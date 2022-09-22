Качественная и в срок заготовка кормов с техникой Ростсельмаш

Эффективные, производительные, экономичные кормоуборочные комбайны Ростсельмаш- незаменимые помощники у аграриев.

На повестке дня серьезный вопрос - заготовка кормов. И эту важнейшую задачу необходимо решать, невзирая на погодные условия. Так что времени на раскачку у аграриев нет. В Орловской области заготовка сенажа, сена и силоса для крупного рогатого скота идет полным ходом. А в ряде хозяйств уже завершилась.

Дмитрий Дмитриевич Шалимов.

Во главе угла - качество

Не секрет, что доход сельхозпредприятий напрямую зависит не только от количества, но и от качества кормов. Этим определяется уровень экономики каждого хозяйства, независимо от формы собственности и плановых показателей. И рядовые аграрии, и руководители предприятий прекрасно понимают: от того, как сейчас механизаторы поработают в поле, зависят успехи или неудачи животноводства в зимне-стойловый период.

На полях Ливенского района вот уже который год трудится современная специализированная техника. На переднем крае борьбы за урожай кормоуборочные комбайны компании Ростсельмаш.

Мировому лидеру по производству сельскохозяйственной техники на сто процентов доверяют в ООО «Речица», которым руководит заслуженный работник сельского хозяйства Дмитрий Дмитриевич Шалимов. Благодаря слаженной работе коллектива предприятие постоянно занимает в регионе лидирующие места.

Хозяйство является племенным репродуктором. Здесь разводят черно-пеструю голштинизированную породу крупного рогатого скота. Цифры впечатляют. В общем стаде содержатся 1400 голов, дойное стадо составляет 550 коров.

Те, кто бывал в «Речице», отмечают, что для буренок здесь созданы подобающие условия. На фермах идеальная чистота, теплые полы, помещения капитально отремонтированы. Есть собственный комбикормовый завод. Беспривязное содержание скота позволяет минимизировать ручной труд.

- С заготовкой кормов мы управились в срок, - говорит Дмитрий Дмитриевич, - все хорошего качества. Убрали 3 тысячи 700 тонн люцерны со злаковыми, заготовили 4 тысячи 630 тонн силоса, в закромах хозяйства кукуруза молочно-восковой спелости.

Руководитель подчеркивает, что заготовка прошла быстро и качественно во многом благодаря технике Ростсельмаш. В хозяйстве три кормоуборочных комбайна, RSM 1401 прекрасно отработал четыре сезона, в прошлом году приобрели в хозяйство еще две модели производства Ростсельмаш: F 2550 и DON 680M. Проверку уборкой комбайны также прошли на отлично.

Традиции и современность

Колхоз «50 Лет Октября» хорошо известен на Орловщине. Несколько десятилетий его возглавлял орденоносец, заслуженный работник сельского хозяйства РФ, почетный гражданин Орловской области и Ливенского района Леонид Егорович Бородин. Сегодня нелегкую ношу несет последователь легендарного руководителя - Нина Павловна Алдобаева.

Цифры таковы. В хозяйстве 470 га земли занято кукурузой. На сегодняшний день убрали 350 гектаров. В силосные траншеи уложено 11,5 тонны зеленой массы кукурузы. В числе первоочередных задач новый председатель поставила обновление техники. По совету коллег приобрели для колхоза современный кормоуборочный комбайн F 2650 - самый мощный в линейке Ростсельмаш.

- Ежегодно мы заготавливаем порядка 13 тысяч тонн кукурузы на силос и зеленый корм. Новый комбайн убирал по 1100 тонн в день без какой-либо нагрузки. В прежние годы в поле работали три комбайна в смену и заготовка длилась дольше. Скажу так: мы довольны. И экономия времени, и качество.

Интересуюсь, не сложно ли было механизаторам осваивать современную технику. И слышу в ответ, что обучение проводили специалисты Агропромсервис (официальный дилер Ростсельмаш в Орловской, Курской, Брянской областях). Они раскрыли земледельцам все секреты управления, а при необходимости (по первому звонку) выезжали на место, чтобы устранить неисправности.

Отметим, что отличительные черты F 2650 - мощность, маневренность и высокая скорость уборки.

Бесперебойную длительную и экономичную работу (даже в сложных условиях) обеспечивают двигатели мощностью 611 л. с. При этом топливный бак на 1500 литров позволяет работать без остановки до 12 часов!

Благодаря системе продольно-поперечного копирования рельефа на кормоуборочном комбайне можно работать с адаптерами шириной захвата до 7,5 метра.

Измельчающий аппарат с барабаном 705 мм шириной и диаметром 630 мм с 24 шевронно расположенными ножами вращается со скоростью до 1200 оборотов в минуту и оснащен гидравлической системой бесступенчатой регулировки длин резки в диапазоне от 4 до 22 мм.

Еще одна удобная функция - доизмельчитель слайдерного типа с разностью скоростей вращения вальцов укомплектован системой автоматической установки в транспортный канал.

Всевидящее око

Для стабильной и эффективной работы сельскохозяйственной техники производители применяют новейшие технологии. С помощью чего можно улучшить производительность в хозяйстве? Ответ на этот вопрос дает платформа агроменеджмента РСМ Агротроник, предоставляемая компанией Ростсельмаш. Она позволяет свести простои к минимуму, устранить нецелевое использование техники, предотвратить потери топлива и продукта.

Под недремлющим оком уже работают тысячи единиц тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов.

Нужен всего лишь доступ в интернет со смартфона, планшета или стационарного компьютера. Руководитель, находясь за десятки километров от полей хозяйства, может следить за процессом. Благодаря онлайн-мониторингу наблюдать, где находится каждая единица техники в режиме реального времени, а также увидеть ее траекторию движения. Кроме того, платформа позволяет вести учет работы сотрудников и осуществлять диспетчерский контроль техники, производить профилактику нарушений эксплуатации парка, включая слив топлива.

Электронная система дает возможность получить массу полезной информации. К примеру, параметры работы в каждый момент времени - двигатель, бортовая электрика, система охлаждения, рабочие агрегаты (шнеки, вентиляторы, молотильные устройства или измельчающий аппарат и многое другое).

Очень важная в период уборки информация о возникновении нештатных ситуаций (некритичные и критичные сообщения бортовой системы, отказы, уведомления о необходимости проведения регламентного ТО).

Система ничего не упускает, не забывает, не теряет - она беспристрастна и объективна.

Мечта, ставшая реальностью

В культовом советском фильме «Дело было в Пенькове» молодой агроном мечтает о сельскохозяйственной технике будущего. В частности, о кабине, в которой будет комфортно работать механизатору.

Прошли десятилетия. И вот ее мечты шагнули далеко вперед. Кабины кормоуборочных комбайнов, которые производят в компании Ростсельмаш, оборудуются для максимального обзора и уровня комфорта водителя, чтобы создать оптимальные условия работы в жару или холод, снизить нагрузку, а также не дать заскучать при длительной работе.

Рабочее место отвечает современным требованиям эргономики, обеспечивая высокий уровень комфорта для механизатора. Бортовой компьютер автоматически выводит на монитор информацию о параметрах текущего процесса, а панорамное остекление кабины обеспечивает хороший обзор.

И напоследок. Все, с кем довелось беседовать при подготовке статьи, сошлись во мнении: надежное и современное оборудование при правильной эксплуатации прослужит очень долго. Техника компании Ростсельмаш как раз из этого числа.

Александра Черных.