вехе в развитии социального страхования. Начало было непростым и Фонд был одним из первых, кто реагировал на поступающие вызовы, - отметил Олег Николаевич.

В 2022 году Орловскому региональному отделению ФСС исполнилось 30 лет, поэтому своеобразное подведение итогов работы за последние годы оказалось символичным: благодаря представленным специалистами фонда аналитическим данным, участники круглого стола смогли проследить, как динамично развивалось государственное социальное страхование на Орловщине.

Олег Ревякин: «По истории социального страхования можно проследить историю развития страны»

Основными темами, которые удалось обсудить за отведенное на заседание время, стали приоритетные направления деятельности Фонда социального страхования, реализуемые в Орловской области, работа механизма «Прямые выплаты», современные подходы к финансовому обеспечению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, новый инструмент для приобретения технических средств реабилитации Электронный сертификат, а также проектная деятельность Фонда социального страхования в масштабе региона.

Так, итоги пятилетней работы механизма «Прямые выплаты» подвела Оксана Перемитина, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам.

- Система выплат напрямую от Фонда работнику стала своего рода спасением в сложной жизненной ситуации: исключается возможность страхового мошенничества, обеспечивается прозрачность выплат, исключается риск невыплаты пособий по вине недобросовестных работодателей. За 2017-2022 годы Орловским РО было выплачено застрахованным гражданам страховое обеспечение по ВНиМ в сумме порядка 11 миллиардов рублей. Из них 66%, около 7,2 млрд, - пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам на сумму около 1,4 млрд рублей или 13%, единовременное пособие при рождении ребенка на сумму около 305 млн рублей - 3%, а также ежемесячное пособие по уходу за ребенком на сумму около 2 млрд рублей - 18%, - рассказала Оксана Анатольевна.

О новинке в сфере ФСС - Электронном сертификате, с помощью которого можно приобрести средства реабилитации, рассказала Ольга Ильина, заместитель начальника отдела социальных программ.

- В регионе сегодня проживает около 23 тысяч инвалидов, Электронный сертификат расширил способы их обеспечения техническими средствами реабилитации (ТСР). Жители региона уже оценили преимущества нового сервиса, сегодня он все больше набирает обороты. С начала реализации программы орловцы приобрели кресла-коляски, поручни, трости, костыли, подгузники и слуховые аппараты. К настоящему моменту выдано 120 сертификатов на сумму свыше 5 миллионов рублей, - отметила Ольга Александровна.

Представители СМИ задали экспертам множество вопросов

После выступления спикеров ФСС, слово взяли представители медицинского сообщества, Федерации профсоюзов, крупных предпритий-страхователей.

- Между «Территориальным союзом организаций профсоюзов Орловской области» и ГУ-Орловское РО ФСС РФ заключено соглашение о взаимодействии, в рамках которого мы не первый год проводим совместные мероприятия в целях повышения эффективности выполнения нами своих функций, нами осуществляются различного рода информационные, технологические и правовые мероприятия и мы готовы к дальнейшей продуктивной работе, - отметил Юрий Власов, заместитель председателя Федерации профсоюзов Орловской области.

Вопросы по теме задали представители СМИ. Журналистов интересовала работа Фонда и его проактивных сервисов в условиях санкционных ограничений, передача автомобилей орловцам, пострадавшим на производстве и другие темы.

В завершении мероприятия Олег Ревякин еще раз поблагодарил присутствующих за совместную работу и интерес к теме государственного социального страхования, отметив, что все участники преследуют в конечном счете одну цель - благополучие граждан.

Автор текста Ольга Супонева

Автор фото Марина Бака