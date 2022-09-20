В Орле состоится круглый стол по итогам работы и новым направлениям в государственном социальном страховании

Круглый стол состоится 22 сентября

В Орле эксперты за круглым столом обсудят итоги работы, а также новые направления в государственном социальном страховании. Представителям ФСС, а также специалистам профильных организаций, предстоит поговорить о том, как развивается сфера в современных реалиях.

Круглый стол состоится в грядущий четверг, 22 сентября. В мероприятии примут участие специалисты регионального отделения Фонда социального страхования, одним из спикеров станет Орловского отделения ФСС Олег Ревякин. Он расскажет о приоритетных направлениях деятельности Фонда социального страхования, реализуемых в Орловской области.

Также участники встречи подведут итоги пятилетней работы механизма «Прямые выплаты» в нашем регионе, поговорят о современных подходах к финансовому обеспечению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, электронных сертификатах, как новых платежных инструментах для приобретения технических средств реабилитации, проектной деятельности Фонда в масштабе региона.

Гостями круглого стола станут представители медицинского сообщества, крупнейших организаций-работодателей региона, объединения профсоюзов, журналисты. Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире, посмотреть его можно на сайте orel.kp.ru.