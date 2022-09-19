Уха по-царски, местные леденцы и концерт под дождем: в Орле прошел литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок»

В городском парке гуляли сотни орловцев Фото: Сергей Силаев

В городском парке Орла 18 сентября состоялся литературно-кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок». В 2022 году регион празднует 85 лет со дня основания, а мероприятие прошло в пятый раз.

. Фото: Сергей Силаев

На праздничной площадке перед в течение шести часов с утра до вечера орловцев угощали привычными и необычными блюдами, гости фестиваля катались на пони, смотрели на представление животных и слушали живую музыку.

Несмотря на погоду, с самого начала орловцы заполонили проходы к палаткам местных производителей. В городской парк съехались представители не только районов Орловщины, но и повара из других регионов. Чего здесь только не было: пирожки с фруктами и мясом, колбасные изделия, молоко, сыр и рыба всех видов и сортов. Конечно, не обошлось и без сладостей: гости пробовали печенья, капкейки, кексы и другие сладости. Отметили орловцы и конфеты «Тургеневский бережок» от Орловской кондитерской фабрики.

. Фото: Сергей Силаев

– Вы можете увидеть, попробовать и приобрести замечательные продукты знаменитый леденец из черной редьки, который называется редько-леденец. Рецептуру разработал Орловский государственный университет. Мы хотим сделать бренд "Редько-леденец из Орла» и запустить его в промышленных масштабах, - поделилась руководитель проекта «Тургеневский бережок» Татьяна Куницына.

Очень вкусным и при этом бесплатным блюдом была уха по-царски. Бесплатно полакомиться гости гастро-фестиваля могли ухой по-царски. Очередь за ней долго не уменьшалась. Это не удивительно – рецепту больше века, его придумали в 1896 году. Уха, приготовленная шеф-поваром и автором книг по кулинарии Ильей Лазерсоном, расходилась на "ура". Учили ее готовить и губернатора.

. Фото: Сергей Силаев

Особое внимание приковали известные повара, проводившие мастер-классы. Помимо ухи от Лазерсона орловцы кушали пироги с ягодами из пицца-печи и курицу с крыжовником по рецепту еще одного шеф-повара из Санкт-Петербурга Евгения Лазаревского. Местные кондитеры показали, как расписывать пряники, а самым любопытным народные умельцы рассказали про квашение капусты.

. Фото: Сергей Силаев

– Орловщина дополняется своими красотами и к литературе, о которой мы все знаем, мы получаем дополнение, которое имеет отношение к культуре – в области готовится много интересных блюд, есть чем заинтересовать как наших жителей, так и гостей, туристов. Я рад, что сегодня мы проводим именно литературно-кулинарный фестиваль, все это основа для привлечения к нам людей, - сказал Андрей Клычков.

. Фото: Сергей Силаев

Фестиваль, с одной стороны, кулинарный, но про литературную составляющую никто не забыл. Орловцы катались на карете с лошадьми и делали памятные фото с «Тургеневскими девушками». Иван Сергеевич Тургенев, в честь которого и получил название фестиваль был известным шахматным мастером, поэтому без игры на 64 клетках не обошлось. Правда, орловцы играли с помощью ростовых шахмат.

. Фото: Сергей Силаев

В программу фестиваля входило и чаепитие, а изрядно подкрепившиеся смотрели на выступление дрессированных собак и концерт местных певцов в сопровождении скрипача и саксофониста. К фестивалю готовились и самые маленькие: для участия в конкурсе-выставке «Я люблю свой край» юные орловцы подготовили десятки рисунков.

. Фото: Сергей Силаев

Орловская губерния передавала из поколения в поколение самые вкусные рецепты и в рамках фестиваля «Тургеневский бережок» была презентована гастрономическая карта Орловской области. Гости мероприятия не расходились до самого конца и в следующем году фестиваль снова будет ждать тысячи местных жителей.